Vermisste Influencerin - Leiche lag in Koffer im Wald

Graz - In einem Koffer im Wald vergraben - so hat die slowenische Polizei am Samstag die Leiche jener Grazerin gefunden, die seit knapp einer Woche abgängig war. Zuvor hatte ihr Ex-Freund gestanden, dass er sie getötet und ins Ausland gebracht hat. Sonntagfrüh haben die steirischen und slowenischen Behörden die bisher vorliegenden Ermittlungsergebnisse bei einer Pressekonferenz bekanntgegeben. Der Bruder und der Stiefvater des Verdächtigen wurden bereits aus der U-Haft entlassen.

Mann in Wohnung in Wien-Leopoldstadt erstochen

Wien - Ein noch unbekannter Mann ist am Samstagabend in einer Wohnung in Wien-Leopoldstadt erstochen worden. Ein 56-Jähriger rief die Polizei. Er hatte sich ebenso wie eine 46-Jährige ebenfalls in der Wohnung aufgehalten. Beide wurden vorerst als Beschuldigte festgenommen und sollen im Lauf des Sonntags einvernommen werden, teilte die Polizei mit. Die Hintergründe der Tat seien noch Gegenstand der Ermittlungen. Bei dem Opfer wurden mehrere Stichverletzungen am Rücken festgestellt.

Kanzler Stocker will bei nächster Nationalratswahl antreten

Wien - Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) möchte sein Amt noch länger ausüben. Mit seiner Nachfolge werde er sich erst "nach der nächsten Nationalratswahl beschäftigen", sagte er im Interview mit der "Kronen Zeitung" (Sonntag). Folglich werde er bei dieser als Spitzenkandidat für die ÖVP antreten und einstweilen "natürlich" Kanzler bleiben, so Stocker: "Mich erfüllt diese Aufgabe mit viel Freude." Nach seiner Rückenoperation ist er "vollkommen schmerzfrei".

Netanyahu bat israelischen Präsidenten um Begnadigung

Jerusalem - Der wegen Korruption angeklagte israelische Premier Benjamin Netanyahu hat Präsident Yitzhak (Isaac) Herzog offiziell um Begnadigung gebeten. Ein entsprechendes Gesuch sei eingereicht worden, teilte das israelische Präsidentenbüro am Sonntag mit. Es handle sich um ein "außergewöhnliches Gesuch mit weitreichenden Konsequenzen". Netanyahu erklärte per Video, dass durch ein sofortiges Ende des Prozesses gegen ihn die dringend notwendige nationale Versöhnung vorangetrieben werde.

Laut Ärztekammer Gratis-Impfstoffe nicht mehr verfügbar

Wien - Laut Österreichischer Ärztekammer (ÖÄK) fehlt es im Moment an Dosen für die kostenlosen Erwachsenen-Impfungen. "Grippeimpfstoffe sind aktuell im Bestellshop nicht zu bekommen, und auch die Impfstoffe gegen Pneumokokken und Gürtelrose sind derzeit im niedergelassenen Bereich nicht verfügbar", schildert ÖÄK-Vizepräsident Edgar Wutscher am Sonntag die Probleme beim Bestellvorgang für Mediziner. Das diesjährige Gratis-Impfprogramm sei "leider zum Stillstand gekommen", betonte er.

Schweiz stimmen über Bürgerdienst und Erbschaftssteuer ab

Bern - Zwei Vorlagen für die Volksabstimmung am Sonntag haben in der Schweiz in den vergangenen Wochen für Diskussionen gesorgt. Es geht darum, ob künftig alle jungen Leute einen Bürgerdienst leisten sollen und ob besonders wohlhabende Menschen eine Erbschaftssteuer zahlen sollen. Meinungsforscher erwarten eine Ablehnung beider Vorschläge.

Mindestens fünf Tote bei Hausbrand in Westfrankreich

Straßburg - Im Westen Frankreichs sind fünf Menschen bei einem Feuer ums Leben gekommen. Wie die Feuerwehr Sonntagfrüh mitteilte, geriet ein dreistöckiges Haus in Neuves-Maisons südwestlich von Nancy im D�partement Meurthe-et-Moselle in Brand. Die Feuerwehr meldete zunächst den Tod von vier Menschen im Alter zwischen 16 und 60 Jahren, wenig später teilte die Präfektur mit, dass eine fünfte Person ihren schweren Verletzungen erlegen sei.

Israel: Extremistische Palästinenser im Gazastreifen getötet

Gaza/Tel Aviv - Die israelische Armee hat im Süden des Gazastreifens nach eigenen Angaben vier extremistische Palästinenser getötet. In der Nacht seien im Bereich der Stadt Rafah "vier Terroristen identifiziert worden, die aus einer unterirdischen Infrastruktur in dem Gebiet kamen", hieß es in einer Mitteilung des Militärs vom Sonntag. Sie seien in Abstimmung mit der Luftwaffe "ausgeschaltet" worden.

