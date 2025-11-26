Flughafen Wien-Schwechat baut keine dritte Piste

Wien/Schwechat - Der Flughafen Wien-Schwechat baut keine dritte Piste. Das Projekt werde nicht weiterverfolgt. Nach eingehender Analyse aller relevanten Entscheidungsfaktoren hat dies der Vorstand der Flughafen Wien AG am Dienstag beschlossen, teilte das Unternehmen am Abend mit. Man könne mit dem aktuellen Zwei-Pisten-System und dortigen Ausbauten auch weiterwachsen. Eine dritte Piste werde nur bei Bedarf in fernerer Zukunft womöglich wieder Thema - nach neuem Genehmigungsverfahren.

Trump: Zeitgleiche US-Treffen mit Russland und Ukraine

Abu Dhabi - US-Präsident Donald Trump hat zwei zeitgleiche Treffen von US-Vertretern mit Russland und der Ukraine angekündigt, um über letzte strittige Punkte zum Friedensplan zu verhandeln. Es gebe nur noch wenige solcher Punkte, schrieb der Republikaner am Dienstag auf der Plattform Truth Social. In der Hoffnung, dass das Ganze finalisiert wird, habe er die zwei Treffen angewiesen. Zuvor hatte sich Trump optimistisch über einen baldigen Durchbruch in den Ukraine-Verhandlungen geäußert.

Oberstes Gericht: Bolsonaro muss sofort 27 Jahre in Haft

Bras�lia - Brasiliens früherer Präsident Jair Bolsonaro muss eine 27-jährige Haftstrafe wegen eines Putschversuchs ohne Verzug antreten. Der Oberste Gerichtshof des Landes ordnete am Dienstag nach dem formellen Abschluss des Falls den sofortigen Haftantritt an. Er soll seine Haftstrafe in der Zentrale der Bundespolizei in der Hauptstadt Brasilia antreten. Dort befand er sich bereits seit Samstag in Haft, nachdem er in einem anderen Fall seine elektronische Fußfessel manipuliert hatte.

Nigeria: 24 verschleppte Mädchen wieder in Freiheit

Abuja - Nach Massenentführungen im westafrikanischen Nigeria sind 24 verschleppte Mädchen befreit worden. Die Schülerinnen seien wohlauf, teilte der nigerianische Präsidentensprecher Bayo Onanuga am Dienstag mit. Die Freilassung sei mit friedlichen Mitteln erreicht worden, um keine Leben zu gefährden. Details nannte er nicht. Präsident Bola Tinubu kündigte unterdessen an, mehr Soldaten in die gefährdeten Gebiete entsenden zu wollen, um weitere Entführungen zu verhindern.

Kanzler Stocker nach Operation zurück

Wien - Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) hat sich Dienstagabend nach seiner Ende Oktober erfolgten Rückenoperation und der nachfolgenden Genesungsphase zurückgemeldet. Seinen ersten öffentlichen Auftritt absolvierte er bei einer ÖVP-Veranstaltung im Parlament, wo er seiner Freude Ausdruck verlieh, "dass ich wieder bei euch sein kann". Am Mittwoch kehrt Stocker ins Bundeskanzleramt zurück und wird auch den Ministerrat leiten.

Fünf bewaffnete Palästinenser im Gazastreifen getötet

Gaza/Jerusalem - Israelische Soldaten haben im Gazastreifen fünf bewaffnete Palästinenser getötet. Der Vorfall ereignete sich laut Armee am Dienstag im Osten der Stadt Rafah. Bei einem Sucheinsatz in dem Gebiet hätten die Truppen "fünf bewaffnete Terroristen identifiziert und ausgeschaltet". Unterdessen wurde von Israel die Übernahme einer weiteren toten Hamas-Geisel gemeldet. Die Nahost-Vermittler Ägypten, Katar und Türkei trafen sich zu weiteren Beratungen über den US-Friedensplan in Kairo.

Rechnungshof-Prüfung für Wirtschaftskammern schon bald

Wien - Die Rechnungshofpräsidentin Margit Kraker hat eine rasche Prüfung der Wirtschaftskammern angekündigt. Diese beginne "wahrscheinlich schon Mitte Dezember", sagt sie den "Oberösterreichischen Nachrichten" ("OÖN", Mittwoch). "Im Fokus haben wir die Rücklagengebarung der Wirtschaftskammern und die Entwicklung der Rücklagen (...) über alle Fachverbände der Bundes- und Landeskammern und Sparten hinweg." Auch die Funktionärsbezüge sind gesamtheitliches Prüfthema.

