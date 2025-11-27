Schultz will "ramponiertes" WKÖ-Image wieder aufpolieren

Wien - Am Donnerstag ist das Wirtschaftsparlament der Wirtschaftskammer (WKÖ) erstmals seit der Aufregung um Entschädigungen und Gehälter sowie dem Rücktritt von Präsident Harald Mahrer zusammengekommen. Dessen Interimsnachfolgerin, die geschäftsführende Vizepräsidentin Martha Schultz, trat dabei erstmals öffentlich auf und hielt eine Rede - sie will Reformen, das WKÖ-Image sei "ramponiert". So wurde der Weg Richtung Reformen schließlich durch einen Allparteienantrag angestoßen.

Verdacht auf Gewaltverbrechen nach Leichenfund in Wien

Wien - Nach dem Fund der Leiche eines 21-Jährigen in einem ausgebrannten Pkw in Wien-Donaustadt am Mittwoch besteht der Verdacht auf Fremdverschulden. "Das Obduktionsgutachten lässt den Schluss zu, dass das Opfer gewaltsam zu Tode gekommen ist", teilte Polizeisprecher Markus Dittrich am Donnerstag mit. Er sprach von Hinweisen auf "stumpfe Gewalt". Ausschlaggebend für den Tod dürfte jedoch Ersticken oder ein Hitzeschock gewesen sein, hieß es von der Landespolizeidirektion.

"Großer Erfolg" - Europas Weltraumetat steigt auf 22,1 Mrd

Bremen/Wien/Paris - Das nächste Budget der Europäischen Weltraumagentur (ESA) für die Jahre 2026 bis 2028 wird rund 22,1 Milliarden Euro betragen. Das teilte ESA-Generaldirektor Josef Aschbacher am Donnerstag nach Abschluss der Verhandlungen auf Ministerebene im deutschen Bremen mit. Dies sei "einzigartig", so der gebürtige Tiroler, der angesichts der Einigung nahe an seinem ursprünglichen Vorschlag von einem "großen Erfolg" sprach. Europa könne damit zum notwendigen "Aufholprozess" ansetzen.

Putin will über Text von USA und Ukraine diskutieren

Moskau - Dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zufolge können die von den USA und der Ukraine diskutierten Grundzüge eines Friedensplans Basis für künftige Abkommen zur Beendigung des Konflikts sein. "Im Allgemeinen sind wir uns einig, dass dies die Grundlage für künftige Abkommen sein kann", sagte Putin am Donnerstag. Er fügte hinzu, dass die von den USA und der Ukraine in Genf erörterte Variante des Plans an Russland weitergeleitet worden sei.

Lawinenabgang in Tirol mit vier Leichtverletzten

Neustift im Stubaital - Bei einem Lawinenabgang im freien Skiraum am Stubaier Gletscher in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) sind Donnerstagvormittag insgesamt acht Wintersportler teilverschüttet worden. Vier davon wurden leicht verletzt, teilten die Stubaier Gletscherbahnen mit. Zwei der Verletzten wurden in das Krankenhaus Hall geflogen. Die Betroffenen waren im Zuge einer groß angelegten Suchaktion aus den Schneemassen befreit worden.

Papst wirbt in der Türkei für Dialog

Rom/Vatikanstadt - Zum Auftakt seiner ersten Auslandsreise hat Papst Leo XIV. die besondere Rolle der Türkei als Brücke zwischen Kulturen und Religionen hervorgehoben. Das Land sei historisch ein zentraler Ort für das Christentum, sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche am Donnerstag bei einem Treffen mit dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan in der Hauptstadt Ankara. Am Nachmittag fliegt Leo weiter in die Millionenmetropole Istanbul, dann in den Libanon.

Suche nach vermisster Grazerin in Slowenien

Graz - Im Fall der seit Sonntag abgängigen Grazer Influencerin sind drei Männer festgenommen worden: Ihr Ex-Freund ist in Maribor in Slowenien im Polizeigewahrsam. Er könnte bald nach Österreich ausgeliefert werden. In Graz sind der Bruder und der Stiefvater des 31-jährigen Ex-Freundes arretiert worden. Sie werden im Laufe des Donnerstag vom Polizeianhaltezentrum in die Justizanstalt Graz-Jakomini gebracht. Die slowenische Polizei durchkämmte am Donnerstag ein Waldstück bei Maribor.

Pensionslücke zwischen Frauen und Männern über OECD-Schnitt

Wien - Die Pensionslücke zwischen Männern und Frauen ist in Österreich deutlich über dem Schnitt der OECD-Staaten. Das geht aus dem neuesten OECD-Bericht "Pensions at a Glance 2025" hervor, der am Donnerstag vorgestellt wurde. Während der durchschnittliche geschlechtsspezifische Unterschied bei der Pensionshöhe in den OECD-Ländern von rund 28 Prozent im Jahr 2007 auf 22,8 Prozent im Jahr 2024 sank, lag sie in Österreich im Vorjahr bei 35,6 Prozent.

Wiener Börse nach Rekordhoch leicht im Minus

Wien - Die Wiener Börse hat am Donnerstag nach der Rekordjagd vom Vortag etwas nachgegeben. Der ATX fiel am Nachmittag um 0,52 Prozent auf 4.974,59 Punkte. An anderen Börsen in Europa gab es nur wenig Bewegung. Die US-Börsen bleiben wegen des Thanksgiving-Feiertags überhaupt geschlossen. Am Mittwoch hatte der ATX mit 5.000,70 Punkten geschlossen und damit den bisher höchsten Schlusswert von 4.981,87 Punkten vom 9. Juli 2017 übertroffen.

