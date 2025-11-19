Senat leitet Gesetz zur Freigabe der Epstein-Akten an Trump

Washington/New York - Nach der Zustimmung des US-Parlaments zur Veröffentlichung der Ermittlungsakten im Fall des gestorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein hat der Senat das Gesetz an das Weiße Haus weitergeleitet. Damit die Unterlagen tatsächlich offengelegt werden können, ist nun noch eine Unterschrift von US-Präsident Donald Trump notwendig. Am Montag hatte er zugesagt, dass er die Vorlage unterschreiben wird, wenn sie auf seinem Schreibtisch landet. Wann es so weit ist, ist unklar.

25 Tote nach verheerendem russischen Angriff in Westukraine

Charkiw (Charkow)/Warschau - Bei einem schweren russischen Luftangriff sind in der westukrainischen Stadt Ternopil nach Behördenangaben mindestens 25 Menschen getötet worden. Es gebe nach den Angriffen auf Wohnviertel in der Stadt auch mindestens 73 Verletzte, darunter 15 Kinder, wie der Zivilschutzdienst bei Telegram mitteilte. Es seien zwei neunstöckige Gebäude getroffen und beschädigt worden. Polen und Rumänien lösten wegen der grenznahen Angriffe Luftalarm aus, eine Drohne erreichte sogar Rumänien.

Inflation im Oktober unverändert bei 4 Prozent

Wien - Die Inflation in Österreich ist im Oktober im Vergleich zum Vorjahresmonat bei 4 Prozent geblieben. Größter Preistreiber waren erneut Energie und Gastronomie. Die Preise für Wohnen, Wasser und Energie legten um 6,6 Prozent zu, Restaurants und Hotels wurden um 6,0 Prozent teurer. Die Preise für Haushaltsenergie alleine stiegen um 15,7 Prozent. Ohne Haushaltsenergie und Restaurants und Hotels wäre die Inflation nur bei 2,4 Prozent gelegen, teilte die Statistik Austria mit.

Kammer-Affäre emotionales Thema im Nationalrat

Wien - Die Turbulenzen in der Wirtschaftskammer haben am Mittwoch zu einer teils emotionalen Debatte im Nationalrat geführt. Während FPÖ und NEOS eine Abschaffung der Pflicht-Mitgliedschaft forderten, rückten ÖVP und SPÖ zur Verteidigung der Sozialpartnerschaft aus. Einig waren sich alle Fraktionen in ihren Rufen nach einer Reform der Kammer. NEOS und Grüne wollen eine Abschaffung von Teilen der Unternehmensbeiträge.

Wieder Zwischenfälle mit Todesopfern in Gaza

Gaza - Im Gazakrieg herrscht seit mehr als einem Monat eine Waffenruhe - dennoch hat es im Gazastreifen bei Zwischenfällen wieder Tote gegeben. Israels Armee teilte mit, im Norden des abgeriegelten Küstengebiets hätten mehrere Personen die sogenannte gelbe Linie, hinter der sich das israelische Militär im Zuge der Waffenruhe zurückgezogen habe, übertreten und sich dort Soldaten genähert. Sie hätten eine Bedrohung dargestellt und seien deshalb ins Visier genommen und getötet worden.

Brasiliens Präsident fordert gutes Ergebnis bei COP30

Belem - Zwei Tage vor dem geplanten Ende der Weltklimakonferenz am Freitag hat Präsident Luiz In�cio Lula da Silva die rund 200 Staaten zu ehrgeizigen Beschlüssen im Kampf gegen die Erderwärmung ermahnt. Nötig seien Fahrpläne, wie die Menschheit ihre Abhängigkeit von Öl, Gas und Kohle überwinden sowie die Entwaldung stoppen und umkehren könne.

Nach weiterem Vogelgrippe-Fall Stallpflicht ab Donnerstag

Steyr - Nach dem nun im oberösterreichischen Bezirk Steyr aufgetretenen weiteren Fall von Vogelgrippe H5N1 hat das Gesundheitsministerium am Mittwoch eine Stallpflicht in Risikogebieten ab Donnerstag verhängt. Demnach sind in Gebieten mit "stark erhöhtem Risiko" Geflügel oder andere in Gefangenschaft gehaltene Vögel "dauerhaft in Stallungen oder jedenfalls in geschlossenen Haltungsvorrichtungen zu halten, die zumindest oben abgedeckt sind", hieß es in einer Aussendung.

25.000 Haushalte in Wien derzeit ohne Fernwärme

Wien - Ein technisches Gebrechen an einer Leitung im Bereich der Kaiser-Ebersdorfer Straße in der Nacht hat am Mittwoch zu einem teilweisen Ausfall des Fernwärmenetzes in Wien-Simmering geführt. Derzeit sind 25.000 Haushalte betroffen, wie die Wiener Netze in einer Aussendung informierten. Die Arbeiten zur Lokalisierung der Schadensstelle waren am Nachmittag noch im Gang. "Dazu werden die unterirdischen Leitungen an einigen Punkten aufgegraben", sagte ein Sprecher der APA.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red