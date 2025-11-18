Mutter und Tochter tot in Innsbruck gefunden - Mordverdacht

Innsbruck/Wien - Eine seit Juli 2024 vermisste 34-Jährige aus Syrien und deren zehnjährige Tochter sind am Freitag tot in einer Wohnung der Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck gefunden worden. Die beiden dürften getötet worden sein, teilte die Polizei mit. Zwei Tatverdächtige, ein 55-jähriger Österreicher und dessen 53-jähriger Bruder, waren bereits im Juni festgenommen worden. Sie dürften mit dem Tod der beiden Opfer in Verbindung stehen. Die beiden Männer befanden sich in Untersuchungshaft.

UN-Sicherheitsrat stimmt Trumps Gaza-Friedensplan zu

New York - Der UN-Sicherheitsrat hat den Gaza-Friedensplan von US-Präsident Donald Trump am Montag abgesegnet. 13 Mitglieder stimmten für die von den USA eingebrachte Resolution, die unter anderem die Einrichtung einer Übergangsverwaltung für das Palästinensergebiet und eine Truppe internationaler Soldaten zur Stabilisierung der Waffenruhe vorsieht. Auch ein möglicher künftiger Palästinenserstaat wird im Entwurf erwähnt. Russland und China enthielten sich der Stimme, Vetos gab es keine.

Warten auf Gutachten nach Tod von Familie in Istanbul

Istanbul/Hamburg - Nach dem Tod einer Hamburger Familie im Türkeiurlaub sollen Gutachten Aufschluss über die Todesursache bringen. Nachdem die Mutter und ihre zwei kleinen Kinder vergangene Woche in Istanbul gestorben waren, starb am Montagabend auch der Vater in einem Istanbuler Krankenhaus, wie Behörden mitteilten. Ermittler vermuteten bisher eine Lebensmittelvergiftung. Sie gehen aber auch Hinweisen auf eine Vergiftung durch Chemikalien nach.

Zehntausende protestieren gegen Regierung der Slowakei

Bratislava - Zum 36. Jahrestag der "Sanften Revolution" vom November 1989 gegen das kommunistische Regime haben am Montagabend in der Slowakei Zehntausende Menschen gegen die Regierung des linksnationalen Ministerpräsidenten Robert Fico demonstriert. Aufgerufen hatten dazu mehrere Oppositionsparteien und NGOs wie die Initiative "Mier Ukrajine" (Friede der Ukraine). An der größten Kundgebung auf dem Freiheitsplatz in Bratislava nahmen nach Angaben der Organisatoren 50.000 Menschen teil.

Drei Erwachsene und neun Kinder nach Brand in Kasachstan tot

Astana - Durch einen verheerenden Brand im Süden Kasachstans sind zwölf Menschen, darunter neun Kinder getötet worden. Drei Menschen seien bewusstlos aus einem brennenden Haus geborgen worden, meldete die Nachrichtenagentur Tengrinews unter Berufung auf den Katastrophenschutz. Der Unglücksort Algabas ist ein Dorf ganz im Süden des zentralasiatischen Landes; nächste große Stadt in 100 Kilometern Entfernung ist die usbekische Hauptstadt Taschkent.

Zwei Tote bei Unwettern in Friaul in Italien

Udine - Heftige Regenfälle und Erdrutsche haben Kärntens Nachbarregion Friaul-Julisch Venetien in Italien heimgesucht. Besonders betroffen ist die Provinz Görz (Gorizia). In der Gemeinde Cormons stürzten wegen einer Schlammlawine nach Angaben der Einsatzkräfte drei Wohnhäuser ein. Eine Person wurde lebend aus den Trümmern geborgen. Ein 32-jähriger Deutscher wurde tot geborgen, auch für seine Nachbarin - eine ältere Frau - kam jede Hilfe zu spät.

ÖFB-Nationalteam vor WM-Quali-Showdown gegen Bosnien

Wien - Auf Österreichs Fußball-Nationalmannschaft wartet am Dienstag (20.45 Uhr/live Servus TV) das große Finale um die erste WM-Teilnahme seit 28 Jahren. Im ausverkauften Happel-Stadion reicht der ÖFB-Auswahl gegen Bosnien-Herzegowina schon ein Punkt, um Endrang eins in Gruppe H und damit das Ticket für die Endrunde 2026 in den USA, Kanada und Mexiko zu fixieren. Bei einer Niederlage müsste man im März zwei Play-off-Partien gewinnen, um es doch noch nach Nordamerika zu schaffen.

Klimts "Bildnis Elisabeth Lederer" könnte Weltrekord knacken

Wien/New York - Am Dienstagabend könnte bei einer Auktion in New York ein Gemälde von Gustav Klimt zum Rekordpreis den Besitzer wechseln. Das auf 150 Mio. US-Dollar (130 Mio. Euro) geschätzte Spätwerk "Bildnis Elisabeth Lederer" kommt bei Sotheby's unter den Hammer. Auch Klimts "Blumenwiese" (80 Mio. Dollar) und "Waldabhang in Unterach am Attersee" (70 Mio. Dollar) werden neben weiteren hochkarätigen Gemälden aus der Sammlung des verstorbenen Milliardärs Leonard A. Lauder versteigert.

