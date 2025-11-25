Für Kreml keine Fortschritte bei Ukraine-Friedensbemühungen

Abu Dhabi - Die Bemühungen um einen Frieden in der Ukraine treten nach Angaben aus Moskau auf der Stelle. Nach dem Treffen einer russischen Delegation mit dem amerikanischen Unterhändler Dan Discroll in Abu Dhabi gebe es keine neue Entwicklung zu verkünden, erklärte am Dienstag der russische Regierungssprecher Dmitri Peskow. Dagegen mahnte der französische Präsident Emmanuel Macron Verbesserungen an dem Vorschlag von US-Präsident Donald Trump an.

Sechs Tote bei Luftangriffen auf Kiew

Kiew (Kyjiw) - Trotz laufender Friedensgespräche hat das russische Militär Kiew erneut mit nächtlichen Luftangriffen überzogen. Die ukrainische Hauptstadt sei mit Hyperschallraketen, Marschflugkörpern und Kampfdrohnen attackiert worden, berichteten ukrainische Medien. Es gebe mindestens sechs Todesopfer, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko am Dienstag mit. Bei einem ukrainischen Luftangriff auf die südrussische Grenzregion Rostow gab es indes örtlichen Behörden zufolge drei Tote.

Ukraine-Unterstützer beraten über Friedensprozess

Brüssel/Paris - Die in der "Koalition der Willigen" organisierten Unterstützer Kiews beraten am Dienstag über die Friedensverhandlungen zum Ukraine-Krieg. Die Gruppe aus rund 30 vorwiegend europäischen Staaten wird dazu am Nachmittag in einer Videokonferenz zusammenkommen. Ein Friedensplan müsse auch für die Ukraine akzeptabel sein, sagte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron im Vorfeld. An dem Meeting wird auch Österreichs ÖVP-Bundeskanzler Christian Stocker teilnehmen.

Deutsche Polizei führte Razzia gegen Bombendroher durch

Wiesbaden/Wien - Nach hunderten Bombendrohungen ist das deutsche Bundeskriminalamt mit einer Razzia gegen Mitglieder der dafür verantwortlichen Gruppe vorgegangen. Es gab am Dienstag Durchsuchungen bei vier teils noch minderjährigen Beschuldigten in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Hessen sowie einem jugendlichen Zeugen in Sachsen-Anhalt, wie die Behörde in Wiesbaden mitteilte. Die Verdächtigen sollen E-Mails mit Drohungen etwa an Schulen und Bahnhöfe auch in Österreich geschickt haben.

Kanzler Stocker nach Operation ab Mittwoch wieder im Büro

Wien - Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) kehrt am Mittwoch nach seiner Rückenoperation zurück ins Bundeskanzleramt. Dem Regierungschef gehe es "sehr gut", hieß es am Dienstag aus seinem Büro gegenüber der APA. "Die Genesung ist optimal verlaufen, sodass die Rückkehr in Abstimmung mit seinen Ärzten nun plangemäß erfolgen wird."

Laut UNO-Bericht weltweit alle zehn Minuten ein Femizid

New York - Etwa alle zehn Minuten wird nach Schätzungen der Vereinten Nationen eine Frau oder ein Mädchen zum Opfer tödlicher Gewalt innerhalb der Beziehung oder Familie. Im vergangenen Jahr seien weltweit etwa 83.000 Frauen gezielt umgebracht worden - und in rund 60 Prozent der Fälle sei der Täter ein Familienmitglied oder Lebenspartner gewesen, teilten die Vereinten Nationen anlässlich des "Internationalen Tags gegen Gewalt an Frauen" mit.

Rekord-Monsunregenfälle in Südthailand

Bangkok - Sintflutartige Regenfälle haben im Süden von Thailand verheerende Überschwemmungen ausgelöst. Betroffen sind laut Katastrophenschutz zehn Provinzen, darunter besonders die Provinz Songkhla an der Grenze zu Malaysia. Der örtliche Gouverneur erklärte den gesamten Verwaltungsbezirk zum Katastrophengebiet und ordnete die Evakuierung an. Mindestens 13 Menschen sind den Behörden zufolge bereits ums Leben gekommen.

Skihersteller Fischer schreibt rote Zahlen

Wien/Schaffhausen - Der Skihersteller Fischer Sports hat im Vorjahr die Kaufzurückhaltung zu spüren bekommen: Der Umsatz fiel im Wirtschaftsjahr 2024/25 um gut 30 Mio. Euro auf knapp 120 Mio. Euro. Der Hersteller von Skisport- und Eishockeyartikeln rutschte zudem in die roten Zahlen. So schrieb Fischer einen Verlust von 10,5 Mio. Euro, nach 1,4 Mio. Euro Gewinn ein Jahr zuvor.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red