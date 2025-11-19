Leichenfunde in Tirol - Versteck war unauffällig

Innsbruck - Nach dem Fund der Leichen einer 34-jährigen Mutter und deren zehnjähriger Tochter in der Wohnung einer der beiden Tatverdächtigen in der Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck sind die Ermittlungen weiter im Gang. Diese würden mit "besonderer Dringlichkeit" geführt, sagte Staatsanwaltschaftssprecherin Julia Klingenschmid am Mittwoch der APA: "Es handelt sich um ein komplexes Verfahren." Das Versteck der beiden Tiefkühltruhen beschrieb die Staatsanwältin als unauffällig.

Inflation im Oktober unverändert bei 4 Prozent

Wien - Die Inflation in Österreich ist im Oktober im Vergleich zum Vorjahresmonat bei 4 Prozent geblieben. Größter Preistreiber waren erneut Energie und Gastronomie. Die Preise für Wohnen, Wasser und Energie legten um 6,6 Prozent zu, Restaurants und Hotels wurden um 6,0 Prozent teurer. Die Preise für Haushaltsenergie alleine stiegen um 15,7 Prozent. Ohne Haushaltsenergie und Restaurants und Hotels wäre die Inflation nur bei 2,4 Prozent gelegen, teilte die Statistik Austria mit.

Vogelgrippe in Gänsebetrieb in Steyr nachgewiesen

Steyr - In einem Geflügelbetrieb mit rund 700 Gänsen in Steyr ist am Mittwoch die hochpathogene Form der Vogelgrippe (H5N1) nachgewiesen worden. Das teilte das Land Oberösterreich in einer Aussendung mit. Etliche Tiere seien bereits verendet, das restliche Geflügel werde auf Anordnung des Magistrats getötet. Der betroffene Betrieb liege nahe an der Enns, wo in den vergangenen Wochen vereinzelt verendete Wildvögel positiv auf das Virus getestet worden waren.

Luftwaffe in Polen und Rumänien nach Angriffen alarmiert

Charkiw (Charkow)/Warschau - Parallel zu einem russischen Großangriff auf die Ukraine hat es am Mittwoch auch in den angrenzenden NATO-Staaten Polen und Rumänien einen Luftalarm gegeben. Polen ließ Kampfjets zur Sicherung seines eigenen Luftraums aufsteigen. Nachdem eine Drohne den rumänischen Luftraum erreichte, brachte die Regierung in Bukarest ebenfalls Kampfflugzeuge in Stellung, darunter zwei deutsche Eurofighter. 16 Menschen starben bei einem Luftangriff auf die westukrainische Stadt Ternopil.

Bajaj kontrolliert nun KTM-Mutter Pierer Mobility

Mattighofen/Wels - Der indische Fahrzeugkonzern Bajaj hat alle Anteile am bisherigen Joint Venture Pierer Bajaj und damit indirekt die Mehrheit an der KTM-Mutter Pierer Mobility übernommen. Am Dienstag seien die Aktien der Pierer Industrie an Bajaj übertragen worden, damit ist Bajaj mit 74,9 Prozent auch kontrollierende Mehrheitsaktionärin der Pierer Mobility AG, teilte diese in der Nacht auf Mittwoch mit.

Kammer-Affäre emotionales Thema im Nationalrat

Wien - Die Turbulenzen in der Wirtschaftskammer haben am Mittwoch zu einer teils emotionalen Debatte im Nationalrat geführt. Während FPÖ und NEOS eine Abschaffung der Pflicht-Mitgliedschaft forderten, rückten ÖVP und SPÖ zur Verteidigung der Sozialpartnerschaft aus. Einig waren sich alle Fraktionen in ihren Rufen nach einer Reform der Kammer. NEOS und Grüne wollen eine Abschaffung von Teilen der Unternehmensbeiträge.

Hamburger Familie in Türkei durch Chemikalien vergiftet

Istanbul/Hamburg - Nach dem Tod einer Hamburger Familie in Istanbul belastet ein vorläufiger Bericht der türkischen Gerichtsmedizin laut Medienberichten weiter das Hotel. Darin werde erklärt, dass der Tod der vierköpfigen Familie vorrangig durch eine chemische Vergiftung im Hotel verursacht worden sei, berichtete der Staatssender TRT. Die Wahrscheinlichkeit einer Lebensmittelvergiftung werde als gering eingestuft.

40-Jährige in Wien wollte Polizisten ins Bein beißen

Wien - Eine Auseinandersetzung zwischen einem Lokalbetreiber in Wien und einer bereits mit Hausverbot belegten Frau hat am Dienstagnachmittag für teils kuriose Szenen gesorgt: Der Wirt hatte die Polizei gerufen, weil die 40-Jährige das Lokal partout nicht verlassen wollte. Daraufhin legte sie sich mit den Beamten an, wurde zunehmend aggressiv und versuchte letztlich sie mehrfach ins Bein zu beißen, wie die Landespolizeidirektion berichtete. Es kam schließlich zur Festnahme.

red