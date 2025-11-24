Selenskyj begrüßt Fortschritte bei Genfer Ukraine-Gesprächen

Genf/Luanda - Die Ukraine-Gespräche in Genf haben nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj Fortschritte gebracht. "Bei den Schritten, die wir mit der US-Seite vereinbart haben, ist es uns gelungen, äußerst sensible Punkte einzubringen", sagte Selenskyj am Montag bei einer virtuellen Konferenz in Schweden. Vertreter der Ukraine, der USA und aus Europa hatten am Sonntag einen "aktualisierten und verfeinerten Friedensrahmen" vereinbart, an dem weiter gearbeitet werde.

Von der Leyen: "Solide Grundlage" nach Genfer Verhandlungen

Luanda/EU-weit - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat das Genfer Verhandlungsergebnis zum US-Plan für ein Ende des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine als solide Grundlage für weitere Fortschritte bezeichnet. Ein effizientes und koordiniertes europäisches Engagement sowie eine starke europäische Präsenz in Genf hätten es ermöglicht, gute Fortschritte zu erzielen, sagte sie nach Gesprächen mit EU-Staats- und Regierungschefs am Rande eines EU-Afrika-Gipfels in Angola.

SalzburgMilch und Pinzgau Milch wollen fusionieren

Salzburg - Am heimischen Milchmarkt zeichnet sich ein Trend zur Konzentration ab: Nach der Übernahme der Vorarlberg Milch durch den niederösterreichischen Milchverarbeiter NÖM Ende Mai wollen sich nun die Molkereien SalzburgMilch und Pinzgau Milch zusammenschließen. Entsprechende Pläne verkündeten die beiden Unternehmen am Montag in einer gemeinsamen Aussendung. Ziel ist es demnach, bestehende Synergien zu nutzen und die regionale Milchwirtschaft zu stärken.

Karner will Grenzschutzkonzept weiterentwickeln

Kittsee - Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) hat am Montag angekündigt, dass das österreichische Grenzschutzkonzept weiterentwickelt und an die veränderte Lage im Bereich der illegalen Migration angepasst werden soll. Er habe die Generaldirektion für öffentliche Sicherheit damit beauftragt, bis Mitte Dezember ein neues Konzept zu erstellen, sagte er im Rahmen eines Arbeitstreffens mit dem slowakischen Innenminister Mat�š Šutaj-Eštok in Kittsee (Bezirk Neusiedl am See).

Ein Verletzter nach Schüssen in Wien

Wien - In Wien-Floridsdorf ist am Montagnachmittag ein Mann durch Schüsse schwer verletzt worden. Die mit einem Großaufgebot angerückte Polizei fand den Verletzten im Bereich der Arbeiterstrandbadstraße. Der mutmaßliche Täter, ein 55-jähriger Österreicher, wurde wenig Zeit später in einem Einfamilienhaus in der Sandrockgasse festgenommen. Die Hintergründe sind noch unklar.

EU-Handelsminister beraten mit US-Kollegen über Zölle

Brüssel - Im Zentrum des Treffens der EU-Handelsministerinnen und -minister am Montag in Brüssel standen die transatlantischen Beziehungen: EU-Handelskommissar Maros Šefčovič betonte die Bedeutung des Treffens mit den US-Kollegen. Noch "viel Arbeit" sieht der Kommissar im Bereich Stahl und Überproduktion. Die Zölle auf Stahl- und Aluminiumprodukte liegen derzeit immer noch bei 50 Prozent. Die Vertreter mehrerer EU-Staaten, etwa Deutschland oder Polen, forderten am Montag eine Senkung.

Weiterer möglicher Vergiftungsfall in Istanbul

Istanbul - Nach dem Tod einer Hamburger Familie in Istanbul mehren sich Hinweise auf weitere mögliche Vergiftungsfälle. Ein drei Jahre alter Bub sei im April gestorben, nachdem in der Nachbarwohnung eine Schädlingsbekämpfung durchgeführt worden sei, berichtete die türkische Nachrichtenagentur DHA. Es soll sich um dieselbe Firma handeln, die auch die Schädlingsbekämpfung im Hotel der Hamburger Familie durchführte.

Machthaber sagt nein zu US-Waffenruhevorschlag für Sudan

Khartum - Der sudanesische Machthaber Abdel Fattah al-Burhan hat einem Waffenruhe-Vorschlag im Konflikt zwischen seiner Armee und der RSF-Miliz eine deutliche Absage erteilt. Der von US-Regierungsberater Massad Boulos übermittelte Entwurf sei "das schlimmste Papier, das je vorgelegt wurde", sagte der General einer Mitteilung der Armee zufolge am Montag bei einem Treffen mit hochrangigen Militärs. Die USA versuchen, in dem Konflikt zu vermitteln.

