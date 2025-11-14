LH-Konferenz bringt kaum konkrete Ergebnisse

Seggauberg/Wien - Kaum konkrete Ergebnisse hat die gemeinsam mit den Spitzen der Bundesregierung absolvierte Landeshauptleute-Konferenz gebracht. Immerhin würdigten sowohl der Vorsitzende der Landeschefs Mario Kunasek (FPÖ) als auch Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) im Anschluss umfassend die konstruktive Stimmung bei den Beratungen im steirischen Schloss Seggau. Keine Klarheit gibt es weiter, was die Länder-Finanzen angeht. Den Stabilitätspakt will man wie geplant noch heuer abschließen.

WKÖ berät Mahrer-Nachfolge - IV hat Reformideen für Kammer

Wien - Beratungen der Vorsitzenden der Landes-Wirtschaftskammern - in der Regel sind sie auch Vorsitzende des ÖVP-Wirtschaftsbundes in ihren Bundesländern - in der Suche einer Interimsnachfolge für Harald Mahrer haben am Freitag angedauert. Die Industriellenvereinigung (IV) forderte unterdessen eine WKÖ-Reform, mit einem Wechsel an der Spitze sei es nicht getan, so IV-Präsident Georg Knill am Freitag. Es brauche eine starke, aber schlankere Wirtschaftskammer im Kammersystem.

Gebäudeeinsturz in Wien löst Großeinsatz aus

Wien - Der Einsturz eines leerstehenden, in Umbau befindlichen Gebäudes hat am Donnerstagabend in der Bellevuestraße in Wien-Döbling einen Großeinsatz der Einsatzorganisationen ausgelöst. Bewohnerinnen und Bewohner hatten ein lautes Geräusch wahrgenommen und den Notruf gewählt. Das Gebäude war mitsamt einer Stützkonstruktion aus Stahl hangabwärts in Richtung Straße gestürzt, hieß es am Freitag in einer Aussendung der Feuerwehr.

Handelsverband und Greenpeace fordern Shein-Sperre

Wien/Singapur - Der Handelsverband und Greenpeace fordern eine europaweite Sperre der umstrittenen chinesischen Billig-Onlineplattform Shein. Hintergrund ist eine Auswertung der französischen Verbraucherschutzbehörde, die bei der Beschlagnahmung von rund 200.000 Paketen am Flughafen Paris-Charles de Gaulle teils schwere Mängel festgestellt haben soll. Demnach sollen 80 Prozent der Produkte gegen EU-Sicherheitsstandards verstoßen haben, wie es in einer gemeinsamen Aussendung am Freitag hieß.

Festnahmen nach Tod von Mutter und Kindern in Türkei-Urlaub

Istanbul - Streetfood beim Istanbul-Besuch könnte einer Familie aus Hamburg das Leben gekostet haben. Nach dem Tod der drei und sechs Jahre alten Kinder ist auch die Mutter im Krankenhaus gestorben, wie die Nachrichtenagentur DHA berichtete. Der Vater werde noch auf der Intensivstation behandelt. Vier Verdächtige wurden festgenommen. Ihnen werde fahrlässige Tötung vorgeworfen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu.

NEOS für mehr Steuerautonomie für Gemeinden

Wien - Die NEOS wollen bei ihrer morgigen Mitgliederversammlung den "Startschuss für die Neuordnung des Föderalismus" abgeben. Nach den Vorstellungen der kleinsten Regierungspartei sollen die Gemeinden mehr Steuerautonomie bekommen, indem ihnen ein Teil der Einkommenssteuer direkt überlassen wird. Ein entsprechender Leitantrag wird am Samstag beschlossen. Dem Bund wollen die NEOS die Personalkompetenz in der Bildung übertragen, die Gesundheit in Gesundheitsregionen organisieren.

Festnahmen bei Einsatz gegen internationale Schlepperbande

Dresden - Mit einem Großeinsatz sind Ermittler in Deutschland und Frankreich gegen eine internationale Schlepperbande vorgegangen. Fünf Tatverdächtige im Alter zwischen 26 und 50 Jahren wurden am Donnerstag festgenommen, vier davon in Frankreich und einer in Deutschland, wie die zuständige Staatsanwaltschaft Dresden und die Bundespolizei am Freitag mitteilten. Die Männer sollen 880 Menschen von der Türkei über Serbien nach Österreich, Deutschland und Frankreich eingeschleust haben.

