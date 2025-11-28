Verhandlungen um Stabilitätspakt vor Finale

Wien - Die monatelangen Verhandlungen um einen neuen Stabilitätspakt könnten am Freitag zu einem Abschluss kommen. Vor Beginn der voraussichtlich letzten Runde im Ringen um den Stabilitätspakt im Finanzministerium zeigten sich die Ländervertreter großteils zuversichtlich, dass eine Einigung machbar sei. Eine Einigung sei möglich, "aber wir sind noch nicht über die Ziellinie", meinte der Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP), der am Vormittag zu Vorgesprächen eintraf.

Orban bei Putin: Werbung für Budapest als Gipfelort

Budapest/Moskau - Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban hat bei seinem Treffen mit dem russischen Machthaber Wladimir Putin in Moskau seine Einladung zu einem Russland-USA-Gipfel in Budapest erneuert. Putin dankte und sagte, dass US-Präsident Donald Trump zuletzt die Idee für ein solches Treffen in Budapest hatte. Er sei auch dazu weiter bereit, wenn die Verhandlungen für eine Beendigung des Krieges gegen die Ukraine entsprechende Ergebnisse brächten.

Neue Spuren im Fall von verbrannter Männerleiche in Wien

Wien - In dem Fall um einen 21-jährigen Mann, der am Mittwoch in einem ausgebrannten Pkw in Wien-Donaustadt gefunden worden ist, gibt es neue Spuren. Laut dem Internetportal der Tageszeitung "Österreich" (oe24.at) soll die Vorgeschichte des Fundes eine Schlägerei in einer Tiefgarage des Wiener Luxushotels Sofitel gewesen sein. Die Polizei, die nach der Obduktion des Mannes von einem Gewaltdelikt ausgeht, bestätigte am Freitag Ermittlungen in diese Richtung.

Abgängige Influencerin - Ex-Freund wurde ausgeliefert

Graz - Im Fall der vermissten Grazer Influencerin ist am Freitag ihr Ex-Freund an Österreich ausgeliefert worden. Der Mann wurde aus dem slowenischen Maribor von Polizisten nach Graz gebracht und ist hier an die steirischen Kollegen vom Landeskriminalamt übergeben worden. Über die U-Haft für seine beiden in Graz einsitzenden Verwandten könnte auch erst am Samstag entschieden werden, so die Staatsanwaltschaft Graz zur APA. Die Suche nach der Frau verlief bisher erfolglos.

Tödliche Hundeattacke: Tiere müssen eingeschläfert werden

Naarn im Machland/Linz - Nach einer tödlichen Hundeattacke auf eine Joggerin 2023 in Naarn müssen auch die zwei noch lebenden American Staffordshire Terrier, die daran beteiligt waren, eingeschläfert werden. Das Landesverwaltungsgericht (LVwG) Oberösterreich hat eine Beschwerde der Halterin gegen einen entsprechenden Bescheid zurückgewiesen, teilte es am Freitag mit. Eine der Begründungen: Es sei das verschärfte neue Hundehaltegesetz anzuwenden - das infolge des Vorfalls erlassen worden war.

Junge Frau von 21-jährigem Ex-Freund in Wien schwer verletzt

Wien - Eine Frau ist am Donnerstagnachmittag in der Eschenallee in Wien-Favoriten von ihrem Ex-Freund zu Boden gestoßen worden und hat dabei schwere Verletzungen erlitten. Die Frau fiel mit dem Rücken auf eine Gehsteigkante, spürte ihre Beine daraufhin nicht mehr, konnte nicht aufstehen und rief um Hilfe. Ein Passant fand die Frau und verständigte die Polizei. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht, der 21-jährige Ex-Freund wurde vorläufig festgenommen, teilte die Polizei mit.

red