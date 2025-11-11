US-Senat stimmte für Ende des Rekord-Shutdowns

Washington - Ein Ende der längsten Haushaltssperre in den USA rückt näher: Der Senat hat am Montag (Ortszeit) einem Übergangsbudget zugestimmt. 60 Senatoren und damit auch mehrere oppositionelle Demokraten votierten für den Vorschlag, 40 Senatoren stimmten dagegen. Der Kompromiss muss noch vom Repräsentantenhaus gebilligt werden. Es wird erwartet, dass die Kongresskammer ab Mittwoch darüber debattiert. Nach einem Ja auch dort würde alles an Präsident Donald Trump zur Unterschrift gehen.

Mordermittlungen gegen Pflegerin der Klinik Favoriten

Wien - Die Staatsanwaltschaft Wien ermittelt gegen eine Pflegerin der Klinik Favoriten wegen Mordverdachts. Behördensprecherin Nina Bussek bestätigte der APA am Dienstagvormittag eine Meldung des "Falter". "Wir stehen am Anfang der Ermittlungen", sagte Bussek. Man habe von einem Sachverhalt Kenntnis erlangt, "der nun geprüft wird." Die Beschuldigte befinde sich auf freiem Fuß, teilte Bussek mit. Die Staatsanwaltschaft geht demnach aktuell nicht von einem dringenden Tatverdacht aus.

EuGH bestätigt EU-Zuständigkeit bei Mindestlöhnen

Luxemburg/EU-weit - Die Europäische Union ist befugt, europaweite Regeln für Mindestlöhne festzulegen. Dies bestätigte der Europäische Gerichtshof (EuGH) am heutigen Dienstag in Luxemburg. Die Richter entschieden aufgrund einer Klage Dänemarks, das die EU-Kompetenz in dieser Frage beeinsprucht hatte. Allerdings hoben die Richter zwei Bestimmungen der im Jahr 2022 per Mehrheitsentscheidung beschlossenen Richtlinie auf.

Mindestens acht Tote bei Autoexplosion in Neu-Delhi

Neu-Delhi - Bei der Explosion eines Autos in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi sind am Montag nach offiziellen Behördenangaben acht Menschen getötet worden. 20 weitere Menschen seien verletzt worden, teilte die Polizei mit. Die Explosion ereignete sich am Abend an einer Ampel in der Nähe des historischen Roten Forts, einem bei Touristen beliebten Wahrzeichen. Die Polizei ermittelt wegen eines möglichen Terroranschlags.

OeNB: Trotz Wirtschaftsflaute hohe Kapitalpuffer bei Banken

Wien - Österreichs Banken sind trotz der nur langsamen wirtschaftlichen Erholung gut mit Kapital ausgestattet. Grund seien hohe Gewinne im Vorjahr 2024, die nur in geringem Ausmaß ausgeschüttet worden seien und somit als Polster bei der Bank blieben, geht aus dem am Dienstag veröffentlichten Finanzstabilitätsbericht der Nationalbank (OeNB) hervor. Die Nachfrage von Unternehmen nach Bankkrediten sei aber weiterhin schwach.

Thailand setzt Waffenruhe mit Kambodscha aus

Bangkok - Nach einem Vorfall mit explodierten Landminen im Grenzgebiet mit vier verletzten thailändischen Soldaten hat Thailand die Waffenruhe mit dem Nachbarland Kambodscha vorläufig ausgesetzt. Ministerpräsident Anutin Charnvirakul erklärte, der Vorfall zeige, dass die Feindseligkeiten nicht wie erwartet nachgelassen hätten. "Nach dem heutigen Vorfall kann die Zusammenarbeit vorerst nicht fortgesetzt werden."

Caritas warnt vor steigender Armut durch Teuerung

Wien - Die Caritas warnt vor einer steigenden Armut infolge von Teuerung und Sparmaßnahmen von Bund und Ländern. Die wachsende Not vieler Menschen zeige sich an der steigenden Nachfrage bei den Lebensmittelausgabestellen der Hilfsorganisation. "Viele wissen nicht, wie sie sich den nächsten Einkauf leisten sollen", so Caritas-Wien-Direktor Klaus Schwertner am Dienstag bei einer Pressekonferenz in einer Le+O-Ausgabestelle in Wien-Favoriten.

Russische Drohne tötete Mann in der Ostukraine

Kiew (Kyjiw) - Bei russischen Drohnenangriffen auf Ziele im Osten der Ukraine ist ein Mann getötet worden. Die tödliche Attacke in der Stadt Kramatorsk ereignete sich am Montagabend, wie der Stadtrat mitteilte. Es seien Wohngebäude und zivile Infrastruktur attackiert worden. Eine Bildungseinrichtung und Wohngebäude seien beschädigt worden. In der nordöstlichen Region Charkiw wurden nach Behördenangaben drei Menschen bei einem russischen Drohnenangriff verletzt, unter ihnen ein 16-Jähriger.

