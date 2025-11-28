Verhandlungen um Stabilitätspakt vor Finale

Wien - Die monatelangen Verhandlungen um einen neuen Stabilitätspakt könnten am Freitag zu einem Abschluss kommen. Vor Beginn der voraussichtlich letzten Runde im Ringen um den Stabilitätspakt im Finanzministerium zeigten sich die Ländervertreter großteils zuversichtlich, dass eine Einigung machbar sei. Eine Einigung sei möglich, "aber wir sind noch nicht über die Ziellinie", meinte der Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP), der am Vormittag zu Vorgesprächen eintraf.

Orban trifft Putin am Freitag in Moskau

Budapest/Moskau - Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban spricht am Freitag in Moskau mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin im Kreml über Energielieferungen und den Krieg gegen die Ukraine. Das kündigte der Rechtspopulist vor dem Abflug aus Budapest nach Moskau an. Russische Staatsmedien zeigten dann um die Mittagszeit seine Ankunft im Kreml.

Durchsuchung in Kiew bei Selenskyjs Bürochef

Kiew (Kyjiw) - Die Antikorruptionsbehörden der Ukraine haben am Freitag in der Früh über eine Durchsuchung beim Leiter des Präsidentenbüros, Andrij Jermak, informiert. Die Maßnahmen gegen den Kanzleichef von Staatschef Wolodymyr Selenskyj seien Teil laufender Ermittlungen, teilten das Nationale Antikorruptionsbüro und die Antikorruptionsstaatsanwaltschaft in Kiew mit. Details sollen folgen. Die kriegsgebeutelte Ukraine wird von einem Schmiergeldskandal in höchsten Kreisen erschüttert.

Opferzahl nach Hochhaus-Brand in Hongkong steigt auf 128

Hongkong - Nach dem Großbrand in einem Wohnkomplex in Hongkong ist die Zahl der Todesopfer auf 128 gestiegen. 108 davon seien bereits aus den betroffenen Hochhäusern geborgen worden, sagte Sicherheitssekretär Chris Tang. 4 Menschen waren im Krankenhaus gestorben. Die übrigen 16 Leichen befänden sich noch in den Gebäuden, erklärte Tang.

Black Friday im Zeichen von hoher Inflation

Wien - Der heutige Black Friday als "Feiertag" des Handels steht unter den Vorzeichen von hoher Inflation, steigender Arbeitslosigkeit, einer schwachen Wirtschaft und Lohnrunden teils unter der Teuerung. Trotzdem erwartet der Handelsverband, dass die Ausgaben in der Black Week, also während der Aktionswoche im Handel, von 400 Mio. Euro im Vorjahr auf heuer 460 Mio. Euro steigen werden. Der bisherige Rekordwert wurde im Jahr 2022 mit 450 Mio. Euro erreicht.

Hochwasser und Zyklon in Südostasien

Jakarta/Bangkok/Colombo - Hochwasser und ein Zyklon haben in Südostasien hunderte Menschenleben gekostet. Bei verheerenden Überschwemmungen in weiten Teilen Sumatras sind mehr als 80 Personen ums Leben gekommen. Thailand meldete mittlerweile insgesamt 145 Opfer, Sri Lanka mindestens 56 durch einen Wirbelsturm.

Ex-Häftlingsbordell des KZ Gusen im Internet zum Verkauf

St. Georgen/Gusen - Das einstige Häftlingsbordell des KZ Gusen (Bezirk Perg) steht aktuell auf einer Internetplattform zum Verkauf. Die heutige Doppelhaushälfte wird von dem Besitzer als denkmalgeschütztes Gebäude, das sich "für Personen eignet, die ein Gebäude mit Geschichte suchen" angeboten. Eine Sprecherin der KZ-Gedenkstätte Mauthausen bestätigte einen Bericht in den "Oberösterreichischen Nachrichten" (Freitag-Ausgabe), wonach man vergangene Woche von dem Inserat erfahren habe.

Tourismus im Sommerhalbjahr 2025 auf Rekordhoch

Wien - Urlaub in Österreich war heuer im Sommerhalbjahr (Mai bis Oktober) gefragter denn je. Dazu beigetragen hat auch die gut gebuchte Nebensaison, vor allem im Oktober. In den Berichtsmonaten stiegen die Buchungen in den heimischen Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen im österreichweiten Schnitt um 2,2 Prozent auf 83,4 Millionen Nächtigungen und damit über den bisherigen Höchstwert im Vorjahr, wie die Statistik Austria am Freitag anhand vorläufiger Daten bekanntgab.

