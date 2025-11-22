G20-Gipfel gestartet - Trumps Ukraine-Plan im Fokus

Johannesburg - Vor dem Hintergrund der Diskussionen über den Ukraine-Friedensplan von US-Präsident Donald Trump hat in der südafrikanischen Wirtschaftsmetropole Johannesburg der G20-Gipfel begonnen. Trump und dessen Regierung boykottieren das Treffen der führenden Industrie- und Schwellenländer. Neben dem US-Präsidenten haben unter anderem auch die Staatschefs von Russland und China, Wladimir Putin und Xi Jinping, ihre Teilnahme am ersten G20-Gipfel auf dem afrikanischen Kontinent abgesagt.

Krisentreffen zu US-Friedensplan für Ukraine bei G20-Gipfel

Johannesburg/Wien - Zu den geplanten Krisengesprächen über den US-Vorstoß für ein Ende des Ukraine-Kriegs werden nach EU-Angaben auch Spitzenpolitiker von anderen Kontinenten erwartet. EU-Ratspräsident Ant�nio Costa habe zu den Beratungen am Rande des G20-Gipfels in Johannesburg neben den anwesenden europäischen Staats- und Regierungschefs auch die Vertreter Kanadas, Australiens und Japans eingeladen, sagte eine EU-Beamtin. Die Gespräche sollten am Nachmittag beginnen.

25 Menschen nach Lokalbesuch in Istanbul im Krankenhaus

Istanbul - In Istanbul sind 25 Menschen nach einem Restaurantbesuch mit Verdacht auf Lebensmittelvergiftung ins Spital gekommen. Sie seien "bei allgemein guter Gesundheit" und erhielten "die nötigen medizinischen Untersuchungen und Behandlungen", schrieb der Chef der zuständigen Gesundheitsbehörde der türkischen Metropole, Abdullah Emre Güner, auf der Plattform X. Alle sollen Freitagabend in einem Lokal im Istanbuler Bezirk Şişli die traditionelle Speise Lahmacun bestellt haben.

Babler verteidigt die geplante Reform der Medienförderung

Wien - Vizekanzler und Medienminister Andreas Babler (SPÖ) hat am Samstag die geplante Reform der Medienförderung verteidigt: "Mir geht es um die Sicherung der Demokratie. Und dazu gehört, dass eben nicht der Medienminister sagen kann, was guter Journalismus ist und was nicht. Deshalb brauchen wir klare Qualitätskriterien." Daher benötige es die beauftragte Expertenstudie, in die man 78.000 Euro investiere, so der 52-Jährige in einem Interview mit der "Tiroler Tageszeitung".

Hacker will EU-Schuldenregeln in die "Mottenkiste" stecken

Wien - Für den Wiener Sozialstadtrat Peter Hacker (SPÖ) sind die Maastricht-Kriterien der EU zum Budget "neoliberale Modelle, die in die Mottenkiste gehören". "Ich erwarte mir, dass unser Bundeskanzler und unser Finanzminister das in Brüssel unmissverständlich klar machen", so Hacker im aktuellen "profil". Laut den Kriterien ist Staaten nur eine Neuverschuldung von maximal drei Prozent des BIP erlaubt, der öffentliche Schuldenstand darf nicht mehr als 60 Prozent des BIP betragen.

Weiter Streit um Abschlussdokument bei Weltklimakonferenz

Belem - Auf der Zielgeraden der Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien streiten die Delegierten weiter um eine Abschlusserklärung. Bis tief in die Nacht auf Samstag berieten die Delegierten, um doch eine Einigung in der Frage zu erzielen, ob die fossilen Energieträger und deren schädliche Folgen für das Klima in dem Dokument erwähnt werden. EU-Klimakommissar Wopke Hoekstra schloss ein Ende der Konferenz ohne eine Abschlusserklärung nicht aus, was einem Scheitern gleichkommen würde.

13-Jährige ging in der Steiermark mit Messer auf Freund los

Bruck an der Mur - Eine 13-Jährige soll Freitagmittag mit einem Küchenmesser auf ihren 17-jährigen Freund in Bruck an der Mur (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) losgegangen sein. Der Bursch wurde bei dem Angriff verletzt, konnte sich aber noch aus der elterlichen Wohnung des Mädchens retten und den Notruf wählen. Die Polizei nahm den Teenager fest, sie zeigte sich in der Einvernahme geständig. Der 17-Jährige wurde im Spital in Leoben ambulant behandelt und konnte es am selben Tag verlassen.

Schnee in Süditalien, Vesuv zeigt sich in weiß

Rom/Triest - Süditalien ist am Samstag von einer für die Gegend um diese Jahreszeit ungewöhnlichen Kältewelle erfasst worden. In der Region Kampanien fiel Schnee. Der fast 1.300 Meter hohe Vesuv in Neapel präsentierte sich ganz in weiß. Die Straße, die zum Gipfel des Vulkans führt, wurde geschlossen, berichteten italienische Medien. Aber auch andere Gebiete in Italien stehen im Bann des schlechten Wetters: In Triest im Norden des Landes etwa wurde Wind mit Böen über 100 km/h gemeldet.

