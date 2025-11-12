voestalpine streicht in der Steiermark 340 Arbeitsplätze

Wien/Linz - Angesichts anhaltender US-Zölle und hoher Energiepreise baut der Stahlkonzern voestalpine in der Steiermark Personal ab. Konkret streicht das Unternehmen an den Standorten Kindberg und Mürzzuschlag insgesamt 340 Jobs - 280 fixe Stellen und 60 Leiharbeitsplätze, wie Konzernchef Herbert Eibensteiner am Mittwoch in einer Pressekonferenz bekanntgab.

Indigene Aktivisten stürmen Gelände der Klimakonferenz

Belem - Zahlreiche indigene Aktivisten und ihre Unterstützer sind auf das hochgesicherte Gelände der Weltklimakonferenz im brasilianischen Bel�m eingedrungen. Videos südamerikanischer Medien zeigen, wie sie Dienstagabend gewaltsam eine Tür aufbrachen und sich ein Gerangel mit Sicherheitskräften lieferten. Auf Instagram-Videos mehrerer Aktivisten war zu sehen, wie eine große Menschentraube von Demonstranten auf den Fluren des Konferenzzentrums Fahnen schwenkte und protestierte.

Österreichs Bevölkerung schrumpft ab 2040

Wien - Österreichs Bevölkerung dürfte bis 2040 weiter wachsen. Das gab die Statistik Austria am Mittwochvormittag auf einer Pressekonferenz im APA-Pressezentrum bekannt. "Dann wird mit etwa 9,4 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern der Höchststand erreicht sein, bevor die Bevölkerungszahl bis 2080 auf voraussichtlich 9,1 Millionen zurückgeht", sagte Manuela Lenk, fachstatistische Generaldirektorin. Dieser Trend gehe mit einer fortschreitenden Alterung einher, hieß es.

SOS-Kinderdorf - Kommissions-Bericht soll Details enthalten

Innsbruck/Wien/München - Rund um einen 262-seitigen Bericht einer Untersuchungskommission zu Missbrauchsvorwürfen bei SOS-Kinderdorf ist nun die Existenz eines ausführlicheren, 991-seitigen Berichts bekannt geworden. Während die bereits vorliegende Fassung anonymisiert sei, soll die unter Verschluss befindliche Langfassung laut "Kurier" (Mittwoch) alle Namen und Details zu Vorwürfen und Verdachtsmomenten enthalten. Dazu sollen neben Kindesmissbrauch auch Geldwäsche und Menschenhandel zählen, hieß es.

Strache akzeptiert Klage wegen Lebensversicherung

Wien - Der frühere FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache akzeptiert die erste Klage gegen ihn in der sogenannten Spesencausa. Es werde keinen Einspruch dagegen geben, teilte seine Anwältin am Mittwoch auf APA-Anfrage mit. Strache sowie einer weiteren Person werden von der Staatsanwaltschaft Wien Untreue vorgeworfen. Es geht um den Versuch, sich die Prämie einer durch die Wiener FPÖ abgeschlossenen Lebensversicherung auszahlen zu lassen. Strache weist jede Schuld von sich.

Israel öffnet Grenzübergang Zikim für Gaza-Hilfslieferungen

Tel Aviv - Israel hat den Grenzübergang Zikim im Norden des Gazastreifens für humanitäre Hilfslieferungen am Mittwoch geöffnet. Lkw mit Hilfsgütern könnten nun in den Küstenstreifen gelangen, teilte die zuständige israelische Militärbehörde mit. Zuvor erklärte Israels Verteidigungsminister, den Radiosender der Armee schließen zu wollen. Er werde der Regierung einen entsprechenden Vorschlag unterbreiten, sagte Israel Katz.

Feuerwehr-Großeinsatz bei Brand in Firmenhalle in Amstetten

Amstetten - In einer Firmenhalle in Amstetten ist in der Nacht auf Mittwoch ein Brand ausgebrochen. Fünf Feuerwehren mit rund 200 Mitgliedern rückten zu den Löscharbeiten aus. Ein Übergreifen der Flammen auf das Bürogebäude konnte verhindert werden, berichtete Philipp Gutlederer von der FF Amstetten. Die Halle sei schwerst beschädigt und teils eingestürzt, teilte das Bezirksfeuerwehrkommando in einer Aussendung mit. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache war vorerst unbekannt.

