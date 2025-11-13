Trump beendet mit Unterschrift längsten US-"Shutdown"

Washington - US-Präsident Donald Trump hat den Übergangshaushalt zur Beendigung des längsten "Shutdowns" in der Geschichte des Landes unterzeichnet. "Heute senden wir eine klare Botschaft, dass wir uns niemals erpressen lassen werden", so Trump. Kurz zuvor hatte mit dem Repräsentantenhaus die zweite Kongresskammer für den Übergangshaushalt gestimmt, nachdem der Senat bereits grünes Licht gegeben hatte. Der Übergangshaushalt sichert die Finanzierung der Regierungsausgaben bis Ende Jänner.

Sex mit 15-Jähriger: US-Missbrauchsprozess gegen Wiener 2026

Orlando (Florida)/Wien - Jener 25-jährige Österreicher, der sich nach Sex mit einer US-amerikanischen Teenagerin seit Mai 2024 in Florida in Haft befindet, muss sich im kommenden Jahr dort vor Gericht verantworten. Das bestätigte eine Sprecherin des Außenministeriums auf APA-Anfrage. "Das Beweisverfahren ist noch nicht abgeschlossen", sagte die Sprecherin. Ein genauer Termin liege darum nicht vor, hieß es. Der Mann ist laut APA-Informationen seit mindestens Oktober 2024 in mehreren Punkten angeklagt.

Handels-KV - Verhandlungen gehen in die zweite Runde

Wien - Die KV-Verhandlungen für die rund 430.000 Handelsangestellten und 20.000 Lehrlinge gehen am Donnerstag in die zweite Runde. In der ersten Verhandlungsrunde haben die Arbeitgeber laut Gewerkschaft kein Angebot vorgelegt. Die GPA fordert einen Gehaltsabschluss über der Inflationsrate der vergangenen zwölf Monate von 3 Prozent. Aufgrund der weit auseinanderliegenden Brancheneinschätzung erwarten die Vertreter von Gewerkschaft und Wirtschaftskammer keine schnelle Einigung.

Frankreich-Parlament stimmt für Pensionsreformaussetzung

Paris - Das französische Parlament hat für eine Aussetzung der umstrittenen Pensionsreform von Präsident Emmanuel Macron gestimmt. Die Änderung sieht vor, die bereits 2023 beschlossene Anhebung des Pensionseintrittsalters von 62 auf 64 Jahre bis Jänner 2028 nicht weiter voranschreiten zu lassen. Damit liegt die Reform bis nach der kommenden Präsidentschaftswahl 2027 auf Eis. Die Nationalversammlung in Paris sprach sich am Mittwoch mit 255 zu 146 Stimmen für den Umsetzungsstopp aus.

G7-Außenminister fordern sofortige Ukraine-Waffenruhe

Kiew (Kyjiw) - Die Außenminister der G7-Staaten haben eine sofortige Waffenruhe in der Ukraine gefordert. In einer gemeinsamen Erklärung bekundeten die Außenminister Deutschlands, Großbritanniens, Kanadas, Frankreichs, Italiens, Japans und der USA am Mittwoch ihre "unerschütterliche Unterstützung" für die territoriale Integrität der von Russland angegriffenen Ukraine. "Eine sofortige Waffenruhe ist dringend erforderlich."

Weltweiter CO2-Ausstoß heuer weiter gestiegen

Berlin/Exeter - Die erhoffte Trendwende beim Ausstoß von Kohlendioxid (CO2) ist ausgeblieben: Ein Bericht für das Jahr 2025 geht davon aus, dass die weltweiten Emissionen des Treibhausgases weiter steigen, voraussichtlich um 1,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Wenn die Emissionen sich auf diesem Niveau fortsetzen, wird das verbleibende CO2-Budget, das ein Einhalten des 1,5-Grad-Ziels aus dem Pariser Übereinkommen ermöglichen soll, noch vor 2030 aufgebraucht sein.

Boeing muss wegen 737-MAX-Absturz Millionen an Kläger zahlen

Wien/Addis Abeba - Rund sechseinhalb Jahre nach dem Absturz einer Boeing-Maschine vom Typ 737 MAX in Äthiopien ist der Flugzeugbauer zu einer Millionen-Entschädigung verurteilt worden. Boeing muss dem Witwer einer getöteten Frau aus Indien 28,45 Millionen Dollar (rund 24,5 Millionen Euro) Schmerzensgeld zahlen, wie die Geschworenen am Mittwoch zum Abschluss eines Zivilprozesses in Chicago urteilten. Der Kläger äußerte sich "zufrieden" mit dem Urteil.

Berlin einigt sich auf Modell für neuen Wehrdienst

Berlin - Union und SPD haben sich nach langem Streit auf ein gemeinsames Modell für den neuen Wehrdienst in Deutschland geeinigt. Dies verlautete am späten Mittwochabend aus Kreisen der Koalitionsfraktionen in Berlin. Details wurden zunächst nicht genannt. Das Modell soll Donnerstagfrüh den Koalitionsabgeordneten in Sondersitzungen der Fraktionen vorgestellt werden. Dann soll auch die Öffentlichkeit über die Details informiert werden.

