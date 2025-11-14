WKÖ berät Mahrer-Nachfolge - IV hat Reformideen für Kammer

Wien - Während sich die Vorsitzenden der Landes-Wirtschaftskammern - in der Regel sind sie auch Vorsitzende des ÖVP-Wirtschaftsbundes in ihren Bundesländern - am Freitag vernetzten, um eine Interimsnachfolge für Harald Mahrer zu küren, hat sich die Industriellenvereinigung (IV) mit Forderungen zu einer WKÖ-Reform positioniert. Mit einem Wechsel an der Kammerspitze sei es nicht getan, so IV-Präsident Georg Knill am Freitag. Es brauche eine starke, aber schlankere Wirtschaftskammer.

Vier Tote bei russischem Angriff auf Kiew

Kiew (Kyjiw)/Saratow - Bei russischen Angriffen auf Kiew sind nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj mindestens vier Menschen getötet worden. Die russische Armee habe mit etwa 430 Drohnen und 18 Raketen angegriffen, erklärte Selenskyj am Freitag in Sozialen Medien. Es habe sich um eine gezielte Attacke gehandelt, "die dazu diente, den Menschen und der zivilen Infrastruktur maximalen Schaden zuzufügen".

LH-Konferenz: "Heikle Themen" erst nach Tagesordnung

Seggauberg/Wien - Betont ruhig haben am Freitag die Landeshauptleute die Konferenz im steirischen Schloss Seggau gestartet. Von den Verstimmungen zwischen Bund und Ländern, die in den vergangenen Tagen wegen des Budgets medial kolportiert wurden, war nach außen hin vorerst wenig wahrzunehmen. Die informellen Gespräche des Vorabends haben bis etwa 1.00 Uhr angedauert und sind laut Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ), Vorsitzendem der Konferenz, gut verlaufen.

Wiener Budgetvoranschlag für 2026 präsentiert

Wien - Der Voranschlag für das Wiener Budget 2026 liegt vor. Wie das Büro von Finanzstadträtin Barbara Novak (SPÖ) der APA mitteilte, wird der Gesamtschuldenstand der Stadt laut Entwurf auf 14,89 Mrd. Euro klettern. Das Defizit wird 2,63 Mrd. Euro betragen. Einnahmen von 19,51 Mrd. Euro stehen Ausgaben von 22,14 Mrd. Euro gegenüber. Dass Wien ein Sparpaket schnürt und bereits Konsolidierungsschritte gesetzt hat, wirkt sich laut Rathaus schon aus.

Handelsverband und Greenpeace fordern Shein-Sperre

Wien/Singapur - Der Handelsverband und Greenpeace fordern eine europaweite Sperre der umstrittenen chinesischen Billig-Onlineplattform Shein. Hintergrund ist eine Auswertung der französischen Verbraucherschutzbehörde, die bei der Beschlagnahmung von rund 200.000 Paketen am Flughafen Paris-Charles de Gaulle teils schwere Mängel festgestellt haben soll. Demnach sollen 80 Prozent der Produkte gegen EU-Sicherheitsstandards verstoßen haben, wie es in einer gemeinsamen Aussendung am Freitag hieß.

Tausende Rinder auf Schiff vor Türkei gefangen

Ankara - Tausende Rinder aus Uruguay müssen seit Wochen an Bord eines Schiffes vor der türkischen Küste ausharren. Der Viehtransport dürfe unter anderem wegen fehlender Dokumente nicht in der Türkei ausladen, teilte das Kommunikationsdirektorat des Landes mit. Mindestens 48 der 2.900 Tiere an Board seien bereits verendet, sagte die deutsche Tierschutzorganisation Animal Welfare Foundation unter Berufung auf Angaben von vor einer Woche. Diese Zahl könnte inzwischen gestiegen sein.

Festnahmen bei Einsatz gegen internationale Schlepperbande

Dresden - Mit einem Großeinsatz sind Ermittler in Deutschland und Frankreich gegen eine internationale Schlepperbande vorgegangen. Fünf Tatverdächtige im Alter zwischen 26 und 50 Jahren wurden am Donnerstag festgenommen, vier davon in Frankreich und einer in Deutschland, wie die zuständige Staatsanwaltschaft Dresden und die Bundespolizei am Freitag mitteilten. Die Männer sollen 880 Menschen von der Türkei über Serbien nach Österreich, Deutschland und Frankreich eingeschleust haben.

BBC entschuldigt sich bei Trump wegen TV-Sendung

London - Die BBC bittet US-Präsident Donald Trump nach seiner Androhung einer Milliardenklage wegen einer TV-Sendung um Entschuldigung. Der britische Sender machte auf seiner Webseite außerdem bekannt, die Sendung nicht erneut auszustrahlen. Man beabsichtige jedoch nicht, eine Entschädigung zu zahlen.

