Mutter und Tochter getötet in Tiefkühltruhen in Innsbruck

Innsbruck/Wien - Eine seit Juli 2024 vermisste 34-Jährige und deren zehnjährige Tochter sind am Freitag tot hinter einer Rigipswand in zwei Tiefkühltruhen versteckt in einer Wohnung von Tirols Landeshauptstadt Innsbruck gefunden worden. Zwei Männer, ein 55-jähriger Österreicher und dessen 53-jähriger Bruder, stehen unter "dringendem Mordverdacht", sagte Staatsanwaltschaftssprecher Hansjörg Mayr am Dienstag in einer Pressekonferenz. Sie waren bereits im Juni festgenommen worden.

Österreich beim Klimaschutz-Index auf Platz 35 abgerutscht

Belem - Dänemark nimmt beim Klimaschutz-Index CCPI 2026 wieder den Spitzenplatz ein, dahinter folgen Großbritannien und Marokko. Wie gewohnt bleiben die ersten drei Plätze leer, da kein Staat beim Klimaschutz vorbildlich genug sei. Österreich verschlechterte sich gegenüber dem Vorjahr deutlich und rutschte auf den 35. Platz ab. Der am Dienstag auf der COP30 in Belem publizierte Bericht von Germanwatch und dem NewClimate Institute zu den Großemittenten zeigt insgesamt Ambivalenz.

Roxane Duran ist neue Buhlschaft der Salzburger Festspiele

Wien/Salzburg - Die in Paris geborene Schauspielerin Roxane Duran, französische und österreichische Staatsbürgerin, ist die neue Buhlschaft der Salzburger Festspiele. Sie folgt 2026 im dritten Jahr der "Jedermann"-Inszenierung des Kanadiers Robert Carsen als Gefährtin von Protagonist Philipp Hochmair auf Deleila Piasko, die diese Rolle zwei Saisonen lang verkörperte. Das wurde am Dienstag in Wien bekanntgegeben.

Psychische Krankheiten unter Jugendlichen stark gestiegen

Wien - Junge Menschen mit psychosozialen Problemen erhalten laut dem Dachverband pro mente Austria zu wenig Unterstützung. Inzwischen würde sich die Hälfte der österreichischen und deutschen Jugend "nicht gut" fühlen, wie neue Studien darlegen. Jeder Zehnte zeige wiederum deutliche Anzeichen von hoher psychischer Belastung - mit steigender Tendenz. Zwischen 2012 und 2016 sei dieser Anstieg erstmals zu verzeichnen gewesen, sagte Präsident pro mente Austria, Günter Klug, am Dienstag.

Regierung legt neuen Vorschlag für Strommarktgesetz vor

Wien - Die Bundesregierung hat sich auf einen neuen Entwurf für das Elektrizitätswirtschaftsgesetz (ElWG) geeinigt und diesen im Ministerrat abgesegnet. Die umstrittenen Netzentgelte für Strom-Einspeiser sind weiterhin geplant - allerdings in abgeschwächter Form. Um das Gesetz im Nationalrat verabschieden zu können, braucht es neben den Regierungsparteien von ÖVP, SPÖ und NEOS auch die Stimmen von der FPÖ oder den Grünen.

Umfrage: Jede Zweite in Teilzeit wegen Kinderbetreuung

Wien - Mehr als die Hälfte der Befragten (52 Prozent) einer Arbeiterkammer-Umfrage gab Kinderbetreuung und/oder Angehörigenpflege als Hauptgrund für die Teilzeitbeschäftigung an. Die Umfrage ist nicht repräsentativ, rund 3.300 Personen füllten den Online-Fragebogen vollständig aus. Aufgrund der hohen Teilnehmendenzahl könne man "grundsätzliche Aussagen und Tendenzen" erkennen, so die Leiterin der AK Wien-Abteilung für Sozialpolitik, Sybille Pirklbauer, bei einer Pressekonferenz.

Opposition schießt vor Nationalrat gegen Bundesregierung

Wien - Die Opposition ist von der Tagesordnung der anstehenden beiden Plenartage im Nationalrat wenig beeindruckt. Die Grünen wollen die Themen Gewaltschutz und das Konsensprinzip im Sexualstrafrecht auf die Tagesordnung bringen. FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker sah eine Regierung "am Ende". Die FPÖ wird mehrere Gesetzesanträge einbringen, darunter etwa einen zur Liveübertragung von U-Ausschüssen.

81-Jährige in Baden getötet: 28-Jähriger bestritt Vorwürfe

Wiener Neustadt - Ein zweitägiger Prozess um die Tötung einer 81-Jährigen heuer im Februar in Baden hat am Dienstag am Landesgericht Wiener Neustadt begonnen. Der Beschuldigte soll die Pensionistin, die wie eine "Leihoma" für ihn gewesen sei, laut Staatsanwaltschaft "auf brutalste Art und Weise ermordet" haben. Das Opfer erlitt "17 massivste Schläge gegen den Kopf", sagte der Vertreter der Anklagebehörde. Der 28-Jährige wird durch DNA-Spuren belastet. Der Rumäne bekannte sich nicht schuldig.

