Flughafen Wien-Schwechat gibt Plan für dritte Piste auf

Wien/Schwechat - Der Flughafen Wien-Schwechat wird keine dritte Piste bauen. Man gehe davon aus, "dass wir im Zwei-Pisten-System über 50 Millionen Passagiere abfertigen können und das ist einfach deutlich mehr, als wir in der Vergangenheit berechnet haben", erklärte Flughafen-Vorstand Julian Jäger im Ö1-"Morgenjournal". Stattdessen werde man mehr in Terminal-Infrastruktur investieren. Im Vorjahr waren 31,7 Millionen Reisende über Wien geflogen.

Trump: Zeitgleiche US-Treffen mit Russland und Ukraine

Abu Dhabi - US-Präsident Donald Trump hat zwei zeitgleiche Treffen von US-Vertretern mit Russland und der Ukraine angekündigt, um über letzte strittige Punkte zum Friedensplan zu verhandeln. Es gebe nur noch wenige solcher Punkte, schrieb der Republikaner am Dienstag auf der Plattform Truth Social. In der Hoffnung, dass das Ganze finalisiert wird, habe er die zwei Treffen angewiesen. Zuvor hatte sich Trump optimistisch über einen baldigen Durchbruch in den Ukraine-Verhandlungen geäußert.

Meinl-Reisinger fordert eigenen Plan Europas für die Ukraine

Tirana - Kurz vor Beratungen der EU-Außenminister zum US-Friedensplan für die Ukraine hat die österreichische Chefdiplomatin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) die Notwendigkeit für einen eigenen Plan der Europäer betont. "Dies ist ein Schicksalsmoment der Europäischen Union", sagte Meinl-Reisinger am Rande ihres Besuchs in der albanischen Hauptstadt Tirana gegenüber Journalisten. Die Außenministerin sieht auch die Notwendigkeit für Gespräche der Europäer mit Moskau.

Mittlerweile 33 Tote bei Flutkatastrophe in Thailand

Bangkok/Medan (Sumatra) - Im Süden von Thailand ist weiter kein Ende der Hochwasserkatastrophe in Sicht. Die Zeitung "Bangkok Post" zitierte am Mittwoch den Universitätsprofessor Seree Supratid, einen Experten für Klimawandel und Katastrophenvorsorge, mit den Worten, es könne Wochen dauern, bis sich die Wassermassen aus dem besonders schlimm betroffenen Bezirk Hat Yai an der Grenze zu Malaysia wieder zurückziehen. Die Zahl der Todesopfer durch die Fluten stieg unterdessen auf 33.

Rewe übernimmt 21 Unimarkt-Geschäfte

Wien/Traun - Nach dem Aus der Nahversorger-Kette Unimarkt übernimmt die Rewe-Gruppe 21 Filialen - 13 davon in Oberösterreich, sechs in der Steiermark und zwei in Niederösterreich. Die Mehrheit wird künftig als Adeg-Geschäfte betrieben, einige Standorte werden zu Billa- oder Penny-Filialen, teilte Rewe mit. Bereits in der Vorwoche hatte Spar angekündigt, 23 Standorte zu übernehmen. Insgesamt stehen gut 90 Unimarkt-Filialen zum Verkauf.

Einschränkungen wegen Oberleitungsschäden auf Brennerstrecke

Innsbruck/Steinach am Brenner - Schäden an Oberleitungen haben seit Mittwochfrüh zu Einschränkungen auf der Brenner-Bahnstrecke in Tirol geführt. Zwischen Steinach und der Brennergrenze fiel ein Baum auf die Oberleitung. Ein Zug kam daraufhin auf dem stromlosen Abschnitt zum Stillstand, die Fahrgäste wurden evakuiert. Die Strecke war vorerst gesperrt, es gibt mittlerweile einen Schienenersatzverkehr. Zu einem weiteren Oberleitungsschaden war es bereits Dienstagabend zwischen Steinach und Innsbruck gekommen.

Stockschütze stirbt in Oberösterreich nach Sturz in Bach

Garsten - Ein 59-Jähriger ist am Montagabend am Rande eines Hobby-Stockschützen-Turniers in Garsten (Bezirk Steyr-Land) in Oberösterreich in einen Bach gestürzt und tödlich verunglückt. Erst am nächsten Tag wurde sein Verschwinden bemerkt und die Leiche des Mannes im Wasser gefunden, berichtete die Polizei.

Taiwan erhöht Verteidigungsausgaben um 40 Mrd. Dollar

Taipeh - Taiwans Präsident Lai Ching-te will den Verteidigungshaushalt seines Landes mit einem Sonderbudget um 40 Milliarden Dollar (35 Mrd. Euro) aufstocken. Dies kündigte er in einem Gastbeitrag für die Zeitung "Washington Post" an. Mit dem Geld seien bedeutende neue Waffenkäufe in den USA geplant, um die Entschlossenheit zur Selbstverteidigung zu betonen.

