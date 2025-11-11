US-Senat stimmte für Ende des Rekord-Shutdowns

Washington - Ein Ende der längsten Haushaltssperre in den USA rückt näher: Der Senat hat am Montag (Ortszeit) einem Übergangsbudget zugestimmt. 60 Senatoren und damit auch mehrere oppositionelle Demokraten votierten für den Vorschlag, 40 Senatoren stimmten dagegen. Der Kompromiss muss noch vom Repräsentantenhaus gebilligt werden. Es wird erwartet, dass die Kongresskammer ab Mittwoch darüber debattiert. Nach einem Ja auch dort würde alles an Präsident Donald Trump zur Unterschrift gehen.

Mordermittlungen gegen Pflegerin der Klinik Favoriten

Wien - Die Staatsanwaltschaft Wien ermittelt gegen eine Pflegerin der Klinik Favoriten wegen Mordverdachts. Behördensprecherin Nina Bussek bestätigte der APA am Dienstagvormittag eine Meldung des "Falter". "Wir stehen am Anfang der Ermittlungen", sagte Bussek. Man habe von einem Sachverhalt Kenntnis erlangt, "der nun geprüft wird". Die Beschuldigte befinde sich auf freiem Fuß, teilte Bussek mit. Die Staatsanwaltschaft geht demnach aktuell nicht von einem dringenden Tatverdacht aus.

20-Jähriger fuhr Fußgänger mit gestohlenem Pkw nieder

Wien - Zusammen mit mehreren Jugendlichen hat ein 20-Jähriger vor zwei Tagen in Wien einen Pkw gestohlen und am Montagabend damit in Wien-Floridsdorf einen Fußgänger angefahren. Der 26-Jährige blieb am Boden in der Ruthnergasse liegen, die Gruppe flüchtete. Eine Zeugin rief daraufhin die Einsatzkräfte. Der 26-Jährige wurde in einem Krankenhaus notoperiert, berichtete die Landespolizeidirektion.

300 russische Soldaten in ostukrainischer Stadt Pokrowsk

Kiew (Kyjiw) - Im umkämpften, strategisch wichtigen, ostukrainischen Pokrowsk halten sich laut dem ukrainischen Militär rund 300 russische Soldaten auf. Moskau habe in den vergangenen Tagen verstärkt versucht, weitere Truppen in die Stadt zu bringen. Dichter Nebel sei als Deckung genutzt worden. "Ihr Ziel bleibt unverändert - die nördlichen Grenzen von Pokrowsk zu erreichen und dann zu versuchen, den Ballungsraum einzukesseln", erklärte das 7. Fallschirmjägerkorps am Dienstag auf Facebook.

OGH hebt Urteil gegen Bludenzer Bürgermeister Tschann auf

Wien/Feldkirch - Der Oberste Gerichtshof (OGH) hat das Urteil wegen Amtsmissbrauchs gegen den Bürgermeister der Vorarlberger Stadt Bludenz, Simon Tschann (ÖVP), aufgehoben. Damit geht das Verfahren zurück ans Landesgericht Feldkirch. Die Vorwürfe seien von diesem nicht ausreichend begründet worden, hieß es bei der Urteilsverkündung am Dienstag. Von einem weiteren Vorwurf der fälschlichen Beurkundung wurde Tschann freigesprochen. Er zeigte sich in einer ersten Reaktion "sehr erleichtert".

Thailand setzt Waffenruhe mit Kambodscha aus

Bangkok - Nach einem Vorfall mit explodierten Landminen im Grenzgebiet mit vier verletzten thailändischen Soldaten hat Thailand die Waffenruhe mit dem Nachbarland Kambodscha vorläufig ausgesetzt. Ministerpräsident Anutin Charnvirakul erklärte, der Vorfall zeige, dass die Feindseligkeiten nicht wie erwartet nachgelassen hätten. "Nach dem heutigen Vorfall kann die Zusammenarbeit vorerst nicht fortgesetzt werden."

Mindestens acht Tote bei Autoexplosion in Neu-Delhi

Neu-Delhi - Bei der Explosion eines Autos in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi sind am Montag nach offiziellen Behördenangaben acht Menschen getötet worden. 20 weitere Menschen seien verletzt worden, teilte die Polizei mit. Die Explosion ereignete sich am Abend an einer Ampel in der Nähe des historischen Roten Forts, einem bei Touristen beliebten Wahrzeichen. Die Polizei ermittelt wegen eines möglichen Terroranschlags.

Chinas Behörden schränken Dating-Apps für Schwule ein

Peking/Cupertino - In China gehen die Behörden der Ein-Parteien-Diktatur gegen beliebte Dating-Apps für Schwule vor. Wie der US-Konzern Apple am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP bestätigte, wurden die Apps Blued und Finka auf Anweisung der Internetbehörde aus dem chinesischen App-Store entfernt. Auch auf Android-Handys waren beide Apps nicht mehr verfügbar. Chinesischen Nutzern war am Wochenende aufgefallen, dass die Vollversionen von Blued und Finka aus den App-Stores verschwunden waren.

