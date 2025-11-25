Kanzler Stocker nach Operation ab Mittwoch wieder im Büro

Wien - Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) kehrt am Mittwoch nach seiner Rückenoperation zurück ins Bundeskanzleramt. Dem Regierungschef gehe es "sehr gut", hieß es am Dienstag aus seinem Büro gegenüber der APA. "Die Genesung ist optimal verlaufen, sodass die Rückkehr in Abstimmung mit seinen Ärzten nun plangemäß erfolgen wird."

Sechs Tote bei Luftangriffen auf Kiew

Kiew (Kyjiw) - Trotz laufender Friedensgespräche hat das russische Militär Kiew erneut mit nächtlichen Luftangriffen überzogen. Die ukrainische Hauptstadt sei mit Hyperschallraketen, Marschflugkörpern und Kampfdrohnen attackiert worden, berichteten ukrainische Medien. Es gebe mindestens sechs Todesopfer, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko am Dienstag mit. Bei einem ukrainischen Luftangriff auf die südrussische Grenzregion Rostow gab es indes örtlichen Behörden zufolge drei Tote.

Ukraine-Unterstützer beraten über Friedensprozess

Brüssel/Paris - Die in der "Koalition der Willigen" organisierten Unterstützer Kiews beraten am Dienstag über die Friedensverhandlungen zum Ukraine-Krieg. Die Gruppe aus rund 30 vorwiegend europäischen Staaten wird dazu Dienstagnachmittag in einer Videokonferenz zusammenkommen. Ein Friedensplan müsse auch für die Ukraine akzeptabel sein, sagte der französische Präsident Emmanuel Macron im Vorfeld.

Beratungen in Abu Dhabi über Ukraine-Friedensplan

Abu Dhabi - Die US-Regierung führt Insidern zufolge in Abu Dhabi Gespräche mit russischen Gesandten über den Plan zur Beendigung des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. US-Heeresstaatssekretär Dan Driscoll habe die Beratungen am Montag aufgenommen, sagte ein US-Regierungsvertreter, der nicht namentlich genannt werden wollte, der Nachrichtenagentur Reuters. Die Gespräche sollten bis Dienstag dauern.

Meinl-Reisinger besucht EU-Beitrittskandidat Albanien

Wien - Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) besucht am Dienstag Albanien, das neben Montenegro als "Frontrunner" unter den EU-Beitrittskandidaten gilt. Regierungschef Edi Rama hat versprochen, sein Land bis 2030 in die EU zu führen. Meinl-Reisinger wird in Tirana nicht nur ihre Amtskollegin Elisa Spiropali, sondern auch Rama treffen. Auch die Vertiefung der Wirtschaftsbeziehungen sowie Zukunftsthemen der europäischen Integration stehen im Mittelpunkt.

Laut UNO-Bericht weltweit alle zehn Minuten ein Femizid

New York - Etwa alle zehn Minuten wird nach Schätzungen der Vereinten Nationen eine Frau oder ein Mädchen zum Opfer tödlicher Gewalt innerhalb der Beziehung oder Familie. Im vergangenen Jahr seien weltweit etwa 83.000 Frauen gezielt umgebracht worden - und in rund 60 Prozent der Fälle sei der Täter ein Familienmitglied oder Lebenspartner gewesen, teilten die Vereinten Nationen anlässlich des "Internationalen Tags gegen Gewalt an Frauen" mit.

Entsprungener Häftling in Graz nach Überfall geschnappt

Graz - Ein Ende September entflohener Häftling ist nach einem Trafiküberfall am Montag wieder im Gefängnis. Der 25-Jährige hatte das Tabakgeschäft im Grazer Stadtbezirk Puntigam überfallen, die Angestellte hatte ihm jedoch die Herausgabe von Bargeld verweigert. Der Räuber flüchtete, wurde aber bei einer Fahndung wenig später geschnappt, teilte die Landespolizeidirektion am Dienstag mit. Er wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini gebracht.

Totgeglaubte in Thailand lebend im Sarg entdeckt

Bangkok - Eine für tot erklärte 65-Jährige ist in Thailand lebend in ihrem Sarg entdeckt worden - nur wenige Augenblicke vor der geplanten Einäscherung. Die Angehörigen der Frau hatten den Sarg zum Tempel Wat Rat Prakongtham in Nonthaburi nahe Bangkok gebracht, wo die Feuerbestattung stattfinden sollte, wie die Zeitung "Bangkok Post" unter Berufung auf Mitarbeiter berichtete. Der Tempel übertrug den beinahe tragischen Vorfall per Livestream.

