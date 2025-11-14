Schultz folgt Mahrer interimistisch in WKÖ und ÖVP-Bund

Wien - Die Tiroler Unternehmerin Martha Schultz (ÖVP) übernimmt ab Samstag geschäftsführend die Agenden des zurückgetretenen Harald Mahrer in der Wirtschaftskammer Österreich und im ÖVP-Wirtschaftsbund. Schultz will "jetzt zeigen, dass die Wirtschaftskammer bereit ist, sich zu verändern", schreibt sie an Mitarbeiter und Funktionäre. Den Ernst der Situation für die Wirtschaftskammer habe man erkannt.

LH-Konferenz bringt kaum konkrete Ergebnisse

Seggauberg/Wien - Kaum konkrete Ergebnisse hat die gemeinsam mit den Spitzen der Bundesregierung absolvierte Landeshauptleute-Konferenz gebracht. Immerhin würdigten sowohl der Vorsitzende der Landeschefs Mario Kunasek (FPÖ) als auch Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) im Anschluss umfassend die konstruktive Stimmung bei den Beratungen im steirischen Schloss Seggau. Keine Klarheit gibt es weiter, was die Länder-Finanzen angeht. Den Stabilitätspakt will man wie geplant noch heuer abschließen.

Sechs Tote bei russischem Angriff auf Kiew

Kiew (Kyjiw)/Saratow - Bei russischen Angriffen auf Kiew sind nach ukrainischen Angaben mindestens sechs Menschen getötet und 35 verletzt worden. Die russische Armee habe mit etwa 430 Drohnen und 18 Raketen angegriffen, erklärte Präsident Wolodymyr Selenskyj am Freitag in Sozialen Medien. Es habe sich um eine gezielte Attacke gehandelt, "die dazu diente, den Menschen und der zivilen Infrastruktur maximalen Schaden zuzufügen".

Gebäudeeinsturz in Wien löst Großeinsatz aus

Wien - Der Einsturz eines leerstehenden, in Umbau befindlichen Gebäudes hat am Donnerstagabend in der Bellevuestraße in Wien-Döbling einen Großeinsatz der Einsatzorganisationen ausgelöst. Bewohnerinnen und Bewohner hatten ein lautes Geräusch wahrgenommen und den Notruf gewählt. Das Gebäude war mitsamt einer Stützkonstruktion aus Stahl hangabwärts in Richtung Straße gestürzt, hieß es am Freitag in einer Aussendung der Feuerwehr.

USA und Schweiz legen Handelsstreit bei - Importzölle sinken

Bern/Washington - Die USA senken ihre Zölle für Einfuhren aus der Schweiz auf das Niveau der EU. Die USA und die Schweiz erzielten im Zollstreit eine entsprechende Einigung, wie Vertreter der beiden Regierungen am Freitag mitteilten. Die USA senken die Zölle auf Schweizer Importe demnach auf 15 Prozent von bisher 39 Prozent. Die Schweizer Regierung erklärte, sie danke US-Präsident Donald Trump. Weitere Informationen stellte die Schweizer Regierung für 16.00 Uhr in Aussicht.

Indonesien bereitet 20.000 Soldaten für Gazastreifen vor

Jakarta - Der indonesische Präsident Prabowo Subianto hat die Streitkräfte seines Landes angewiesen, 20.000 Soldaten für eine mögliche Friedensmission der Vereinten Nationen (UN) im Gazastreifen bereitzuhalten. Das erklärte Verteidigungsminister Sjafrie Sjamsoeddin am Freitag, wie die Nachrichtenagentur Antara berichtet.

Tiroler flüchtete vor Polizei - Mit Warnschüssen gestoppt

Mayrhofen - Ein 26-jähriger Österreicher ist in der Nacht auf Freitag bei Mayrhofen in Tirol (Bezirk Schwaz) mit einem Pkw und dann zu Fuß entlang einer Skipiste vor der Polizei geflüchtet und erst durch Warnschüsse gestoppt worden. Der Pkw war Beamten auf der Zillertalstraße (B169) aufgefallen. Statt anzuhalten, gab der 26-Jährige Gas. Nachdem das Auto in einem Skigebiet hängen blieb, flüchtete der Lenker zu Fuß entlang einer Skipiste. Nach der Schussabgabe ließ er sich festnehmen.

Festnahmen nach Tod von Mutter und Kindern in Türkei-Urlaub

Istanbul - Streetfood beim Istanbul-Besuch könnte einer Familie aus Hamburg das Leben gekostet haben. Nach dem Tod der drei und sechs Jahre alten Kinder ist auch die Mutter im Krankenhaus gestorben, wie die Nachrichtenagentur DHA berichtete. Der Vater werde noch auf der Intensivstation behandelt. Vier Verdächtige wurden festgenommen. Ihnen werde fahrlässige Tötung vorgeworfen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu.

