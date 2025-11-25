Vater stach mit Messer auf Tochter in Wien ein

Wien - Ein 50 Jahre alter Mann hat am Montagabend in Wien-Donaustadt seine 15 Jahre alte Tochter mit Faustschlägen attackiert und mehrfach mit einem Küchenmesser auf sie eingestochen. Die Jugendliche wurde mit lebensgefährlichen Stichverletzungen im Oberkörper und im Hals ins Krankenhaus gebracht. Der Vater - seine Staatsbürgerschaft ist ungeklärt - wurde noch am Tatort festgenommen, berichtete die Polizei am Dienstag. Die Tatwaffe wurde sichergestellt, das Motiv ist noch unklar.

USA und Ukraine laut Kiew einig über Friedensplan

Abu Dhabi - Washington und Kiew sind sich nach ukrainischen Angaben über die wichtigsten Fragen des US-Friedensplans einig geworden. "Unsere Delegationen haben eine Übereinkunft über die wichtigsten Bestimmungen des in Genf ausgehandelten Abkommens erzielt", schrieb der Sekretär des nationalen Sicherheitsrats der Ukraine, Rustem Umjerow, bei Facebook. Demnach soll der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj in den nächsten Tagen zu einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump reisen.

Sechs Tote bei Luftangriffen auf Kiew

Kiew (Kyjiw) - Trotz laufender Friedensgespräche hat das russische Militär Kiew erneut mit nächtlichen Luftangriffen überzogen. Die ukrainische Hauptstadt sei mit Hyperschallraketen, Marschflugkörpern und Kampfdrohnen attackiert worden, berichteten ukrainische Medien. Es gebe mindestens sechs Todesopfer, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko am Dienstag mit. Bei einem ukrainischen Luftangriff auf die südrussische Grenzregion Rostow gab es indes örtlichen Behörden zufolge drei Tote.

UNO: Über 100 Zivilisten seit Waffenruhe im Libanon getötet

Beirut/Genf - Bei Angriffen des israelischen Militärs im Libanon sind nach Angaben des Menschenrechtsbüros der Vereinten Nationen seit Inkrafttreten der Waffenruhe mit der islamistischen und proiranischen Hisbollah-Miliz vor fast einem Jahr mindestens 127 Zivilisten getötet worden. Es würden weiterhin zunehmende Angriffe der israelischen Armee beobachtet, sagt Sprecher Thameen Al-Kheetan in Genf. Dabei würden Zivilisten getötet und zivile Einrichtungen zerstört.

Wiener Sozialstadtrat streicht Deutschkurse für Flüchtlinge

Wien - Die Stadt Wien streicht ab kommendem Jahr Deutschkurse für Flüchtlinge. Das kündigte Sozialstadtrat Peter Hacker (SPÖ) gegenüber dem "Standard" (Online-Ausgabe) an. Die laufenden Kurse sollen noch zu Ende geführt werden, ab 2026 würden aber keine weiteren vom Fonds Soziales Wien (FSW) ausgeschrieben.

Kanzler Stocker nach Operation ab Mittwoch wieder im Büro

Wien - Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) kehrt am Mittwoch nach seiner Rückenoperation zurück ins Bundeskanzleramt. Dem Regierungschef gehe es "sehr gut", hieß es am Dienstag aus seinem Büro gegenüber der APA. "Die Genesung ist optimal verlaufen, sodass die Rückkehr in Abstimmung mit seinen Ärzten nun plangemäß erfolgen wird."

Mieten gingen weiter stark nach oben

Wien - Die Neuanmietung von Wohnungen hat sich heuer bis in den Herbst hinein wieder kräftig verteuert. Im österreichweiten Schnitt legten die Angebotspreise auf der Immobilienplattform ImmoScout24 gegenüber dem Vorjahr um 6 Prozent auf 15,20 Euro je Quadratmeter zu. In Wien verteuerten sich die Bruttomieten sogar um 10 Prozent auf 21 Euro pro Quadratmeter. Die Hälfte aller Angebote waren den Angaben zufolge befristete Mieten.

Deutsche Polizei führte Razzia gegen Bombendroher durch

Wiesbaden/Wien - Nach hunderten Bombendrohungen ist das deutsche Bundeskriminalamt mit einer Razzia gegen Mitglieder der dafür verantwortlichen Gruppe vorgegangen. Es gab am Dienstag Durchsuchungen bei vier teils noch minderjährigen Beschuldigten in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Hessen sowie einem jugendlichen Zeugen in Sachsen-Anhalt, wie die Behörde in Wiesbaden mitteilte. Die Verdächtigen sollen E-Mails mit Drohungen etwa an Schulen und Bahnhöfe auch in Österreich geschickt haben.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red