Trump: Zeitgleiche US-Treffen mit Russland und Ukraine

Abu Dhabi - US-Präsident Donald Trump hat zwei zeitgleiche Treffen von US-Vertretern mit Russland und der Ukraine angekündigt, um über letzte strittige Punkte zum Friedensplan zu verhandeln. Es gebe nur noch wenige solcher Punkte, schrieb der Republikaner am Dienstag auf der Plattform Truth Social. In der Hoffnung, dass das Ganze finalisiert wird, habe er die zwei Treffen angewiesen. Zuvor hatte sich Trump optimistisch über einen baldigen Durchbruch in den Ukraine-Verhandlungen geäußert.

Flughafen Wien-Schwechat baut keine dritte Piste

Wien/Schwechat - Der Flughafen Wien-Schwechat baut keine dritte Piste. Das Projekt werde nicht weiterverfolgt. Nach eingehender Analyse aller relevanten Entscheidungsfaktoren hat dies der Vorstand der Flughafen Wien AG am Dienstag beschlossen, teilte das Unternehmen am Abend mit. Man könne mit dem aktuellen Zwei-Pisten-System und dortigen Ausbauten auch weiterwachsen. Eine dritte Piste werde nur bei Bedarf in fernerer Zukunft womöglich wieder Thema - nach neuem Genehmigungsverfahren.

Fünf bewaffnete Palästinenser im Gazastreifen getötet

Gaza/Jerusalem - Israelische Soldaten haben im Gazastreifen fünf bewaffnete Palästinenser getötet. Der Vorfall ereignete sich laut Armee am Dienstag im Osten der Stadt Rafah. Bei einem Sucheinsatz in dem Gebiet hätten die Truppen "fünf bewaffnete Terroristen identifiziert und ausgeschaltet". Unterdessen wurde von Israel die Übernahme einer weiteren toten Hamas-Geisel gemeldet. Die Nahost-Vermittler Ägypten, Katar und Türkei trafen sich zu weiteren Beratungen über den US-Friedensplan in Kairo.

Rechnungshof-Prüfung für Wirtschaftskammern schon bald

Wien - Die Rechnungshofpräsidentin Margit Kraker hat eine rasche Prüfung der Wirtschaftskammern angekündigt. Diese beginne "wahrscheinlich schon Mitte Dezember", sagt sie den "Oberösterreichischen Nachrichten" ("OÖN", Mittwoch). "Im Fokus haben wir die Rücklagengebarung der Wirtschaftskammern und die Entwicklung der Rücklagen (...) über alle Fachverbände der Bundes- und Landeskammern und Sparten hinweg." Auch die Funktionärsbezüge sind gesamtheitliches Prüfthema.

Kanzler Stocker nach Operation zurück

Wien - Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) hat sich Dienstagabend nach seiner Ende Oktober erfolgten Rückenoperation und der nachfolgenden Genesungsphase zurückgemeldet. Seinen ersten öffentlichen Auftritt absolvierte er bei einer ÖVP-Veranstaltung im Parlament, wo er seiner Freude Ausdruck verlieh, "dass ich wieder bei euch sein kann". Am Mittwoch kehrt Stocker ins Bundeskanzleramt zurück und wird auch den Ministerrat leiten.

Oberstes Gericht: Bolsonaro muss 27 Jahre in Haft

Bras�lia - Brasiliens Ex-Präsident Jair Bolsonaro hat dem Obersten Gericht des Landes zufolge alle Rechtsmittel im Fall seiner Verurteilung wegen eines geplanten Umsturzes ausgeschöpft. Der ultra-rechte frühere Staatschef müsse deshalb die gesamte 27-jährige Haftstrafe verbüßen, erklärte das Gericht am Dienstag. Bolsonaro war am Samstag nach der Beschädigung seiner elektronischen Fußfessel wegen "erhöhter Fluchtgefahr" aus dem Hausarrest ins Gefängnis verlegt worden.

Tote Kinder bei Brand in Gmünd: Prozess gegen Mutter

Gmünd/Krems - Eine 25-jährige Mutter muss sich am Mittwoch in Krems wegen fahrlässiger Tötung verantworten. Der fünfjährige Sohn der Frau soll im April in der Wohnung der Familie in Gmünd an ein Feuerzeug gelangt sein und damit gezündelt haben, während die Beschuldigte nach dem Konsum von Drogen am Vortag schlief. Der Bub und sein einjähriger Bruder atmeten Rauchgase ein und starben.

Beschäftigte der Sozialwirtschaft protestieren in Wien

Wien - Bevor am Donnerstag die - bisher erfolglosen - Kollektivvertragsverhandlungen in der Sozialwirtschaft fortgesetzt werden, will die Arbeitnehmerseite den Druck erhöhen: Mit einem "Protesttag" in Wien samt Kundgebung von GPA und vida will man den Forderungen nach vier Prozent Lohnerhöhung Nachdruck verleihen. Die Arbeitgeberseite bot den rund 130.000 Beschäftigten im privaten Gesundheits-, Sozial- und Pflegebereich bisher 2,5 Prozent.

