Linkskandidatin gegen Ultrarechter bei Chile-Präsidentenwahl

Santiago de Chile - Bei der Präsidentschaftswahl in Chile wird die Entscheidung in einer Stichwahl zwischen der Linkskandidatin Jeannette Jara und dem ultrarechten Politiker Jos� Antonio Kast fallen. Beim ersten Wahlgang am Sonntag kam die gemäßigte Kommunistin Jara nach Auszählung von mehr als 90 Prozent der Stimmen auf 26,8 Prozent, gefolgt von Kast mit knapp 24 Prozent. In der entscheidenden zweiten Wahlrunde am 14. Dezember ist der deutschstämmige Kast laut Umfragen der Favorit.

Selenskyj in Paris bei Macron zu Gast

Paris/Kiew (Kyjiw) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will Montag Mittag in Paris mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj über geplante Sicherheitsgarantien im Fall einer Waffenruhe in der Ukraine beraten. Dabei wolle Macron auch "das Engagement Frankreichs an der Seite der Ukraine bekräftigen", teilte das französische Präsidialamt am Wochenende mit.

EU bereitet Gipfel zu russischen Vermögen und Budget vor

Brüssel - Die Europaministerinnen und -minister werden bei ihrem Treffen am Montag in Brüssel mit den ersten Vorbereitungen für den EU-Gipfel im Dezember beginnen. Großes Thema wird dann erneut die Verwendung der eingefrorenen russischen Vermögen, zu der beim vergangenen Gipfel keine Einigung erzielt wurde. Auch das nächste mehrjährige EU-Budget wird am Gipfel und am Montag diskutiert werden. Österreich wird von Europaministerin Claudia Plakolm (ÖVP) vertreten.

Trump im Fall Epstein nun für Abstimmung über Akten-Freigabe

Washington/New York - US-Präsident Donald Trump hat sich in einer Kehrtwende für eine Abstimmung des Repräsentantenhauses für eine Freigabe von Ermittlungsakten über den verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein ausgesprochen. "Die Republikaner im Repräsentantenhaus sollten dafür stimmen, die Epstein-Akten freizugeben, denn wir haben nichts zu verbergen", schrieb Trump am Sonntag (Ortszeit) auf seiner Onlineplattform Truth Social. Bisher war der Präsident gegen eine Freigabe der Dokumente.

UNO-Klimagipfel - Politische Phase der Verhandlungen startet

Belem - Die zweite Verhandlungswoche der 30. UNO-Klimakonferenz im brasilianischen Belem startet am Montag mit dem "High Level Segment". Mit der Verlagerung auf die politische Ebene sollen noch offene Themen zu einem Abschluss gebracht werden. Österreich wird durch Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP) vertreten. Bis Ende der Woche stehen für die Delegationen aus fast 200 Ländern die drei Themen Treibhausgasreduktion, Klimawandelanpassung und Klimafinanzierung auf der Tagesordnung.

USA griffen mutmaßliches Drogenboot im Pazifik an: Drei Tote

Washington/Caracas - Die USA haben erneut ein mutmaßliches Drogenboot im Pazifik angegriffen. Dabei seien drei Menschen getötet worden, so die US-Seestreitkräfte (Southcom) am Sonntag. Der Einsatz fand am Samstag statt. Die USA werfen Venezuela vor, den Drogenschmuggel in die Vereinigten Staaten aktiv zu fördern und damit die Sicherheit der USA und ihrer Bürger zu gefährden. Venezuelas Präsident Nicol�s Maduro vermutet dagegen US-Pläne zu seinem Sturz. Donald Trump stellte Gespräche in Aussicht.

SWV-Chef Hinteregger will "größte WKO-Reform aller Zeiten"

Wien - Der neue Chef des SPÖ-Wirtschaftsverbandes, Bernd Hinteregger, fordert nach dem Rücktritt von Harald Mahrer als Wirtschaftskammerpräsident "die größte und umfassendste WKO-Reform aller Zeiten". Dazu gehören aus seiner Sicht eine Deckelung der Kammerumlagen und eine Modernisierung des Wahlrechts. Dass sich die Sozialpartnerschaft überlebt haben könnte, glaubt Hinteregger - auch angesichts der aktuellen Turbulenzen - nicht, wie er im Gespräch mit der APA betonte.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red