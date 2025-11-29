Leiche von vermisster Influencerin in Slowenien gefunden

Graz/Maribor - Der Fall der vermissten Grazer Influencerin dürfte geklärt sein: Ihr 31-jähriger Ex-Freund hat bei der stundenlangen Befragung durch steirische Kriminalbeamte gestanden. Dabei gab er offenbar auch an, wo die Vermisste zu finden ist. Am Samstag wurde daher die Suche in Slowenien fortgesetzt und diesmal wurden die Ermittler fündig. Sie entdeckten die sterblichen Überreste der 31-jährigen Frau, wie die Landespolizeidirektion Steiermark der APA mitteilte.

Trump erklärt Luftraum über Venezuela als geschlossen

Caracas/Washington - US-Präsident Donald Trump hat den Luftraum über und um Venezuela für geschlossen erklärt. "An alle Fluggesellschaften, Piloten, Drogendealer und Menschenschmuggler, bitte betrachtet den Luftraum über und um Venezuela als vollständig geschlossen", schrieb Trump am Samstag auf seinem sozialen Netzwerk Truth Social. Es war nicht unmittelbar klar, ob sich aus dem Posting direkte Folgen ergeben. Venezuelas Regierung beschwerte sich über die "kolonialistische Bedrohung".

Rita Ora in Ischgl: Euphorisierende Pop-Tanzshow

Ischgl/London - Die britische Popsängerin Rita Ora hat Samstagabend mit dem "Top of the Mountain Opening Concert" den popmusikalischen Startschuss für die Skisaison im Tiroler Ischgl gegeben. Umringt von sechs Tänzerinnen und musikalisch gestützt von der mehrköpfigen Live-Band kredenzte sie vor rund 13.000 Besuchern sing- und bewegungsfreudig einige ihrer größten Hits und garnierte diese mit aktuellen Liedern wie etwa "All Natural". Ein Abend, der Pop-Leichtigkeit und Positivität brachte.

Papst und Patriarch für gemeinsames Osterdatum

Istanbul - Papst Leo XIV. und der orthodoxe Patriarch Bartholomaios I. wollen weiter auf ein gemeinsames Osterdatum aller Christen hinarbeiten. "Es ist unser gemeinsamer Wunsch, den Prozess der Suche nach einer möglichen Lösung fortzusetzen, um jedes Jahr gemeinsam das Fest der Feste feiern zu können", heißt es in einer Erklärung, die die beiden am Samstag in Istanbul unterzeichneten.

Britischer Dramatiker Tom Stoppard gestorben

London - Tom Stoppard ist tot. Der britische Dramatiker und Oscar-Preisträger ist im Alter von 88 Jahren in seinem Zuhause in der englischen Grafschaft Dorset im Kreise seiner Familie gestorben, wie die Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf seine Agentur United Agents berichtete, die ein Statement auf ihrer Webseite veröffentlichte.

Händler mit Start ins Weihnachtsgeschäft zufrieden

Wien/Österreich-weit - Der heimische Handel ist mit dem Start ins Weihnachtsgeschäft am ersten Adventsamstag zufrieden. Laut Handelsverband verzeichneten einige Einzelhändler und Einkaufszentren um bis zu 10 Prozent mehr Kundenfrequenz als im Vorjahr. Über positive Rückmeldungen der Händler berichtete auch WKÖ-Handelsobmann Rainer Trefelik.

Rubio und Witkoff treffen ukrainische Delegation

Kiew (Kyjiw)/Washington - US-Außenminister Marco Rubio und der Sondergesandte Steve Witkoff treffen sich am Sonntag mit einem Verhandlungsteam der Ukraine, um über den Plan für ein Ende des russischen Angriffskrieges zu beraten. Wie ein Vertreter der Regierung von US-Präsident Donald Trump mitteilte, findet das Treffen im US-Staat Florida statt. Auch Trumps Schwiegersohn und Berater Jared Kushner nimmt demnach daran teil.

Mehr als 150 Tote durch Zyklon auf Sri Lanka

Colombo - Nach Überschwemmungen und Erdrutschen infolge des Zyklons "Ditwah" ist die Zahl der Todesopfer in Sri Lanka auf mehr als 150 gestiegen. Bisher seien 153 Todesopfer gezählt worden, 191 Menschen würden noch vermisst, teilte ein Sprecher des srilankischen Katastrophenschutzzentrums am Samstag mit. Das Land rief den Katastrophenfall aus. Soldaten konnten am Samstag aber auch 69 Insassen eines Busses retten, darunter einen deutschen Touristen.

