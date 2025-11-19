19.11.2025 07:30:00

Österreich nach 1:1 gegen Bosnien für WM qualifiziert

Wien - Österreichs Fußball-Nationalteam hat auf dramatische Weise seine WM-Durststrecke beendet. Die Österreicher retteten am Dienstag im Entscheidungsspiel in Wien gegen Bosnien nach langem Rückstand ein 1:1 (0:1) und qualifizierten sich so für die Endrunde 2026 in Nordamerika. Nach Bosniens Führung durch Haris Tabakovic (12.) gelang Michael Gregoritsch in der 77. Minute der umjubelte Ausgleich. Der Treffer bescherte Österreich die erste WM-Teilnahme seit 1998.

Bajaj kontrolliert nun KTM-Mutter Pierer Mobility

Mattighofen/Wels - Der indische Fahrzeugkonzern Bajaj hat alle Anteile am bisherigen Joint Venture Pierer Bajaj und damit indirekt die Mehrheit an der KTM-Mutter Pierer Mobility übernommen. Am Dienstag seien die Aktien der Pierer Industrie an Bajaj übertragen worden, damit ist Bajaj mit 74,9 Prozent auch kontrollierende Mehrheitsaktionärin der Pierer Mobility AG, teilte diese in der Nacht auf Mittwoch mit.

Klimts "Bildnis Elisabeth Lederer" erzielte Fabel-Rekord

Wien/New York - Gustav Klimt hat am Dienstagabend bei Sotheby's in New York Auktionsgeschichte geschrieben. Das auf 150 Mio. US-Dollar (130 Mio. Euro) geschätzte Spätwerk "Bildnis Elisabeth Lederer" wurde nach einem langen, aufregenden Bietergefecht um 205 Millionen Dollar an einen Telefonbieter zugeschlagen, was mit Zuschlägen einen Verkaufspreis von 236,36 Mio. Dollar (203,93 Mio. Euro) ergibt. Es ist damit das bei weitem teuerste je verkaufte Klimt-Gemälde.

Libanon: 13 Tote bei israelischem Angriff auf Palästinenser

Beirut - Die israelische Armee hat im Libanon eigenen Angaben zufolge Terroristen in einem "palästinensischen Trainingslager" angegriffen. Das libanesische Gesundheitsministerium in Beirut warf Israel vor, am Dienstag das größte Flüchtlingslager für Palästinenser im Libanon attackiert zu haben. Bei dem Luftangriff seien mindestens 13 Menschen getötet und weitere verletzt worden.

Karner trifft in Rom italienischen Amtskollegen

Rom/Wien - Österreichs Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) trifft am Mittwoch in Rom mit seinem italienischen Amtskollegen Matteo Piantedosi zusammen. Im Mittelpunkt des Treffens im Innenministerium in Rom steht die Arbeit an einem stärkeren Schutz der EU-Außengrenzen sowie eine engere europäische Kooperation in der Asylpolitik.

US-Senat stellt Weichen für Freigabe von Epstein-Akten

Washington - Der US-Senat hat die Weichen für die Veröffentlichung der Ermittlungsakten zum Fall des gestorbenen verurteilten Sexualstraftäters Jeffrey Epstein gestellt. Der demokratische Minderheitsführer, Chuck Schumer, beantragte am Dienstagabend (Ortszeit) das Einvernehmen seiner Parlamentskammer, damit das gerade erst vom Repräsentantenhaus verabschiedete Gesetz ohne Verzögerung durchgewunken werden könne.

red

