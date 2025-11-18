WKÖ-Spitzenfunktionäre bekommen vorerst doch keine Erhöhung

Wien - Nach großer Aufregung samt Rücktritt des Wirtschaftskammer- und ÖVP-Wirtschaftsbund-Präsidenten Harald Mahrer wird die Erhöhung der Entschädigungen für Spitzenfunktionäre vorübergehend und bis zum Ergebnis einer Prüfung ausgesetzt. Der Beschluss wird dazu nächste Woche im WKÖ-Präsidium gesetzt. "Alle Landeskammern werden den gleichen Schritt setzen", so die WKÖ am Dienstag. Den 693 eigenständigen Fachorganisationen "wird dringend empfohlen, dieser Vorgehensweise zu folgen".

US-Abgeordnete stimmen für Freigabe der Epstein-Akten

Washington - Das US-Repräsentantenhaus hat am Dienstag mit großer Mehrheit für die Veröffentlichung der Ermittlungsakten zum Fall des gestorbenen verurteilten Sexualstraftäters Jeffrey Epstein gestimmt. Ermittlern zufolge hatte Epstein über Jahre minderjährige Mädchen und junge Frauen missbraucht und Prominenten zugeführt. Zuletzt veröffentlichte E-Mails des verurteilten Sexualstraftäters legen nahe, dass US-Präsident Donald Trump davon wusste.

Trump: Saudi-Kronprinz hat Top-Bilanz bei Menschenrechten

Washington - Gut sieben Jahre nach der Ermordung des regierungskritischen saudi-arabischen Journalisten Jamal Khashoggi hat US-Präsident Donald Trump dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman bei dessen Besuch in Washington einen Persilschein im Hinblick auf Menschenrechte ausgestellt. "Ich bin sehr stolz darauf, was er geleistet hat. Was er getan hat, ist unglaublich, hinsichtlich Menschenrechten und allem anderen", sagte Trump im Oval Office neben einem sichtlich zufriedenen "MBS".

Zwei Verantwortliche für Bahnsabotage in Polen identifiziert

Warschau - Polen hat nach Regierungsangaben zwei Personen identifiziert, die für die Sabotage an Bahnstrecken verantwortlich sein sollen. Die beiden seien Ukrainer und hätten mit dem russischen Geheimdienst zusammengearbeitet, sagte Polens Ministerpräsident Donald Tusk vor Abgeordneten. Sie hätten sich nach Belarus abgesetzt. Der Kreml wies die Anschuldigungen zurück.

