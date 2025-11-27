Mindestens 55 Tote und Festnahmen nach Brand in Hongkong

Hongkong - Nach dem verheerenden Hochhausbrand in Hongkong ist die Zahl der bestätigten Todesopfer auf 55 gestiegen. Rund 250 weitere werden vermisst. Die Polizei hat drei Mitarbeiter einer Baufirma festgenommen und vermutet grobe Fahrlässigkeit und unsichere Baumaterialien als Ursache für die Katastrophe. Das Feuer war Mittwochnachmittag im Wohnkomplex Wang Fuk Court im Stadtteil Tai Po ausgebrochen und wütete auch am Donnerstag noch.

Schultz will "ramponiertes" WKÖ-Image wieder aufpolieren

Wien - Am Donnerstag ist in Wien das Wirtschaftsparlament mit Abgeordneten der Wirtschaftskammer (WKÖ) erstmals seit der Aufregung um Entschädigungen und Gehälter sowie dem Rücktritt von Präsident Harald Mahrer (ÖVP) zusammengekommen. Dessen Interimsnachfolgerin, die geschäftsführende Vizepräsidentin Martha Schultz, trat dabei erstmals öffentlich auf und hielt eine Rede - sie will Reformen, das WKÖ-Image sei "ramponiert". So stand auch ein Antrag aller Fraktionen für Reformen an.

Lawinenabgang in Tirol mit offenbar mehreren Verschütteten

Neustift im Stubaital - Bei einem Lawinenabgang am Stubaier Gletscher in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) sind Donnerstagvormittag offenbar mehrere Wintersportler verschüttet worden. Das Schneebrett war ersten Informationen zufolge im freien Skiraum im Bereich der Daunscharte abgegangen, sagte ein Polizeisprecher zur APA. In Teilen erreichten die Schneemassen auch den unteren Abschnitt einer Piste. Einige Teilverschüttete sollen bereits ausgegraben worden sein.

Pensionslücke zwischen Frauen und Männern über OECD-Schnitt

Wien - Die Pensionslücke zwischen Männern und Frauen ist in Österreich deutlich über dem Schnitt der OECD-Staaten. Das geht aus dem neuesten OECD-Bericht "Pensions at a Glance 2025" hervor, der am Donnerstag vorgestellt wurde. Während der durchschnittliche geschlechtsspezifische Unterschied bei der Pensionshöhe in den OECD-Ländern von rund 28 Prozent im Jahr 2007 auf 22,8 Prozent im Jahr 2024 sank, lag sie in Österreich im Vorjahr bei 35,6 Prozent.

StA will gegen ÖVP-Mandatar Gerstl ermitteln

Wien - Die Staatsanwaltschaft Wien will gegen ÖVP-Verfassungssprecher Wolfgang Gerstl ermitteln. Laut "Kronen Zeitung" erging ein entsprechendes Auslieferungsbegehren an den Nationalrat. Der Abgeordnete stehe unter Verdacht, im Vorfeld der Wien-Wahl als Mitglied der Bezirkswahlbehörde das Amtsgeheimnis gebrochen zu haben.

Papst Leo XIV. auf erster Auslandsreise in Ankara gelandet

Rom/Vatikanstadt - Leo XIV. hat seine erste Auslandsreise als Papst begonnen. Sie führt ihn bis Dienstag in die Türkei und den Libanon. Am Donnerstagmittag (Ortszeit) landete das Flugzeug mit dem Kirchenoberhaupt an Bord in der türkischen Hauptstadt Ankara. Auf dem Flughafen wurde der Papst von Kulturminister Mehmet Nuri Ersoy und Vertretern der Ortskirche begrüßt. Hauptziel der Reise ist es laut dem Papst, eine Botschaft von Frieden, Hoffnung und Einheit in die Region zu bringen.

Staatsschutz bekommt weibliche Leitung

Wien - Der österreichische Staatsschutz dürfte im kommenden Jahr eine weibliche Leitung bekommen. Die vom Innenministerium eingesetzte Begutachtungskommission hat nur eine Bewerberin für die Nachfolge des aus dem Amt scheidenden Leiters der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) Omar Haijawi-Pirchner für "im höchsten Maß geeignet" befunden. Als wahrscheinlich gilt, dass es sich dabei um Vizedirektorin Sylvia Mayer handelt.

HIV-Erkrankungen werden in Europa oft erst spät erkannt

Kopenhagen/Stockholm - HIV-Erkrankungen werden in Europa zu oft erst spät erkannt und behandelt. Zu diesem Schluss kommen die EU-Gesundheitsbehörde ECDC und das europäische Regionalbüro der Weltgesundheitsorganisation WHO in einem gemeinsamen Bericht, den sie am Donnerstag anlässlich des Welt-Aids-Tags am kommenden Montag veröffentlichten. Mehr als die Hälfte (54 Prozent) aller HIV-Diagnosen in Europa wurden demnach im Jahr 2024 zu spät für eine optimale Behandlung gestellt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red