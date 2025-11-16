EU-Kommission plant Abgabe auf ungesunde Lebensmittel

Brüssel - Die EU-Kommission erwägt im kommenden Jahr eine Abgabe auf stark verarbeitete Lebensmittel mit hohem Fett-, Zucker- und Salzgehalt vorzuschlagen. Zudem sollen sogenannte Alkopops betroffen sein, wie aus einem Entwurf der Behörde hervorgeht. In dem Papier, das Mitte Dezember vorgestellt werden soll, begründet die Behörde eine solche Abgabe damit, durch sie würden Anreize für eine gesündere Ernährung gesetzt. Zuvor hatte das Portal "Euractiv" über das Vorhaben berichtet.

Gewessler kritisiert Regierung für fehlenden Klimaschutz

Wien - Wenige Tage nachdem der Wirbel in der Wirtschaftskammer (WKÖ) schließlich zum Rücktritt von Präsident Harald Mahrer geführt hatte, sieht Grünen-Chefin Leonore Gewessler nun eine "riesige Chance" für Reformen in der Kammer, wie etwa eine Senkung der Kammerumlage 2. In der ORF-"Pressestunde" am Sonntag übte sie scharfe Kritik an ihrem Nachfolger als Klimaminister, Norbert Totschnig (ÖVP). Beim Budget fliege die Bundesregierung immer noch "im Blindflug", bemängelte Gewessler.

Griechenland liefert Ukraine Gas für den Winter

Kiew (Kyjiw) - Griechenland liefert der Ukraine in den Wintermonaten Flüssigerdgas aus den USA. Die LNG-Lieferungen sollen von Dezember bis März 2026 erfolgen, teilte ein griechischer Regierungsvertreter am Sonntag mit. Das Abkommen sei zwischen der griechischen Gasgesellschaft DEPA und der ukrainischen Naftogaz bei einem Besuch von Präsident Wolodymyr Selenskyj in Athen unterzeichnet worden. Selenskyj hatte zuvor neue Verträge mit europäischen Partnern auf seiner Europa-Reise angekündigt.

Polizei sucht Opfer eines missbrauchsverdächtigen Lokführers

Wien/Strasshof - Im Fall des ehemaligen ÖBB-Lokführers, dem sexuelle Übergriffe auf minderjährige, teilweise noch unmündige Burschen vorgeworfen werden, hat sich die Wiener Polizei am Sonntag mit einem Opfer-Aufruf an die Öffentlichkeit gewandt. "Da weitere Taten nicht ausgeschlossen werden können, ersucht das Landeskriminalamt Wien Personen, die selbst Opfer geworden sind oder wichtige Hinweise geben können, sich zu melden", teilte die Landespolizeidirektion mit.

Mehr als 100 Tote bei Erdrutsch in Goldmine in DR Kongo

Kinshasa - Bei einem Erdrutsch in einer inoffiziellen Goldmine im Süden der Demokratischen Republik Kongo sind ersten Angaben zufolge mehr als 100 Menschen ums Leben gekommen. Wie ein Polizeibeamter bestätigte, ereignete sich das Unglück am Freitagnachmittag in der Mine Mulondo Lwalaba bei der Stadt Kolwezi in der Provinz Lualaba.

Nationalgarde aus Portland und Chicago teilweise abgezogen

Washington - Die US-Regierung zieht einem Medienbericht zufolge die Nationalgarde aus zwei Metropolen wieder teilweise ab. Demnach werden einige Soldaten aus Portland und Chicago wieder abgezogen, wie die "New York Times" unter Berufung auf zwei US-Regierungsvertreter am Sonntag berichtete. Das Verteidigungsministerium reagierte zunächst nicht auf eine Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters.

Mann starb bei Kellerbrand in Leopoldsdorf

Leopoldsdorf bei Wien - In Leopoldsdorf bei Wien (Bezirk Bruck an der Leitha) ist ein 67-Jähriger am Sonntag bei einem Kellerbrand ums Leben gekommen. Laut Polizei ist das Feuer gegen 5.30 Uhr in einem Einfamilienhaus ausgebrochen. Als die Feuerwehr bei dem Objekt eintraf, konnte dichter Rauch wahrgenommen werden, der aus einem Kellerfenster drang.

