Flughafen Wien-Schwechat gibt Plan für dritte Piste auf

Wien/Schwechat - Der Flughafen Wien-Schwechat wird keine dritte Piste bauen. Man gehe davon aus, "dass wir im Zwei-Pisten-System über 50 Millionen Passagiere abfertigen können und das ist einfach deutlich mehr, als wir in der Vergangenheit berechnet haben", erklärte Flughafen-Vorstand Julian Jäger im Ö1-"Morgenjournal". Stattdessen werde man mehr in Terminal-Infrastruktur investieren. Im Vorjahr waren 31,7 Millionen Reisende über Wien geflogen.

Österreicher spendeten 2024 wieder über eine Milliarde Euro

Wien - Die Österreicherinnen und Österreicher haben im Vorjahr wieder über eine Milliarde Euro gespendet. Mit dem Ergebnis von 1,07 Milliarden Euro ging die Gesamtsumme jedoch zum zweiten Mal in Folge leicht zurück. Als Grund nannte der Fundraising Verband Austria am Mittwoch die Teuerung, Rezession und eine wachsende Zahl an Krisenherden. Der Anteil an Spendern in der Gesellschaft (79 Prozent) sei aber auf einem Höchststand.

Taxi-Demo in Wien - Autokorso und Abschluss am Heldenplatz

Wien - In Wien findet am Mittwoch um die Mittagszeit bis hinein in den Nachmittag eine kurzfristig angesetzte Demonstration von Taxiunternehmen statt. Die Veranstalter sehen sich als Sprachrohr für 1.200 unabhängige Taxler in der Bundeshauptstadt und erwarten eine sehr rege Teilnahme. Die Route führt von der Arbeiterstrandbadstraße über die Reichsbrücke in die Innenstadt, wo um 15:00 Uhr die Abschlusskundgebung am Heldenplatz stattfindet. Das Demo-Ende ist für 16:30 Uhr angekündigt.

Bratwürstel bestanden AK-Test ohne größere Abstriche

Linz/Wien - Pünktlich vor dem Bratwürstel-Sonntag hat die Arbeiterkammer (AK) Oberösterreich Bratwürstel aus dem Handel und von Fleischereien unter die Lupe genommen - mit recht appetitlichem Ergebnis: Gegenüber den Vorjahren habe sich die Qualität deutlich verbessert, keine einzige Probe wurde beanstandet. Allerdings gab es bei drei von elf Produkten Expertenkritik an Geschmack, Geruch oder Konsistenz - und auch an den Würsteln ist die Teuerung nicht vorbeigegangen.

Kanzler Stocker nach Rücken-OP wieder im Amt

Wien - Regierungschef Christian Stocker (ÖVP) hat am Mittwoch nun auch wieder seinen Arbeitsplatz im Bundeskanzleramt bezogen. Der ÖVP-Obmann leitete erstmals seit seiner Rücken-Operation den Ministerrat. Der Kanzler hatte seit dem Eingriff von daheim gearbeitet und war von seinem Staatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) und Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) vertreten worden.

Benkos Anzüge und Zigarren-Boxen werden versteigert

Wien - Kurz vor Weihnachten kommen erneut Wertgegenstände von Signa-Gründer Ren� Benko unter den Hammer. Im Zuge der Insolvenz werden Anzüge und Mäntel von Marken wie Gucci und Herm�s, aber auch vier Zigarren-Aufbewahrungsboxen versteigert, teilte das Auktionshaus Aurena am Mittwoch mit. Eine Zigarrenbox, ein sogenannter Humidor, ist aus Mahagoni und von Louis Vuitton und wird inklusive Befeuchtungssystem und Hygrometer versteigert.

Italiens Wettbewerbsbehörde startet Eilverfahren gegen Meta

Rom/Menlo Park - Italiens Wettbewerbsbehörde AGCM hat ein Eilverfahren gegen Meta wegen des Verdachts des Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung eingeleitet. Nach Angaben der Behörde könnten die neuen Vertragsbedingungen der WhatsApp Business Solution Terms, die am 15. Oktober eingeführt wurden, sowie die Integration neuer Funktionen von Meta AI in WhatsApp die Produktion, den Marktzugang oder die technische Entwicklung für KI-Chatbot-Dienste einschränken.

Einschränkungen wegen Oberleitungsschäden auf Brennerstrecke

Innsbruck/Steinach am Brenner - Schäden an Oberleitungen haben seit Mittwochfrüh zu Einschränkungen auf der Brenner-Bahnstrecke in Tirol geführt. Zwischen Steinach und der Brennergrenze fiel ein Baum auf die Oberleitung. Ein Zug kam daraufhin auf dem stromlosen Abschnitt zum Stillstand, die Fahrgäste wurden evakuiert. Die Strecke war vorerst gesperrt, es gibt mittlerweile einen Schienenersatzverkehr. Zu einem weiteren Oberleitungsschaden war es bereits Dienstagabend zwischen Steinach und Innsbruck gekommen.

