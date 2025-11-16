ÖFB-Team trotz 2:0-Sieg auf Zypern noch nicht bei WM

Limassol - Österreichs Fußball-Nationalteam ist noch nicht am Ziel. Die Österreicher erfüllten am Samstag dank zweier Tore von Marko Arnautovic mit einem 2:0 (1:0) auf Zypern zwar ihre Pflicht, müssen nach einem 3:1-Heimsieg Bosniens gegen Rumänien aber weiter auf das erhoffte WM-Ticket warten. Die Entscheidung fällt erst im abschließenden Quali-Gruppenspiel am Dienstag in Wien gegen die Bosnier. Mit einem Sieg oder Remis wäre das ÖFB-Team erstmals seit 1998 bei einer WM vertreten.

Präsidentschaftswahl in Chile

Santiago de Chile - In Chile findet am Sonntag die erste Runde der Präsidentschaftswahl statt. Ins Rennen um die Nachfolge des linksgerichteten Präsidenten Gabriel Boric gehen insgesamt acht Kandidatinnen und Kandidaten. Als Favoriten gelten der ultra-rechte Pinochet-Fan Jos� Antonio Kast, dessen Vater unter den Nazis ein Wehrmachtssoldat war, sowie die Sozialdemokratin Jeannette Jara, die zwar noch Mitglied der Kommunistischen Partei ist, aber als gemäßigt links gilt.

Weitere Touristen mit Vergiftungen in Türkei hospitalisiert

Istanbul - Nach dem Tod von drei aus Deutschland angereisten Urlaubern in der Türkei ist das Hotel in Istanbul, in dem die Familie untergebracht war, evakuiert worden. Alle Gäste seien am Samstag in andere Hotels gebracht worden, berichtete die Zeitung "Birgün". Wie viele Menschen betroffen waren, wurde zunächst nicht bekannt. Nach dem Tod einer Mutter und ihrer zwei Kinder sind Medienberichten zufolge zwei weitere Touristen mit Vergiftungserscheinungen ins Krankenhaus gekommen.

Tote und Verletzte bei möglichem Tornado in Portugal

Albufeira - Bei einem heftigen Sturm ist am Samstag in der bei Touristen beliebten Stadt Albufeira an der Südküste Portugals eine Frau ums Leben gekommen. Weitere zwei Menschen seien schwer und 19 Menschen leicht verletzt worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Lusa und Berufung auf die Zivilschutzbehörde. Über mögliche ausländische Opfer wurde zunächst nichts bekannt.

Dutzende Verletzte bei Protesten in Mexiko-Stadt

Mexiko-Stadt - Bei Protesten junger Menschen aus der sogenannten Generation Z gegen soziale Missstände sind in Mexiko-Stadt Dutzende Menschen verletzt worden. Der Bewegung gehören Jugendliche und junge Erwachsene an, die zwischen 1995 und 2010 geboren wurden und sich für ein Mexiko einsetzen, das sicherer, gerechter und frei von Korruption ist. Am Rande ihrer weitgehend friedlichen Demonstration griffen Vermummte nach Angaben des Sicherheitsministeriums die Polizei an.

Mann in Niederösterreich in Traktor eingeklemmt - tot

Bad Großpertholz - Ein tödlicher Unfall hat sich am Samstag im Gemeindegebiet von Bad Großpertholz in Niederösterreich ereignet. Ein 26-jähriger Mann wurde zwischen dem Hubmast und dem Kotflügel eines Traktors eingeklemmt. Wie die Polizei mitteilte, hatte er versucht, das Hubgerüst hochzufahren. Dabei kippte der Hubmast um. Die Hilfe der Freiwilligen Feuerwehren kam für den Mann zu spät, er verstarb noch an der Unfallstelle.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red