Verträge für Leonardo-Jets unter Dach und Fach

Wien - Der Ankauf von zwölf Leonardo-M-346-Jets als Nachfolge für die ausgemusterten Saab 105 ist unter Dach und Fach. Zuletzt war parallel an Details für den Ankauf und industrielle Kooperationen verhandelt worden, nun sind alle Verträge mit Italien unterfertigt, wie es aus den beteiligten Ministerien gegenüber der APA hieß. Der Stückpreis liegt bei rund 80 Mio. Euro. Für das gesamte Paket - inklusive Bewaffnung, Munition, Wartung und Ausbildung - löhnt Österreich rund 1,5 Mrd.

USA stoppt vorerst alle Asylentscheidungen

Washington - Die US-Regierung von Präsident Donald Trump verschärft ihr restriktives Vorgehen gegenüber Ausländern nach den Schüssen auf zwei Nationalgardisten in Washington massiv. Die US-Einwanderungsbehörde USCIS verkündete am Freitagabend (Ortszeit), vorerst alle Asylentscheidungen auszusetzen. Dies gelte, bis man sicherstellen könne, dass jeder Ausländer so gründlich wie möglich überprüft und kontrolliert werde, schrieb der Leiter der Behörde, Joseph Edlow, auf Sozialen Netzwerken.

Flugabsagen nach Software-Problem bei Airbus

Toulouse - Weltweit arbeiten Fluggesellschaften unter Hochdruck daran, das Software-Problem bei Tausenden Airbus-Maschinen aus der A320-Familie zu beheben. Sie mussten dazu am Freitag und Samstag kurzfristig neue Software aufspielen. Ein Konzernsprecher schätzte, dass insgesamt etwa 6.000 Flugzeuge betroffen sein dürften. Bis Samstag früh meldeten mehrere Airlines rasche Fortschritte. Dennoch wurden Dutzende Flüge gestrichen und Passagiere vor etwaigen Verspätungen gewarnt.

Ukraine meldet erneuten russischen Großangriff mit Toten

Kiew (Kyjiw) - Die Ukraine ist nach Angaben ihres Außenministeriums in der Nacht auf Samstag erneut massiv von Russland angegriffen worden. Dabei seien zwei Menschen getötet und zwei Dutzend weitere verletzt worden. Russland habe mit Dutzenden Marschflugkörpern und ballistischen Raketen sowie über 500 Drohnen Wohnhäuser, das Energienetz und kritische Infrastruktur beschossen. In der Hauptstadt Kiew waren die ganze Nacht über Explosionen zu hören.

Papst Leo XIV. besucht Blaue Moschee in Istanbul

Istanbul - Papst Leo XIV. hat am Samstag im Rahmen seiner Türkei-Reise die Sultan-Ahmet-Moschee in Istanbul besucht. Der Chef der staatlichen Religionsbehörde Diyanet empfing das Oberhaupt der katholischen Kirche in dem auch als Blaue Moschee bekannten islamischen Gotteshaus im Zentrum der Millionenmetropole. Leo betrat das Gebäude vorschriftsgemäß ohne Schuhe. Der Besuch fand unter hohen Sicherheitsvorkehrungen statt.

Streiks in der Sozialwirtschaft ab Dienstag

Wien - In den stockenden Kollektivvertragsverhandlungen in der Sozialwirtschaft erhöht die Arbeitnehmerseite den Druck. Von 2. bis 4. Dezember sind Warnstreiks angekündigt. Wo genau könne noch nicht gesagt werden. Zuerst müssen Betriebsversammlungen abgehalten und Streikbeschlüsse gefasst werden, sagte GPA-Sprecher Daniel Gürtler der APA. Er versicherte: "Es braucht sich niemand Sorgen um seine Angehörigen machen, für die Würde und Gesundheit der Patienten wird gesorgt."

Defizite der Länder dürften im kommenden Jahr massiv steigen

Wien - Die Defizite von Ländern und Gemeinden dürften im kommenden Jahr noch weiter als bisher angenommen steigen. Gemäß dem am Freitag vereinbarten neuen Stabilitätspakt steigt das Minus der Länder und Gemeinden 2026 auf 1,13 Prozent des BIP. Das sind deutlich mehr als die 0,9 Prozent, von denen Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) noch Mitte Oktober ausgegangen war. Um das gesamtstaatliche Budgetziel von 4,2 Prozent zu halten, müsste der Bundessektor sein Defizit verringern.

Pariser Filminstitut schließt Kinosäle wegen Bettwanzen

Paris - Zwei Jahre nach der Aufregung um Bettwanzen in Frankreich schrecken die Parasiten in Paris erneut die Menschen auf. Wie das altehrwürdige französische Filminstitut am Freitagabend mitteilte, schließt es seine Kinosäle wegen Hinweisen auf Bettwanzen für einen Monat. Um den Krabbeltierchen den Garaus zu machen, würden sämtliche Kinositze demontiert und anschließend mehrfach einzeln mit 180 Grad heißem Trockendampf behandelt.

