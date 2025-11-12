Druck auf Wirtschaftskammer-Präsident Mahrer steigt

Wien - Der Druck auf WKÖ-Präsident Harald Mahrer steigt. Die Stimmen, die ihm einen Rücktritt nahelegen bzw. fordern, mehren sich. Besonders deutlich wurden die Chefinnen der Wirtschaftskammern in Tirol und Oberösterreich Barbara Thaler und Doris Hummer. Aber auch Niederösterreichs Landeshauptfrau und ÖVP-Landesparteichefin Johanna Mikl-Leitner sprach am Mittwoch als "Frontalschaden": "Der Unmut ist mehr als groß - gerade auch bei unseren großteils ehrenamtlichen Funktionären."

voestalpine baut in der Steiermark 340 Jobs ab

Wien/Linz - Angesichts anhaltend belastender US-Zölle sowie hoher Energie- und Arbeitskosten streicht der Stahlkonzern voestalpine Stellen in der Steiermark. Konkret baut das Unternehmen an den Standorten Kindberg und Mürzzuschlag insgesamt 340 Jobs ab - 280 fixe Arbeitsplätze und etwa 60 Leiharbeitsplätze, wie Konzernchef Herbert Eibensteiner am Mittwoch bei der Präsentation der Halbjahresbilanz bekanntgab.

Ukrainische Minister treten wegen Korruption zurück

Kiew (Kyjiw) - In der Ukraine haben Energieministerin Switlana Hryntschuk und Justizminister Herman Haluschtschenko wegen des Korruptionsskandals im Energiesektor ihren Rücktritt erklärt. In ihrer in Onlinediensten verbreiteten Rücktrittserklärung betonte Hryntschuk, sie habe nicht gegen das Gesetz verstoßen. Kurz darauf reichte auch Haluschtschenko seinen Rücktritt ein, wie Regierungschefin Julia Swyrydenko mitteilte.

Syrien: Zwei Vertreter von früherem Regime in Wien angeklagt

Wien - Die Staatsanwaltschaft Wien hat beim Wiener Landesgericht eine Anklage gegen zwei Vertreter des früheren Regimes von Bashar al-Assad in Syrien eingebracht. Das gab Behördensprecherin Nina Bussek bekannt. Ihnen werden schwere Straftaten gegen seinerzeit in Syrien inhaftierte Zivilisten vorgeworfen, unter anderem schwere Körperverletzung, geschlechtliche Nötigung und Folter. Für einen von ihnen hatte sich im Jahr 2015 ausgerechnet der heimische Verfassungsschutz eingesetzt.

14-Jähriger nach Gewalt gegen ältere Schwester verurteilt

Wien - Ein 14-Jähriger ist am Mittwoch am Wiener Landesgericht nach gewalttätigen Handlungen gegen seine ältere Schwester rechtskräftig zu fünf Monaten bedingter Haft verurteilt worden. Die 16-Jährige hatte am letzten Schultag vor den Sommerferien entschieden, das Kopftuch abzulegen. Ihr Bruder akzeptierte das nicht. Er wurde handgreiflich und drohte ihr wiederholt mit dem Umbringen, sollte sie nicht ihre Haare bedecken.

37 Tote bei Busunglück in Peru

Lima - Bei einem Busunglück in Peru sind am Mittwoch mindestens 37 Menschen ums Leben gekommen. 24 weitere Menschen wurden verletzt, als der Bus auf der Fernstraße Panamericana mit einem Lieferwagen zusammenstieß und in eine Schlucht stürzte. Der Unfall ereignete sich in der südlichen Region Arequipa. Der Bus mit 60 Passagieren war auf dem Weg in die gleichnamige Regionalhauptstadt. Wie Medien berichteten, kollidierte er in einer Kurve mit dem Lieferwagen und stürzte 200 Meter ab.

Mutmaßlicher Hamas-Helfer wird an Österreich ausgeliefert

Amsterdam/Österreich - Ein mutmaßlicher Unterstützer der palästinensischen Terrororganisation Hamas wird aus den Niederlanden nach Österreich ausgeliefert. Das entschied ein Gericht in Amsterdam am gestrigen Dienstag, wie Medien berichteten. Der 33-Jährige wird der Terrorismusfinanzierung beschuldigt und steht unter Sanktionen der USA und Großbritanniens. Die Auslieferung wird für Anfang nächster Woche erwartet, teilte die Staatsanwaltschaft Linz der APA am Mittwoch auf Anfrage mit.

Großfahndung nach Juweliereinbruch in Wels

Wels - Nach einem Einbruch in ein Juweliergeschäft am Mittwoch in den frühen Morgenstunden in Wels läuft eine Großfahndung. Der oder die Täter dürften mit einem Fahrzeug den Eingang gerammt und sich so Zutritt verschafft haben, Details seien aber noch nicht bekannt, so die Polizei. Was gestohlen wurde, war ebenfalls noch unklar.

