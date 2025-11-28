Verhandlungen um Stabilitätspakt vor Finale

Wien - Die monatelangen Verhandlungen um einen neuen Stabilitätspakt könnten am Freitag zu einem Abschluss kommen. Vor Beginn der voraussichtlich letzten Runde im Ringen um den Stabilitätspakt im Finanzministerium zeigten sich die Ländervertreter großteils zuversichtlich, dass eine Einigung machbar sei. Eine Einigung sei möglich, "aber wir sind noch nicht über die Ziellinie", meinte der Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP), der am Vormittag zu Vorgesprächen eintraf.

Orban trifft Putin am Freitag in Moskau

Budapest/Moskau - Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban spricht am Freitag in Moskau mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin im Kreml über Energielieferungen und den Krieg gegen die Ukraine. Das kündigte der Rechtspopulist vor dem Abflug aus Budapest nach Moskau an. Russische Staatsmedien zeigten dann um die Mittagszeit seine Ankunft im Kreml.

Moskau: Beratungen über US-Ukraine-Vorschläge nächste Woche

Moskau/Berlin - Russland hat den Erhalt eines von den USA und der Ukraine ausgearbeiteten Rahmenwerks zur Beendigung des Krieges bestätigt und will den Entwurf in der kommenden Woche erörtern. Die Details seien übermittelt worden, und es werde in der kommenden Woche eine Diskussion in Moskau darüber geben, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Freitag vor der Presse in Moskau.

Tödliche Hundeattacke: Tiere müssen eingeschläfert werden

Naarn im Machland/Linz - Nach einer tödlichen Hundeattacke auf eine Joggerin 2023 in Naarn müssen auch die zwei noch lebenden American Staffordshire Terrier, die daran beteiligt waren, eingeschläfert werden. Das Landesverwaltungsgericht (LVwG) Oberösterreich hat eine Beschwerde der Halterin gegen einen entsprechenden Bescheid zurückgewiesen, teilte es am Freitag mit. Eine der Begründungen: Es sei das verschärfte neue Hundehaltegesetz anzuwenden - das infolge des Vorfalls erlassen worden war.

Abgängige Influencerin - Ex-Freund wurde ausgeliefert

Graz - Im Fall der vermissten Grazer Influencerin ist am Freitag ihr Ex-Freund an Österreich ausgeliefert worden. Der Mann wurde aus dem slowenischen Maribor von Polizisten nach Graz gebracht und ist hier an die steirischen Kollegen vom Landeskriminalamt übergeben worden. Über die U-Haft für seine beiden in Graz einsitzenden Verwandten könnte auch erst am Samstag entschieden werden, so die Staatsanwaltschaft Graz zur APA. Die Suche nach der Frau verlief bisher erfolglos.

Hochwasser und Zyklon in Südostasien

Jakarta/Bangkok/Colombo - Hochwasser und ein Zyklon haben in Südostasien hunderte Menschenleben gekostet. Bei verheerenden Überschwemmungen in weiten Teilen Sumatras sind mehr als 80 Personen ums Leben gekommen. Thailand meldete mittlerweile insgesamt 145 Opfer, Sri Lanka mindestens 56 durch einen Wirbelsturm.

Tourismus im Sommerhalbjahr 2025 auf Rekordhoch

Wien - Urlaub in Österreich war heuer im Sommerhalbjahr (Mai bis Oktober) gefragter denn je. Dazu beigetragen hat auch die gut gebuchte Nebensaison, vor allem im Oktober. In den Berichtsmonaten stiegen die Buchungen in den heimischen Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen im österreichweiten Schnitt um 2,2 Prozent auf 83,4 Millionen Nächtigungen und damit über den bisherigen Höchstwert im Vorjahr, wie die Statistik Austria am Freitag anhand vorläufiger Daten bekanntgab.

Rechnungshof kritisiert Altersteilzeit

Wien - Der Rechnungshof (RH) kritisiert die Altersteilzeit, die Älteren die Möglichkeit gibt, finanziell abgefedert die Arbeitszeit zu reduzieren. Das - erst kürzlich per Gesetz eingeschränkte - Instrument sei teuer und trage nicht dazu bei, ältere Arbeitnehmer länger im Arbeitsleben zu halten, heißt es in einem am Freitag publizierten Rechnungshofbericht. Empfohlen wird eine umfassende Reform, die sich am Bedarf am Arbeitsmarkt und einem effizienten Mitteleinsatz orientiert.

