Leiche von vermisster Influencerin in Slowenien gefunden

Graz/Maribor - Der Fall der vermissten Grazer Influencerin dürfte geklärt sein: Ihr 31-jähriger Ex-Freund hat bei der stundenlangen Befragung durch steirische Kriminalbeamte gestanden. Dabei gab er offenbar auch an, wo die Vermisste zu finden ist. Am Samstag wurde daher die Suche in Slowenien fortgesetzt und diesmal wurden die Ermittler fündig. Sie entdeckten die sterblichen Überreste der 31-jährigen Frau, wie die Landespolizeidirektion Steiermark der APA mitteilte.

Trump erklärt Luftraum über Venezuela als geschlossen

Caracas/Washington - US-Präsident Donald Trump hat den Luftraum über und um Venezuela für geschlossen erklärt. "An alle Fluggesellschaften, Piloten, Drogendealer und Menschenschmuggler, bitte betrachtet den Luftraum über und um Venezuela als vollständig geschlossen", schrieb Trump am Samstag auf seinem sozialen Netzwerk Truth Social. Es war nicht unmittelbar klar, ob sich aus dem Posting direkte Folgen ergeben.

Britischer Dramatiker Tom Stoppard gestorben

London - Tom Stoppard ist tot. Der britische Dramatiker und Oscar-Preisträger ist im Alter von 88 Jahren in seinem Zuhause in der englischen Grafschaft Dorset im Kreise seiner Familie gestorben, wie die Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf seine Agentur United Agents berichtete, die ein Statement auf ihrer Webseite veröffentlichte.

Segelflugzeug auf A2 in Kärnten notgelandet

Hohenthurn - Ein Segelflugzeug hat Samstagnachmittag auf der Südautobahn (A2) in Kärnten kurz vor der italienischen Grenze eine Notlandung auf dem Pannenstreifen hingelegt. Laut Landespolizeidirektion Kärnten wurde die beiden Personen, die sich an Bord befanden, nicht verletzt. Es handelte sich um den 62-jährigen Piloten aus Österreich und eine Frau. Der Motorsegler war vom Flughafen Klagenfurt gestartet, geplant war offenbar ein Rundflug.

Tote und Verletzte nach russischen Angriffen in der Ukraine

Kiew (Kyjiw) - Bei neuen russischen Raketen- und Drohnenangriffen in der Nacht auf Samstag sind nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mindestens drei Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt worden. Russland habe mit 36 Raketen und fast 600 Drohnen angegriffen. Hauptziele der nächtlichen russischen Angriffe seien die Energieinfrastruktur und zivile Objekte gewesen. Selensky sprach auch von massiven Schäden und Bränden in Wohnhäusern in Kiew und Umgebung.

Ukrainisches Verhandlungsteam unterwegs in die USA

Kiew (Kyjiw)/Washington - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sein Team für Verhandlungen über ein Ende des russischen Angriffskrieges in die USA entsandt. Das Team mit Delegationsleiter Rustem Umjerow solle am Abend amerikanischer Zeit in den USA ankommen, sagte er in seiner abendlichen Videobotschaft vom Samstag. Selenskyj erklärte, "es ist durchaus realistisch, in den nächsten Tagen die Schritte zu finalisieren, um zu bestimmen, wie der Krieg würdig beendet werden kann".

Papst und Patriarch für gemeinsames Osterdatum

Istanbul - Papst Leo XIV. und der orthodoxe Patriarch Bartholomaios I. wollen weiter auf ein gemeinsames Osterdatum aller Christen hinarbeiten. "Es ist unser gemeinsamer Wunsch, den Prozess der Suche nach einer möglichen Lösung fortzusetzen, um jedes Jahr gemeinsam das Fest der Feste feiern zu können", heißt es in einer Erklärung, die die beiden am Samstag in Istanbul unterzeichneten.

Händler mit Start ins Weihnachtsgeschäft zufrieden

Wien/Österreich-weit - Der heimische Handel ist mit dem Start ins Weihnachtsgeschäft am ersten Adventsamstag zufrieden. Laut Handelsverband verzeichneten einige Einzelhändler und Einkaufszentren um bis zu 10 Prozent mehr Kundenfrequenz als im Vorjahr. Über positive Rückmeldungen der Händler berichtete auch WKÖ-Handelsobmann Rainer Trefelik.

