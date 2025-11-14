Vier Tote bei russischem Angriff auf Kiew

Kiew (Kyjiw)/Saratow - Bei russischen Angriffen auf Kiew sind nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj mindestens vier Menschen getötet worden. Die russische Armee habe mit etwa 430 Drohnen und 18 Raketen angegriffen, erklärte Selenskyj am Freitag in Sozialen Medien. Es habe sich um eine gezielte Attacke gehandelt, "die dazu diente, den Menschen und der zivilen Infrastruktur maximalen Schaden zuzufügen".

"Parkplatz-Abzocke": Auch Gerichtsgebühren sollen sinken

Wien - Um der "Parkplatz-Abzocke" einen Riegel vorzuschieben, plant das Justizministerium neben den entsprechenden Anwaltstarifen nun auch die Gerichtsgebühren zu begrenzen. Eine Sprecherin von Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) bestätigte der APA einen Bericht der "Presse" (Freitagsausgabe). Die Regierungsvorlage soll kommende Woche im Ministerrat beschlossen werden, so die Hoffnung im Ministerium. Ziel ist es, missbräuchliche Kfz-Besitzstörungsklagen unprofitabel zu machen.

Einkommenssteuer wird von Pensionen aufgefressen

Wien - Die Einnahmen aus den Einkommenssteuern werden immer stärker von den Ausgaben für die Pensionen beschnitten. Das betont die "Agenda Austria" anlässlich des von ihr ausgerufenen "Tages der Pensionslücke." Demnach sind alle Einnahmen aus Einkommenssteuern, die bis heute (14. November) geleistet wurden, notwendig, um die heurigen staatlichen Zuschüsse ins Pensionssystem abzudecken. Im Vorjahr war dieser Wert am 30. Oktober erreicht, vor zehn Jahren war es der 14. September.

Google macht Zusagen an die EU-Kommission

Mountain View /Brüssel - Google hat auf Druck aus Brüssel Änderungen an seinem Geschäftsmodell mit Werbung angekündigt und will damit einer Zerschlagung entgehen. Ziel sei es, alle Wettbewerbsbedenken der EU-Kommission auszuräumen, teilte der US-Konzern am Freitag mit. Die Kommission muss nun bewerten, ob ihr die Zusagen ausreichen.

USA kündigen Militäreinsatz gegen "Narko-Terroristen" an

Washington - Die USA haben einen neuen Militäreinsatz gegen sogenannte "Narko-Terroristen" in der westlichen Hemisphäre angekündigt. Dies teilte US-Verteidigungsminister Pete Hegseth am Donnerstag mit. Der Einsatz mit dem Namen "Operation Southern Spear" verteidige die Heimat, entferne "Narko-Terroristen" und sichere das Land vor den Drogen, "die unsere Menschen töten", schrieb Hegseth auf X.

Pächter nach Brand in Innsbrucker Gasthaus festgenommen

Innsbruck - Nach dem Brand eines Innsbrucker Traditionsgasthauses unweit des Landhauses Anfang Juni ist der Lokalpächter verhaftet worden. Der 37-Jährige soll einen weiteren Mann für die Brandlegung bezahlt haben, berichtete die "Tiroler Tageszeitung" (Freitag). Der tatverdächtige Bulgare soll schließlich einen weiteren Landsmann mit ins Boot geholt haben. Alle drei befanden sich mittlerweile in Haft, der Lokalpächter bestreitet indes die Vorwürfe. Bei dem Brand wurde niemand verletzt.

BBC entschuldigt sich bei Trump wegen TV-Sendung

London - Die BBC bittet US-Präsident Donald Trump nach seiner Androhung einer Milliardenklage wegen einer TV-Sendung um Entschuldigung. Der britische Sender machte auf seiner Webseite außerdem bekannt, die Sendung nicht erneut auszustrahlen. Man beabsichtige jedoch nicht, eine Entschädigung zu zahlen.

Chinas gestrandete Astronauten sollen aus All zurückkehren

Peking - Nach Tagen der Ungewissheit im All sollen die drei gestrandeten Astronauten aus China heute auf die Erde zurückkehren. Wie die Behörde für bemannte Raumfahrt mitteilte, sollen die Männer der "Shenzhou 20" in der Raumkapsel zurückkehren, die zuvor ihre Nachfolger der Mission "Shenzhou 21" zur Raumstation "Tiangong" (Himmelspalast) gebracht hatte.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red