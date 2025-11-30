Ein Toter bei russischen Drohnenangriffen nahe Kiew

Kiew (Kyjiw) - Bei russischen Drohnenangriffen nahe der ukrainischen Hauptstadt Kiew ist nach Angaben des örtlichen Regionalgouverneurs ein Mensch getötet worden. Bei den Angriffen auf die Stadt Wyschhorod seien zudem elf Menschen verletzt worden, darunter ein Kind, erklärte der Regionalgouverneur von Kiew, Mykola Kalaschnyk, am Sonntagmorgen im Onlinedienst Telegram. Die Anzahl der Verletzten könnte demnach noch steigen.

Mindestens fünf Tote bei Hausbrand in Westfrankreich

Straßburg - Im Westen Frankreichs sind mindestens fünf Menschen bei einem Feuer ums Leben gekommen. Wie die Feuerwehr Sonntag früh mitteilte, geriet ein dreistöckiges Haus in Neuves-Maisons südwestlich von Nancy im D�partement Meurthe-et-Moselle in Brand. Die Feuerwehr meldete zunächst den Tod von vier Menschen im Alter zwischen 16 und 60 Jahren, wenig später teilte die Präfektur mit, dass eine fünfte Person ihren schweren Verletzungen erlegen sei.

Tote durch Schüsse auf Kindergeburtstag in Kalifornien

Los Angeles - Bei einem Schusswaffenvorfall in Stockton im US-Staat Kalifornien sind vier Menschen getötet und zehn weitere verletzt worden. "Etwa 14 Personen wurden von Schüssen getroffen, und vier Opfer wurden als tot bestätigt", erklärte die lokale Polizei am Samstagabend (Ortszeit) in Onlinediensten. Die Schießerei ereignete sich auf einer Kindergeburtstagsfeier, wie der stellvertretende Bürgermeister von Stockton, Jason Lee, mitteilte. Behörden sprachen von einem "gezielten Vorfall".

Altbauer stürzte im Stall sechs Meter tief ab - tot

Lassing - Ein pensionierter Landwirt ist am Samstag im obersteirischen Lassing (Bezirk Liezen) im Stall mehrere Meter tief auf den eingestreuten Betonboden des Jungviehs gestürzt und ums Leben gekommen. Angehörige hatten den 80-Jährigen entdeckt, doch der gerufene Notarzt konnte dem Bauer nicht mehr helfen. Der Steirer starb noch an der Unfallstelle, hieß es am Sonntag seitens der Landespolizeidirektion Steiermark.

Chinas Industrie schrumpft weiter

Peking - Die Stimmung in der chinesischen Industrie hat sich im November den achten Monat in Folge verschlechtert. Zudem schwächte sich der Dienstleistungssektor ab. Der offizielle Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe stieg zwar auf 49,2 von 49,0 Punkten im Oktober, wie das nationale Statistikamt am Sonntag mitteilte. Er blieb damit jedoch unter der Wachstumsschwelle von 50 Zählern.

Zuteilung zur Vorschule hängt stark vom Bundesland ab

Wien - Können Kinder dem Unterricht der ersten Klasse Volksschule vermutlich nicht folgen, "ohne körperlich oder geistig überfordert zu werden", müssen sie laut Schulpflichtgesetz die Vorschule besuchen. Das soll Entwicklungsrückstände ausgleichen und spätere schulische Misserfolge vermeiden. In der Praxis gelingt das laut einer Studie des Instituts für Höhere Studien (IHS) aber zu wenig. Ob Kinder in der Vorschule landen, hängt außerdem stark von Bundesland ab.

Vier Tote im Iran nach Konsum von gepanschtem Alkohol

Teheran - Mindestens vier Menschen sind im Iran an gepanschtem Alkohol gestorben. Nach dem Konsum von selbst gemachten alkoholischen Getränken seien in der Stadt Iranshar binnen 24 Stunden vier Menschen gestorben, fünf weitere litten unter Vergiftungen, berichtete die amtliche Nachrichtenagentur IRNA am Samstagabend unter Berufung auf einen Vertreter der Gesundheitsbehörden. Die Polizei habe drei Personen festgenommen, die den Alkohol vertrieben hätten.

