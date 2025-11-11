Mordermittlungen gegen Pflegerin der Klinik Favoriten

Wien - Die Staatsanwaltschaft Wien ermittelt gegen eine ehemalige Pflegerin der Klinik Favoriten wegen Mordverdachts. Behördensprecherin Nina Bussek bestätigte der APA am Dienstagvormittag eine Meldung des "Falter". "Wir stehen am Anfang der Ermittlungen", sagte Bussek. Man habe von einem Sachverhalt Kenntnis erlangt, "der nun geprüft wird". Wie der Wiener Gesundheitsverbund (WIGEV) in einer Pressekonferenz am Nachmittag bekannt gab, wird ein zweiter Fall geprüft.

Höhere Länderdefizite von Finanzminister bestätigt

Linz - Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) hat am Dienstag bestätigt, dass die Gesamtneuverschuldung der Bundesländer "deutlich höher als bislang erwartet" ausfallen wird. Dies habe er von den Bundesländern erfahren. Nun wartet Marterbauer auf "detaillierte Informationen". Dass dadurch das Defizit von 4,5 Prozent des BIP auf 4,9 Prozent ansteigen könnte, wollte er bei einer Pressekonferenz mit Oberösterreichs Landesrat Martin Winkler (SPÖ) in Linz hingegen nicht bescheinigen.

Tiroler Bub verhungert: Mordanklage gegen Eltern erhoben

Kufstein/Innsbruck - Im Fall eines im Mai 2024 aufgrund von massiver Unterernährung im Tiroler Bezirk Kufstein verstorbenen dreijährigen Buben hat die Innsbrucker Staatsanwaltschaft Mordanklage gegen die Eltern erhoben. Den 27-jährigen Eltern werde auch Freiheitsentziehung vorgeworfen, teilte die Behörde am Dienstag mit. Sie sollen ihren Sohn demnach zu Tode gequält haben. Ihnen droht lebenslange Haft. Die Anklage kann binnen 14 Tagen beeinsprucht werden und war somit vorerst nicht rechtskräftig.

Ermittler fordern bis zu 2.430 Jahre Haft für Erdogan-Gegner

Istanbul/Ankara - Dem inhaftierten Istanbuler Bürgermeister Ekrem Imamoglu droht in der Türkei eine Haftstrafe bis zum Tod - die Staatsanwaltschaft fordert jedoch noch viel mehr. Weit mehr als 2.000 Jahre soll der prominente Gegner von Präsident Recep Tayyip Erdogan ins Gefängnis, wie die Istanbuler Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte, unter anderem wegen der Gründung und Leitung einer kriminellen Vereinigung sowie wegen Bestechung und Geldwäsche.

Militärflieger-Absturz in Grenzregion Georgiens

Ankara/Tiflis - Ein türkisches Militärflugzeug ist in der Grenzregion zwischen Georgien und Aserbaidschan abgestürzt. Dabei handelte es sich um ein Transportflugzeug des Typs C130, teilte das Verteidigungsministerium in Ankara mit. An Bord seien 20 Menschen gewesen, berichtete der Staatssender TRT. Der Flieger sei in Aserbaidschan mit Ziel Türkei gestartet. Rettungsarbeiten seien eingeleitet worden. Zur Unfallursache war zunächst nichts bekannt.

Wiener Börse legt zu, ATX nähert sich mit kleinem Plus Rekordstand

Wien - Die Wiener Börse hat am Dienstag etwas fester geschlossen. Der ATX beendete den Tag mit einem Plus von 0,47 Prozent und 4.858,93 Punkten. Der Index nähert sich damit seinem im Jahr 2007 erreichten Allzeithoch bei 5.011 Punkten. Auch an anderen Börsen in Europa ging es am Dienstag nach oben. Der Euro-Stoxx-50 und der britische FTSE erreichten sogar neue Rekordstände. Auftrieb gaben die Hoffnungen auf ein baldiges Ende des partiellen US-Behördenstillstands "Shutdown".

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red