Kessler-Zwillinge mit 89 Jahren gestorben

München - Die als Sängerinnen, Schauspielerinnen und Entertainerinnen international bekannt gewordenen Kessler-Zwillinge Alice und Ellen sind tot. Wie die "Bild"-Zeitung am Montag berichtete, starben die beiden Frauen gemeinsam im Alter von 89 Jahren. Ein Sprecher der Münchner Polizei bestätigte einen Polizeieinsatz in Grünwald bei München, ohne nähere Details zu nennen. Hinweise auf ein Fremdverschulden gab es demnach nicht.

Ukraine will 100 französische Kampfjets kaufen

Paris/Kiew (Kyjiw) - Die Ukraine will Dutzende Rafale-Kampfjets sowie Luftabwehrsysteme, Drohnen und Lenkbomben im Milliardenwert aus Frankreich erwerben. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und der französische Staatschef Emmanuel Macron unterzeichneten am Montag eine Absichtserklärung unter anderem zum Kauf von bis zu 100 Rafale-Jets durch Kiew, wie der �lys�e-Palast in Paris bestätigte. Dazu gehöre ein Programm zur Ausbildung ukrainischer Piloten.

Fünf Tote bei russischen Angriffen in der Ukraine

Charkiw (Charkow)/Moskau - Bei russischen Luftangriffen im Osten der Ukraine sind nach Behördenangaben mindestens fünf Menschen getötet worden. Drei Menschen starben nach Angaben der Rettungsdienste bei einem Angriff auf ein Wohngebiet in Balaklija in der Region Charkiw. 13 weitere Menschen wurden verletzt, darunter vier Kinder. Zwei weitere Zivilisten wurden nach Behördenangaben vom Montag bei einem Angriff in der Region Dnipropetrowsk getötet.

Tote Patientin - OÖG: Keine Fehler von Ärzten und Pflege

Linz - Beim Tod einer Patientin, die im Oktober mit einem Aorteneinriss ins Krankenhaus Rohrbach gekommen war und von einigen Spitälern abgewiesen wurde, gebe es "keinen Anhaltspunkt für einen Fehler auf Ebene der handelnden Ärztinnen und Ärzte oder des Pflegepersonals", teilte die Oberösterreichische Gesundheitsholding (OÖG) nach einer außerordentlichen Aufsichtsratssitzung am Montag mit. Zuvor kündigte der Vorsitzende der OÖG-Geschäftsführung, Franz Harnoncourt, an zurückzutreten.

Regierung einig bei neuem Vorschlag zum Strommarktgesetz

Wien - Die Regierung aus ÖVP, SPÖ und NEOS hat sich intern auf einen neuen Vorschlag zum Elektrizitätswirtschaftsgesetz (ElWG) geeinigt. Das erklärte NEOS-Klubobmann Yannick Shetty am Montag im Ö1-"Morgenjournal" des ORF, ohne Details zu nennen. Für den Beschluss ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Parlament notwendig. Die FPÖ bestätigt Gespräche, von einer Einigung sei allerdings noch nicht die Rede. Laut den Grünen liegt weiterhin kein Text vor.

Nach Sex mit Zwölfjähriger: Zwei Freigesprochene in U-Haft

Wien - Zwei Burschen, die erst kürzlich im Fall eines angeblichen Missbrauchs einer Zwölfjährigen rechtskräftig freigesprochen worden sind, sitzen seit vergangenem Wochenende in der Justizanstalt (JA) Wien-Josefstadt in U-Haft. Sie sollen in einer Garage in Wien einen Raubüberfall begangen haben, bestätigte Mirsad Musliu, der Anwalt des Jüngeren - er ist 17 Jahre alt -, zunächst am Montag auf APA-Anfrage einen Online-Bericht der "Kronen Zeitung".

Wollsdorf Leder streicht 150 Jobs in der Steiermark

Gleisdorf - Bei Wollsdorf Leder im oststeirischen Bezirk Weiz werden 150 von insgesamt rund 370 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gekündigt. Das Unternehmen bestätigte am Montag auf APA-Nachfrage einen entsprechenden Bericht des ORF-Steiermark. Konkret will man sich offenbar von 130 Beschäftigten in der Lederproduktion und 20 Personen aus dem administrativen Bereich der Firma trennen. Als Grund wurde genannt, dass ein Teil der Produktion ins Ausland verlegt wird.

KZ-Gedenkprojekt Gusen als "Weg der Erinnerung"

Langenstein - In Langenstein ist am Montag das Gewinnerprojekt des Wettbewerbs zur Erweiterung und Neugestaltung der KZ-Gedenkstätte Gusen vorgestellt worden. Baubeginn ist 2027, geplant ist die Fertigstellung als ein "Weg der Erinnerung" bis 2031. Allerdings sei die Arbeit an dem Ort der Erinnerung nie ganz abgeschlossen, erklärte Barbara Glück, Direktorin der KZ-Gedenkstätte Mauthausen, in einem Pressetermin.

