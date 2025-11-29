Selenskyjs Büroleiter Jermak zurückgetreten

Kiew (Kyjiw) - In der Ukraine ist der Leiter des Präsidentenbüros, Andrij Jermak, nach Durchsuchungen von Anti-Korruptionsermittlern in seiner Wohnung zurückgetreten. Jermak habe eine Rücktrittserklärung unterzeichnet, sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Videobotschaft. Der Staatschef dankte Jermak und kündigte einen Umbau des Präsidentenbüros an. "Ich möchte, dass es keine Gerüchte oder Spekulationen gibt." Am Samstag werde er Gespräche mit potenziellen Nachfolgern führen.

Einigung auf Stabilitätspakt nach langem Finale

Wien - Der Stabilitätspakt steht. Nach monatelangen Verhandlungen haben sich am Freitag Bund, Länder und Gemeinden auf eine Aufteilung der Verschuldungsmöglichkeiten verständigt. Gleichzeitig wurden bessere Informationspflichten für die Länder vereinbart, um unangenehme Budget-Überraschungen wie heuer zu vermeiden. Der Budget-Kurs soll eingehalten werden. 2028 will man aus dem EU-Defizitverfahren herauskommen.

Defizite der Länder dürften im kommenden Jahr massiv steigen

Wien - Die Defizite von Ländern und Gemeinden dürften im kommenden Jahr noch weiter als bisher angenommen steigen. Gemäß dem am Freitag vereinbarten neuen Stabilitätspakt steigt das Minus der Länder und Gemeinden 2026 auf 1,13 Prozent des BIP. Das sind deutlich mehr als die 0,9 Prozent, von denen Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) noch Mitte Oktober ausgegangen war. Um das gesamtstaatliche Budgetziel von 4,2 Prozent zu halten, müsste der Bundessektor sein Defizit verringern.

Russische Drohnen und Raketen greifen Kiew an

Kiew (Kyjiw) - In der ukrainischen Hauptstadt Kiew sind in der Nacht auf Samstag Explosionen zu hören. Bei einem russischen Angriff mit Drohnen und Raketen auf Kiew ist nach Behördenangaben mindestens ein Mann getötet worden. Sieben Menschen seien verletzt worden, darunter ein Kind, erklärte der Leiter der Militärverwaltung von Kiew, Tymur Tkaschenko, im Onlinedienst Telegram.

USA stoppt vorerst alle Asylentscheidungen

Washington - Die US-Regierung von Präsident Donald Trump verschärft ihr restriktives Vorgehen gegenüber Ausländern nach den Schüssen auf zwei Nationalgardisten in Washington massiv. Die US-Einwanderungsbehörde USCIS verkündete am Freitagabend (Ortszeit), vorerst alle Asylentscheidungen auszusetzen. Dies gelte, bis man sicherstellen könne, dass jeder Ausländer so gründlich wie möglich überprüft und kontrolliert werde, schrieb der Leiter der Behörde, Joseph Edlow, auf Sozialen Netzwerken.

Weitere Festnahmen nach Großbrand in Hongkong

Hongkong - Im Zuge des schlimmsten Brands in der jüngeren Geschichte Hongkongs mit mindestens 128 Todesopfern sind acht weitere Personen festgenommen worden. Dabei handelt es sich laut der Anti-Korruptionsbehörde der Stadt um sieben Männer und eine Frau im Alter zwischen 40 und 63 Jahren. Insgesamt nahmen die Behörden bisher elf Personen fest. Führende Politiker und Offizielle in Hongkong gedachten unterdessen am Samstag mit einer Schweigezeremonie der Opfer des Hochhausbrands.

Mutmaßlicher Schütze von Washington wegen Mordes angeklagt

Washington - Nach dem Tod einer Soldatin infolge des Schusswaffenangriffs auf zwei Nationalgardisten in Washington soll die Anklage gegen den afghanischen Tatverdächtigen verschärft werden. "Wir stufen den ursprünglichen Anklagepunkt des Totschlags auf Mord hoch", sagte die Bundesstaatsanwältin des Hauptstadtbezirks District of Columbia (DC), Jeanine Pirro, am Freitag Fox News. US-Präsident Donald Trump kündigte unterdessen die Aussetzung der "Migration aus allen Dritte-Welt-Ländern" an.

Papst Leo XIV. besucht Blaue Moschee in Istanbul

Istanbul - Papst Leo XIV. besucht am Samstag während seiner ersten Auslandsreise in der Türkei die Sultan-Ahmet-Moschee in Istanbul. Nach einer Führung durch das auch als Blaue Moschee bekannte Gotteshaus im Zentrum der Millionenmetropole ist ein stilles Gebet geplant. Begleitet wird das Oberhaupt der katholischen Kirche vom Chef der staatlichen türkischen Religionsbehörde. Die Hagia Sophia in unmittelbarer Nähe besucht Leo allerdings im Gegensatz zu seinen zwei Vorgängern nicht.

