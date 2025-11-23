Nestroy-Preise für "Fräulein Else" und Martin Schwab

Wien - Arthur Schnitzlers "Fräulein Else" im Glück: Die Volkstheater-Produktion in der Regie von Leonie Böhm wurde am Sonntagabend im Wiener Volkstheater im Rahmen der 26. Nestroy-Gala für die "Beste Regie" ausgezeichnet, Solo-Darstellerin Julia Riedler von der Nestroy-Jury zur "Besten Schauspielerin" gekürt. In der Kategorie "Bester Schauspieler" setzte sich Nils Arztmann in "Das Vermächtnis" von Matthew L�pez am Theater in der Josefstadt durch.

Neuer Entwurf von US-Plan mit "wichtigen Prioritäten" Kiews

Genf - Ein neuer Entwurf des US-Plans zur Beendigung des Ukraine-Kriegs enthält laut einem ukrainischen Unterhändler viele "wichtige Prioritäten" seines Landes. "Die aktuelle Fassung des Dokuments, die sich zwar noch in der Endphase des Genehmigungsprozesses befindet, spiegelt bereits die meisten der wichtigsten Prioritäten der Ukraine wider", so der Chef des ukrainischen Sicherheitsrats, Rustem Umerow am Sonntag. Laut US-Außenminister Marco Rubio gab es "enorme Fortschritte".

Slowenen sind gegen die Legalisierung von Sterbehilfe

Ljubljana - Die Slowenen haben sich in einem Referendum laut Teilergebnissen gegen die Legalisierung von Sterbehilfe ausgesprochen. Demnach votierten am Sonntag rund 53 Prozent der Wähler gegen ein entsprechendes Gesetz, während 47 Prozent dafür stimmten. Das Parlament kann nun frühestens in einem Jahr erneut über ein Gesetz zum Thema Sterbehilfe abstimmen.

Israel: Hisbollah-Anführer in Beirut getötet

Tel Aviv/Beirut - Israels Militär hat bei einem Angriff in der libanesischen Hauptstadt Beirut einen ranghohen Hisbollah-Anführer getötet. Es handle sich um Haitham Ali Tabatabai, den Generalstabschef der Hisbollah-Miliz, teilte das Militär mit. . Die Hisbollah-Miliz bestätigte dies am Abend. Die USA hatten 2018 eine Belohnung von fünf Millionen Dollar für seine Ergreifung ausgesetzt. Bei dem Angriff auf eine Wohnung im Vorort Haret Hreik wurden fünf Menschen getötet und 28 weitere verletzt.

Krisendiplomatie rund um brüchige Gaza-Waffenruhe

Kairo/Gaza/Tel Aviv - Nach einer erneuten Eskalation der Gewalt im Gazastreifen ist eine Delegation der islamistischen Terrororganisation Hamas zu Gesprächen nach Kairo gekommen. Diese habe die Bereitschaft der Hamas betont, die erste Phase des Gaza-Friedensplans von US-Präsident Donald Trump umzusetzen, teilte die Terrororganisation nach dem Treffen mit. Es gab aber auch Kritik an Israel. An der Spitze der Delegation stand demnach Khalil al-Haya, höchstrangiger Hamas-Funktionär im Ausland.

EU-Afrika-Gipfel startet in Angola

Brüssel/Luanda - Unmittelbar nach dem G20-Gipfel im südafrikanischen Johannesburg beginnt am Montag der 7. EU-Afrika-Gipfel im südwestafrikanischen Angola. In der Hauptstadt Luanda geht es zwei Tage lang um die weitere Vertiefung einer seit 25 Jahren bestehenden Partnerschaft: Der erste EU-Afrika-Gipfel fand im Jahr 2000 in Kairo statt. Für Österreich nimmt Staatssekretär Alexander Pröll am Gipfel teil, er vertritt Bundeskanzler Christian Stocker (beide ÖVP).

Tödlicher Skiunfall in der Steiermark

Schladming - Ein tödlicher Skiunfall hat sich am Sonntag abseits des gesicherten Skiraums im Skigebiet Planai im Bezirk Liezen in der Steiermark ereignet. Gegen 12:15 Uhr wurde ein 42-jähriger Grazer in einer Lifttrasse leblos von anderen Skifahrern aufgefunden, teilte die Polizei am Abend mit. Zwar leisteten die Skifahrer sofort Erste Hilfe, doch der mit dem Notarzthubschrauber C14 per Winde zum Unfallort gebrachte Notarzt konnte nur mehr den Tod des Mannes feststellen.

