Mindestens 55 Tote und Festnahmen nach Brand in Hongkong

Hongkong - Nach dem tödlichen Großbrand in einem Hongkonger Wohnkomplex suchen die Ermittler weiter nach der Ursache für den Ausbruch der Flammen. Wie die Behörden mitteilten, nahm die Polizei drei Mitarbeiter einer Baufirma mit Verdacht auf fahrlässige Tötung fest. Bei dem verheerenden Brand kamen mindestens 55 Menschen ums Leben. Am Donnerstag galten insgesamt 123 Menschen im Stadtteil Tai Po als verletzt. Offen blieb die Zahl der Vermissten. Es sollen zumindest 279 Personen sein.

Zwei Nationalgardisten nach Schüssen in Washington verwundet

Washington - Ein Schütze hat am Mittwochnachmittag (Ortszeit) in der US-Hauptstadt Washington in der Nähe des Weißen Hauses das Feuer auf zwei Mitglieder der Nationalgarde eröffnet. Die beiden Sicherheitskräfte seien in "kritischem Zustand", sagten FBI-Chef Kash Patel und Bürgermeisterin Muriel Bowser bei einer Pressekonferenz. Bowser sprach von einem gezielten Angriff. Der mutmaßliche Attentäter stammt laut Medienberichten aus Afghanistan und war früher Mitarbeiter des US-Militärs.

Tote und Schwerverletzter nach Haiattacke in Australien

Sydney/Bern - Bei einem Haiangriff vor der australischen Ostküste ist eine junge Touristin aus der Schweiz tödlich verletzt worden. Ihr Partner überlebte die Attacke knapp und wurde mit schweren Verletzungen am Bein in ein Krankenhaus geflogen, wie die Polizei im Bundesstaat New South Wales mitteilte. Die örtliche Polizei bestätigte die in einem Artikel der Australischen Zeitung "Sydney Morning Herald" erwähnte Nationalität.

Papst Leo XIV. zu erster Auslandsreise aufgebrochen

Rom/Vatikanstadt - Papst Leo XIV. ist Donnerstagfrüh zu seiner ersten Auslandsreise aufgebrochen. Bis Sonntag besucht das am 8. Mai Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche zunächst die Türkei, anschließend geht es weiter in den Libanon. Neben Gottesdiensten mit Katholiken und Begegnungen mit Christen anderer Konfessionen sowie Vertretern weiterer Religionen sind während der sechstägigen Reise in beiden Ländern auch höchstrangige Gespräche mit politischen Führern vorgesehen.

Todesursache von Familie in Istanbul war Vergiftung

Istanbul - Die Todesursache der in Istanbul verstorbenen Hamburger Familie ist einem Gutachten zufolge eine Vergiftung. Diese sei durch ein im Hotel verwendetes Insektizid zur Schädlingsbekämpfung verursacht worden, teilte die Istanbuler Staatsanwaltschaft unter Berufung auf das rechtsmedizinische Gutachten am Donnerstag mit. Eine Lebensmittelvergiftung, wie anfangs vermutet, liege nicht vor. Auch gebe es keine Hinweise darauf, dass die Familie infolge eines Traumas starb.

Erdbeben der Stärke 6,6 in Indonesien

Jakarta - In Indonesien hat ein Erdbeben der Stärke 6,6 die Insel Simeulue westlich von Sumatra erschüttert. Das Beben ereignete sich nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS am Donnerstag um 11.56 Uhr (Ortszeit, 05.56 Uhr MEZ) in einer Tiefe von 25 Kilometern. Berichte über Opfer oder größere Schäden lagen zunächst nicht vor. Behördenangaben zufolge besteht keine Gefahr für einen Tsunami.

OMV: Ermittlungen zu Kriegsverbrechen im Sudan eingestellt

Wien - Die Staatsanwaltschaft Wien hat Ermittlungen gegen mehrere ehemalige OMV-Verantwortliche eingestellt. Wie Behördensprecherin Nina Bussek entsprechende Informationen der APA bestätigte, habe sich der Verdacht der Beteiligung an Kriegsverbrechen im Sudan zwischen 1998 und 2003 nicht "substanziiert". Die Menschenrechtsorganisation CEHRI hat indes einen Fortführungsantrag eingebracht, über den das Straflandesgericht Wien nun zu entscheiden hat.

Elf Tote bei Eisenbahn-Unglück in China

Kunming - Im Südwesten Chinas sind elf Schienenarbeiter von einem Zug angefahren und dabei getötet worden. Bei einem Zusammenprall mit einem Instandhaltungszug ums Leben gekommen. Zwei weitere Menschen wurden bei der Kollision in der Provinz Yunnan verletzt, wie chinesische Staatsmedien berichteten. Der Zug erfasste die Menschen am Morgen (Ortszeit) in einer Kurve nahe dem Bahnhof Luoyangzhen in der Provinzhauptstadt Kunming.

