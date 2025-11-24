Ukraine und USA arbeiten weiter an Friedensplan

Genf/Luanda - Die USA und die Ukraine wollen am Montag ihre Arbeit an einem Plan zur Beendigung des russischen Angriffskrieges fortsetzen. Nach Gesprächen am Sonntag in Genf einigten sich beide Seiten darauf, einen früheren Vorschlag zu ändern, der als zu günstig für Moskau angesehen wurde. In einer gemeinsamen Erklärung teilten beide Seiten mit, sie hätten ein "überarbeitetes Friedenskonzept" entworfen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zeigte sich offen für Kompromisse.

Serbische Nationalisten: Wahlsieg in Teilrepublik Bosniens

Sarajevo - Siniša Karan von der Regierungspartei SNSD um den bosnisch-serbischen Nationalisten Milorad Dodik hat nach vorläufig offiziellen Angaben die Präsidentenwahl im serbischen Landesteil von Bosnien-Herzegowina, Republika Srpska, gewonnen. Er lag mit 200.116 Stimmen (50,85 Prozent) vor dem Oppositionskandidaten Branko Blanuša der SDS, der auf 188.010 Stimmen (47,8 Prozent) kam. Das teilte die Zentrale Wahlkommission nach Auszählung der Stimmen in 92,79 Prozent der Wahllokale mit.

EU-Afrika-Gipfel startet in Angola

Brüssel/Luanda - Unmittelbar nach dem G20-Gipfel im südafrikanischen Johannesburg beginnt am Montag der 7. EU-Afrika-Gipfel im südwestafrikanischen Angola. In der Hauptstadt Luanda geht es zwei Tage lang um die weitere Vertiefung einer seit 25 Jahren bestehenden Partnerschaft: Der erste EU-Afrika-Gipfel fand im Jahr 2000 in Kairo statt. Für Österreich nimmt Staatssekretär Alexander Pröll am Gipfel teil, er vertritt Bundeskanzler Christian Stocker (beide ÖVP).

Aktuelle Zahlen aus Österreich: Covid-19 bleibt gefährlich

Wien - Die saisonale Influenza kommt, Covid-19 ist schon da. Weiterhin für Vorsicht, für die Impfung und im Verdachtsfall für Tests auf eine SARS-CoV-2-Infektion bzw. eine medikamentöse Behandlung für Über-60-Jährige und Risikopersonen plädiert Markus Zeitlinger von der Universitätsklinik für Klinische Pharmakologie der MedUni Wien.

Stabilitätspakt: Mattle rechnet mit Abschluss am Freitag

Innsbruck/Österreich - Tirols Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) rechnet bei der nächsten Verhandlungsrunde in Sachen Stabilitätspakt am Freitag im Finanzministerium in Wien mit einem "Abschluss". "Für alles andere fehlt der Bevölkerung das Verständnis und den Bundesländern die Geduld", erklärte Mattle gegenüber der APA. Zuversichtlich ist auch Wiens Finanzlandesrätin Barbara Novak (SPÖ). Ihr steirischer Amtskollege Willibald Ehrenhöfer (ÖVP) kündigte eine abgestimmte Länder-Position an.

Slowenen sind gegen die Legalisierung von Sterbehilfe

Ljubljana - Die Slowenen haben sich in einem Referendum gegen die Legalisierung von Sterbehilfe ausgesprochen. Demnach votierten am Sonntag rund 53 Prozent der Wähler gegen ein entsprechendes Gesetz, während 47 Prozent dafür stimmten, wie die Wahlkommission nach Auszählung fast aller Stimmen mitteilte. Das Parlament kann nun frühestens in einem Jahr erneut über ein Gesetz zum Thema Sterbehilfe abstimmen.

