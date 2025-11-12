voestalpine baut in der Steiermark 340 Jobs ab

Wien/Linz - Angesichts anhaltend belastender US-Zölle sowie hoher Energie- und Arbeitskosten streicht der Stahlkonzern voestalpine Stellen in der Steiermark. Konkret baut das Unternehmen an den Standorten Kindberg und Mürzzuschlag insgesamt 340 Jobs ab - 280 fixe Arbeitsplätze und etwa 60 Leiharbeitsplätze, wie Konzernchef Herbert Eibensteiner am Mittwoch bei der Präsentation der Halbjahresbilanz bekanntgab.

14-Jähriger nach Gewalt gegen ältere Schwester verurteilt

Wien - Ein 14-Jähriger ist am Mittwoch am Wiener Landesgericht nach gewalttätigen Handlungen gegen seine ältere Schwester rechtskräftig zu fünf Monaten bedingter Haft verurteilt worden. Die 16-Jährige hatte am letzten Schultag vor den Sommerferien entschieden, das Kopftuch abzulegen. Ihr Bruder akzeptierte das nicht. Er wurde handgreiflich und drohte ihr wiederholt mit dem Umbringen, sollte sie nicht ihre Haare bedecken.

Kongolesischer Ex-Rebellenchef in Paris vor dem Richter

Paris - Zum ersten Mal muss sich ein früherer Ex-Rebellenchef aus der Demokratischen Republik Kongo wegen Beihilfe zu Gräueltaten in seiner Heimat in Paris vor Gericht verantworten: Am Mittwoch hat der Prozess gegen den 67 Jahre alten Roger Lumbala begonnen, der 2002/2003 eine Rebellengruppe im Krieg um Bodenschätze im Osten des Kongo angeführt haben soll. Die französische Justiz wirft ihm Beihilfe zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor.

Weiter Unklarheit über höheres Budgetdefizit

Wien - Auf welche Höhe das Budgetdefizit durch die höhere Neuverschuldung der Bundesländer steigen wird, lässt sich laut Finanz-Staatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP) noch nicht abschätzen. "Wir brauchen mehr Detailinformationen der Bundesländer, um das einzuordnen", forderte Eibinger-Miedl am Mittwoch vor dem Ministerrat. Ein weiteres Sparpaket wollte sie nicht ausschließen, es werde jedenfalls jede Ebene einen Beitrag bringen müssen, so die Staatssekretärin.

Syrien: Zwei Vertreter von früherem Regime in Wien angeklagt

Wien - Die Staatsanwaltschaft Wien erhebt Anklage gegen zwei Vertreter des früheren Regimes von Bashar al-Assad in Syrien. Den Männern werden schwere Straftaten gegen Zivilisten in Haft vorgeworfen, unter anderem schwere Körperverletzung, geschlechtliche Nötigung und Folter, wie die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte. Der Ex-Brigadegeneral des Geheimdienstes und der Ex-Oberstleutnant der örtlichen Polizei der Stadt Raqqa leben beide seit 2015 in Österreich.

In der Wirtschaftskammer gärt es

Wien - In der Wirtschaftskammer gärt es. Auslöser waren Gehaltserhöhungen um 4,2 Prozent für die Mitarbeitenden, inzwischen richtet sich der Zorn mehr auf die Entlohnung der Spitzenfunktionäre bzw. die jüngsten starken Erhöhungen dieser Gagen. Im Zentrum der Kritik steht WKÖ-Präsident Harald Mahrer (ÖVP), der mit schlechter Kommunikation die Lawine losgetreten hat. Nicht nur Unternehmer, FPÖ und NEOS fordern Konsequenzen, hinter vorgehaltener Hand steigt auch der Frust in der ÖVP.

Russland bereit für neue Friedensverhandlungen mit Ukraine

Moskau/Dnipro (Dnipropetrowsk) - Russland bietet weitere Friedensverhandlungen mit der Ukraine in Istanbul an. Das russische Team sei dazu bereit, zitierte die amtliche russische Nachrichtenagentur Tass am Mittwoch den Außenamtsvertreter Alexej Polischtschuk. "Der Ball liegt bei der Ukraine." Unterdessen meldete die Ukraine einen Toten bei neuen russischen Drohnenangriffen. Die Ukraine zog überdies nach eigenen Angaben Truppen von Stellungen nahe der Ortschaft Riwnopillja an der Saporischschja-Front zurück.

Spannungen mit den USA: Venezuela beginnt Großmanöver

Caracas - Angesichts der US-Militärpräsenz in der Karibik hat Venezuela im Rahmen eines Aktionsplans der Streitkräfte fast 200.000 Einsatzkräfte zu Übungen herangezogen. An dem zweitägigen Manöver beteiligen sich laut Verteidigungsminister Vladimir Padrino Soldaten aller Waffengattungen und paramilitärische Milizen. Padrino kritisierte die US-Präsenz in der Karibik als "vulgären Einsatz gegen die Souveränität und den Frieden" nicht nur Venezuelas, sondern der gesamten Region.

