Einigung auf Stabilitätspakt nach langem Finale

Wien - Der Stabilitätspakt steht. Nach monatelangen Verhandlungen haben sich am Freitag Bund, Länder und Gemeinden auf eine Aufteilung der Verschuldungsmöglichkeiten verständigt. Gleichzeitig wurden bessere Informationspflichten für die Länder vereinbart, um unangenehme Budget-Überraschungen wie heuer zu vermeiden. Der Budget-Kurs soll eingehalten werden. 2028 will man aus dem EU-Defizitverfahren herauskommen.

Selenskyjs Büroleiter Jermak zurückgetreten

Kiew (Kyjiw) - In der Ukraine ist der Leiter des Präsidentenbüros, Andrij Jermak, nach Durchsuchungen von Anti-Korruptionsermittlern in seiner Wohnung zurückgetreten. Jermak habe eine Rücktrittserklärung unterzeichnet, sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Videobotschaft. Der Staatschef dankte Jermak und kündigte einen Umbau des Präsidentenbüros an. "Ich möchte, dass es keine Gerüchte oder Spekulationen gibt." Am Samstag werde er Gespräche mit potenziellen Nachfolgern führen.

Orban bei Putin: Werbung für Budapest als Gipfelort

Budapest/Moskau - Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban hat bei seinem Treffen mit dem russischen Machthaber Wladimir Putin in Moskau seine Einladung zu einem Russland-USA-Gipfel in Budapest erneuert. Putin dankte und sagte, dass US-Präsident Donald Trump zuletzt die Idee für ein solches Treffen in Budapest hatte. Er sei auch dazu weiter bereit, wenn die Verhandlungen für eine Beendigung des Krieges gegen die Ukraine entsprechende Ergebnisse brächten.

Trump will fast alle Dekrete Bidens aufheben

Washington - US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, dass er die meisten Dekrete seines Vorgängers Joe Biden aufhebt. 92 Prozent dieser Dekrete seien mit dem sogenannten Autopen - einer mechanischen Signaturhilfe - unterzeichnet worden, behauptete Trump in einem Post auf seiner Plattform Truth Social. Um welche Dekrete es geht, blieb offen. Der Autopen dürfe nicht verwendet werden, wenn keine ausdrückliche Genehmigung durch den Präsidenten der Vereinigten Staaten vorliege, so Trump.

Papst Leo XIV. besucht Blaue Moschee in Istanbul

Istanbul - Papst Leo XIV. besucht am Samstag während seiner ersten Auslandsreise in der Türkei die Sultan-Ahmet-Moschee in Istanbul. Nach einer Führung durch das auch als Blaue Moschee bekannte Gotteshaus im Zentrum der Millionenmetropole ist ein stilles Gebet geplant. Begleitet wird das Oberhaupt der katholischen Kirche vom Chef der staatlichen türkischen Religionsbehörde. Die Hagia Sophia in unmittelbarer Nähe besucht Leo allerdings im Gegensatz zu seinen zwei Vorgängern nicht.

Obermüller mit 85,5 Prozent neue Tiroler NEOS-Chefin

Innsbruck - Birgit Obermüller ist die neue Chefin der Tiroler NEOS. Die 59-jährige Klubobfrau wurde Freitagabend bei einer Landesmitgliederversammlung in Innsbruck mit 85,5 Prozent von 62 Mitgliederstimmen in diese Position gewählt. Sie folgt Nationalratsabgeordnetem Dominik Oberhofer nach, der bereits vor zwei Jahren seinen Abschied von der Parteispitze angekündigt hatte. Obermüller gab das Ziel aus, bei der Landtagswahl 2027 "zweistellig" zu werden und dann in die Regierung zu kommen.

Mutmaßlicher Schütze von Washington wegen Mordes angeklagt

Washington - Nach dem Tod einer Soldatin infolge des Schusswaffenangriffs auf zwei Nationalgardisten in Washington soll die Anklage gegen den afghanischen Tatverdächtigen verschärft werden. "Wir stufen den ursprünglichen Anklagepunkt des Totschlags auf Mord hoch", sagte die Bundesstaatsanwältin des Hauptstadtbezirks District of Columbia (DC), Jeanine Pirro, am Freitag Fox News. US-Präsident Donald Trump kündigte unterdessen die Aussetzung der "Migration aus allen Dritte-Welt-Ländern" an.

26-Jähriger stürzt in Tirol von Balkon - tot

Fieberbrunn - Ein 26-Jähriger ist in der Nacht auf Freitag in Fieberbrunn in Tirol (Bezirk Kitzbühel) aus bisher unbekannter Ursache vom zweiten Stock eines Hauses über das Balkongeländer auf die darunter liegende Terrasse gestürzt und ums Leben gekommen. Erste-Hilfe-Maßnahmen von Bekannten und eines Notarztes verliefen erfolglos, der Mann verstarb noch an Ort und Stelle. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck ordnete eine Obduktion an, berichtete die Polizei.

