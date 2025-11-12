Druck auf Wirtschaftskammer-Präsident Mahrer steigt

Wien - Der Druck auf WKÖ-Präsident Harald Mahrer steigt. Die Stimmen, die ihm einen Rücktritt nahelegen bzw. fordern, mehren sich. Besonders deutlich wurden die Chefinnen der Wirtschaftskammern in Tirol und Oberösterreich Barbara Thaler und Doris Hummer. Aber auch Niederösterreichs Landeshauptfrau und ÖVP-Landesparteichefin Johanna Mikl-Leitner sprach am Mittwoch als "Frontalschaden": "Der Unmut ist mehr als groß - gerade auch bei unseren großteils ehrenamtlichen Funktionären."

Messe "Buch Wien" ist "heuer größer als je zuvor"

Wien - Mit einer Rede der deutschen Journalistin, Publizistin und Moderatorin Shila Behjat ist am Mittwoch die 17. Buchmesse "Buch Wien" eröffnet worden. In der Halle D der Messe Wien sprach sie unter dem Titel "Das weibliche Gesicht des Wandels" über die essenzielle Bedeutung der Frauenrechte für ein demokratisches Gemeinwesen. Bis Sonntag wartet das erstmals von Julia Kospach kuratierte Messeprogramm auf neun Bühnen mit 516 Events und 660 Mitwirkenden auf.

Ukrainische Minister treten wegen Korruption zurück

Kiew (Kyjiw) - In der Ukraine haben Energieministerin Switlana Hryntschuk und Justizminister Herman Haluschtschenko wegen des Korruptionsskandals im Energiesektor ihren Rücktritt erklärt. In ihrer in Onlinediensten verbreiteten Rücktrittserklärung betonte Hryntschuk, sie habe nicht gegen das Gesetz verstoßen. Kurz darauf reichte auch Haluschtschenko seinen Rücktritt ein, wie Regierungschefin Julia Swyrydenko mitteilte.

Syrien: Zwei Vertreter von früherem Regime in Wien angeklagt

Wien - Die Staatsanwaltschaft Wien hat beim Wiener Landesgericht eine Anklage gegen zwei Vertreter des früheren Regimes von Bashar al-Assad in Syrien eingebracht. Das gab Behördensprecherin Nina Bussek bekannt. Ihnen werden schwere Straftaten gegen seinerzeit in Syrien inhaftierte Zivilisten vorgeworfen, unter anderem schwere Körperverletzung, geschlechtliche Nötigung und Folter. Für einen von ihnen hatte sich im Jahr 2015 ausgerechnet der heimische Verfassungsschutz eingesetzt.

Fall Epstein: Demokraten erhöhen Druck auf Trump

Washington/New York - US-Präsident Donald Trump droht neuer Ärger in der Affäre um Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. Demokraten im US-Kongress veröffentlichten drei E-Mail-Auszüge, die aus dem Nachlass Epsteins stammen sollen und bisher unveröffentlicht sein sollen. Das Weiße Haus sprach auf dpa-Anfrage von Verleumdung und Falschdarstellung durch eine selektive Auswahl von E-Mails.

37 Tote bei Busunglück in Peru

Lima - Bei einem Busunglück in Peru sind am Mittwoch mindestens 37 Menschen ums Leben gekommen. 24 weitere Menschen wurden verletzt, als der Bus auf der Fernstraße Panamericana mit einem Lieferwagen zusammenstieß und in eine Schlucht stürzte. Der Unfall ereignete sich in der südlichen Region Arequipa. Der Bus mit 60 Passagieren war auf dem Weg in die gleichnamige Regionalhauptstadt. Wie Medien berichteten, kollidierte er in einer Kurve mit dem Lieferwagen und stürzte 200 Meter ab.

Mutmaßlicher Hamas-Helfer wird an Österreich ausgeliefert

Amsterdam/Österreich - Ein mutmaßlicher Unterstützer der palästinensischen Terrororganisation Hamas wird aus den Niederlanden nach Österreich ausgeliefert. Das entschied ein Gericht in Amsterdam am gestrigen Dienstag, wie Medien berichteten. Der 33-Jährige wird der Terrorismusfinanzierung beschuldigt und steht unter Sanktionen der USA und Großbritanniens. Die Auslieferung wird für Anfang nächster Woche erwartet, teilte die Staatsanwaltschaft Linz der APA am Mittwoch auf Anfrage mit.

Wiener Börse schließt sehr fest

Wien - Die Wiener Börse hat am Mittwoch fester geschlossen und den jüngsten Aufwärtsschub prolongiert. Der Leitindex ATX gewann 1,5 Prozent auf 4.932 Punkte und absolvierte in der laufenden Woche bereits seinen 3. Gewinntag in Folge. Zudem näherte sich der ATX weiter seinem Rekordhoch bei 5.011 Einheiten vom Juli 2007 an. Im laufenden Börsenjahr 2025 hat der Index in Summe schon starke 34 Prozent zugelegt. Nach Zahlenvorlagen legten die Aktien von voestalpine 8,1 Prozent zu.

