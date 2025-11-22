UNO-Klimagipfel in Belem endet mit schwachen Kompromissen

Belem - Die UNO-Klimakonferenz in Brasilien ist am Samstag nach harten Verhandlungen samt Verlängerung mit eher schwachen Kompromissen Ende gegangen. So fehlte im Abschlusstext etwa ein verbindliches Bekenntnis für eine Abkehr von Öl, Kohle und Gas, das die EU zuvor vehement gefordert hatte. Und bis zur endgültigen Annahme der Beschlüsse sorgte zudem noch ein Einspruch von Kolumbien für eine längere Unterbrechung.

G20-Erklärung spart Russlands Krieg namentlich aus

Johannesburg - Die Gruppe führender Industrie- und Schwellenländer (G20) verurteilt den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine nur indirekt. Laut Gastgeber Südafrika nahm der G20-Gipfel schon in der ersten Arbeitssitzung in Johannesburg die "Erklärung der Staats- und Regierungschefs" an, die Russland oder Kremlchef Wladimir Putin nicht ausdrücklich erwähnt.

Hacker will EU-Schuldenregeln in die "Mottenkiste" stecken

Wien - Für den Wiener Sozialstadtrat Peter Hacker (SPÖ) sind die Maastricht-Kriterien der EU zum Budget "neoliberale Modelle, die in die Mottenkiste gehören". "Ich erwarte mir, dass unser Bundeskanzler und unser Finanzminister das in Brüssel unmissverständlich klar machen", so Hacker im aktuellen "profil". Laut den Kriterien ist Staaten nur eine Neuverschuldung von maximal drei Prozent des BIP erlaubt, der öffentliche Schuldenstand darf nicht mehr als 60 Prozent des BIP betragen.

Europäer organisieren Abwehrfront gegen Trumps Ukraine-Pläne

Johannesburg/Wien - Die europäischen Staaten haben machen Front gegen das Ultimatum von US-Präsident Donald Trump an die Ukraine. Am Rande des G20-Gipfels hatten die sogenannten E3-Staaten (Deutschland, Frankreich, Großbritannien) mit einer Reihe weiterer EU-Staaten sowie Japan und Kanada verabredet, dass sie Trumps 28-Punkte-Plan nicht akzeptieren. Sie übersandten der US-Regierung eine stark überarbeitete Version des US-Plans und betonten, dass Russland seinen Angriffskrieg beenden müsse.

Mindestens 18 Tote bei gewaltsamen Vorfällen in Gaza

Gaza - Bei neuen gewaltsamen Vorfällen im Gazastreifen sowie Angriffen Israels sind insgesamt mindestens 18 Palästinenser getötet worden. Die palästinensische Nachrichtenagentur WAFA berichtete, bei einem Luftangriff auf ein Fahrzeug in der Stadt Gaza seien zunächst fünf Palästinenser getötet worden. In sozialen Medien machten Videoaufnahmen von einem verkohlten Auto die Runde, neben dem offenbar Leichen lagen.

Wahl nach Absetzung von bosnischem Serbenführer Dodik

Sarajevo - In der serbischen Teilrepublik von Bosnien und Herzegowina findet am Sonntag eine vorgezogene Präsidentenwahl statt. Für das Amt kandidiert unter anderem der Vertraute des abgesetzten bosnischen Serbenführers Milorad Dodik, Sinisa Karan. Auch der weitgehend unbekannte Oppositionspolitiker Branko Blanusa bewirbt sich. Dodik war Anfang August von der Zentralen Wahlkommission nach fast zwei Jahrzehnten an der Macht des Amtes als Präsident der Republika Srpska enthoben worden.

Deutscher Tourist steckte in Sölden in Spalt fest

Sölden - Ein junger deutscher Tourist ist in der Nacht auf Samstag im Tiroler Wintersportort Sölden in eine missliche Lage geraten. Der 20-Jährige war gegen 4.30 Uhr in einem Spalt zwischen zwei Häusern eingeklemmt worden, wie die Polizei meldete. Er wurde von der Feuerwehr aus dem Spalt geborgen. Der Verunfallte wurde in das Krankenhaus Zams gebracht.

