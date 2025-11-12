Indigene Aktivisten stürmen Gelände der Klimakonferenz

Belem - Zahlreiche indigene Aktivisten und ihre Unterstützer sind auf das hochgesicherte Gelände der Weltklimakonferenz im brasilianischen Bel�m eingedrungen. Videos südamerikanischer Medien zeigen, wie sie Dienstagabend gewaltsam eine Tür aufbrachen und sich ein Gerangel mit Sicherheitskräften lieferten. Auf Instagram-Videos mehrerer Aktivisten war zu sehen, wie eine große Menschentraube von Demonstranten auf den Fluren des Konferenzzentrums Fahnen schwenkte und protestierte.

Israel öffnet Grenzübergang Zikim für Gaza-Hilfslieferungen

Tel Aviv - Israel hat den Grenzübergang Zikim im Norden des Gazastreifens für humanitäre Hilfslieferungen am Mittwoch geöffnet. Lkw mit Hilfsgütern könnten nun in den Küstenstreifen gelangen, teilte die zuständige israelische Militärbehörde mit. Zuvor erklärte Israels Verteidigungsminister, den Radiosender der Armee schließen zu wollen. Er werde der Regierung einen entsprechenden Vorschlag unterbreiten, sagte Israel Katz.

Etwas mehr Sozialhilfebezieher, Kosten 0,27 Prozent des BIP

Wien - Die Zahl der Sozialhilfe-Empfänger ist im Jahr 2024 leicht angestiegen. Laut der Sozialhilfestatistik der Statistik Austria gab es (nach Jahren rückläufiger Zahlen) im Jahresvergleich 4,5 Prozent mehr Bezieher. Hauptgrund ist der schwierige Arbeitsmarkt in Kombination mit hoher Inflation, erklärte Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) bei einem Hintergrundgespräch in Wien. Im Jahresdurchschnitt erhielten 205.781 Personen die Unterstützung, das sind rund 8.800 mehr als 2023.

US-Repräsentantenhaus berät über Budget

Washington - Das US-Repräsentantenhaus berät am Mittwoch (18.00 Uhr MEZ) über ein Übergangsbudget und damit ein mögliches Ende des Teilstillstands der Regierungsgeschäfte. Seit 1. Oktober werden Behördenmitarbeiter nicht mehr bezahlt, Tausende Flüge wurden wegen Personalengpässen gestrichen und Millionen US-Amerikaner bekommen keine Lebensmittelhilfe mehr, weil ohne beschlossenen Haushalt kein Geld fließt. Es ist der längste Shutdown der US-Geschichte.

Taifun "Fung-wong" löst Überschwemmungen in Taiwan aus

Taipeh - Der Taifun "Fung-wong" hat an der Ostküste Taiwans schwere Überschwemmungen ausgelöst und Tausende Menschen in die Flucht getrieben. Mehr als 8.300 Menschen wurden vor dem Sturm in Sicherheit gebracht, teilten die Behörden am Mittwoch mit. Mindestens 51 Menschen wurden verletzt. TV-Bilder zeigten teils mannshohe Fluten in der ländlichen Region Yilan, wo Soldaten bei der Rettung von eingeschlossenen Bewohnern halfen.

Feuerwehr-Großeinsatz bei Brand in Firmenhalle in Amstetten

Amstetten - In einer Firmenhalle in Amstetten ist in der Nacht auf Mittwoch ein Brand ausgebrochen. Fünf Feuerwehren mit rund 200 Mitgliedern rückten zu den Löscharbeiten aus. Ein Übergreifen der Flammen auf das Bürogebäude konnte verhindert werden, berichtete Philipp Gutlederer von der FF Amstetten. Die Halle sei schwerst beschädigt und teils eingestürzt, teilte das Bezirksfeuerwehrkommando in einer Aussendung mit. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache war vorerst unbekannt.

Absturz von türkischem Militärflugzeug - 20 Insassen tot

Ankara - Beim Absturz eines türkischen Militär-Transportflugzeugs in der Grenzregion zwischen Georgien und Aserbaidschan ist die gesamte Besatzung ums Leben gekommen. Das türkische Verteidigungsministerium veröffentlichte am Mittwoch Bilder der verstorbenen 20 Militärangehörigen auf der Plattform X. Der Absturz ereignete sich demnach bereits am Dienstag. Die Absturzursache ist laut der Nachrichtenagentur Anadolu Ajansı noch nicht geklärt.

Neue Autobahnbrücke in China eingestürzt

Peking - Nach einem Erdrutsch ist im Südwesten Chinas eine neue Brücke eingestürzt. Ein Teil der mehr als 750 Meter langen Autobahnbrücke Hongqi (rote Fahne) brach an einer der beiden Flussuferseiten ein, wie die Behörden der Stadt Barkam in der Provinz Sichuan mitteilten. Verletzt wurde bei dem Vorfall Dienstagnachmittag niemand, weil die Brücke bereits für den Verkehr gesperrt war. Das 172 Meter hohe Bauwerk überspannt den Dadu-Fluss.

