USA und Ukraine beraten über Friedensplan

Florida - Vertreter der USA und der Ukraine haben im US-Bundesstaat Florida Gespräche über Wege für ein Ende des russischen Angriffskriegs aufgenommen. Das teilte der ukrainische Delegationsleiter Rustem Umjerow auf Telegram mit. "Wir haben klare Vorgaben erhalten - die Interessen der Ukraine zu wahren, einen substanziellen Dialog zu sichern und auf Grundlage der in Genf erzielten Fortschritte voranzugehen", schrieb er.

Netanyahu bat israelischen Präsidenten um Begnadigung

Jerusalem - Der wegen Korruption angeklagte israelische Premier Benjamin Netanyahu hat Präsident Yitzhak (Isaac) Herzog offiziell um Begnadigung gebeten. Ein entsprechendes Gesuch sei eingereicht worden, teilte das israelische Präsidentenbüro am Sonntag mit. Es handle sich um ein "außergewöhnliches Gesuch mit weitreichenden Konsequenzen". Netanyahu erklärte per Video, dass durch ein sofortiges Ende des Prozesses gegen ihn die dringend notwendige nationale Versöhnung vorangetrieben werde.

Vermisste Influencerin - Leiche lag in Koffer im Wald

Graz - In einem Koffer im Wald vergraben - so hat die slowenische Polizei am Samstag die Leiche jener Grazerin gefunden, die seit knapp einer Woche abgängig war. Zuvor hatte ihr Ex-Freund gestanden, dass er sie getötet und ins Ausland gebracht hat. Sonntagfrüh haben die steirischen und slowenischen Behörden die bisher vorliegenden Ermittlungsergebnisse bei einer Pressekonferenz bekanntgegeben. Der Bruder und der Stiefvater des Verdächtigen wurden bereits aus der U-Haft entlassen.

Mann in Wiener Wohnung erstochen - 56-Jähriger geständig

Wien - Ein noch unbekannter Mann ist am Samstagabend in einer Wohnung in Wien-Leopoldstadt erstochen worden. Ein 56-Jähriger rief die Polizei. Er hatte sich ebenso wie eine 46-Jährige in der Wohnung aufgehalten. Beide wurden vorerst als Beschuldigte festgenommen. Der 56-Jährige gestand inzwischen die Messerstiche, die Einvernahme der Frau war am Sonntagnachmittag aber noch nicht abgeschlossen, hieß es auf APA-Anfrage bei der Polizei. Die Hintergründe der Tat waren ebenso unklar.

Schweizer stimmen gegen Bürgerdienst und Erbschaftssteuer

Bern - Bei einer Schweizer Volksabstimmung zeichnet sich ein deutliches Nein zur Einführung eines allgemeinen Bürgerdienstes und einer Erbschaftssteuer für Reiche ab. Laut dem offiziellen Endergebnis lehnten am Sonntag 84,2 Prozent den Bürgerdienst ab. 78,3 Prozent stimmten gegen den Vorschlag der Jungsozialisten (Juso), eine Steuer von 50 Prozent auf Erbschaften ab 50 Millionen Franken (53,66 Mio. Euro) zu erheben.

Zyklon auf Sri Lanka kostet mindestens 190 Menschenleben

Colombo - Nach einem schweren Unwetter auf Sri Lanka ist die Zahl der Toten nach Angaben des Katastrophenschutzes weiter gestiegen. Demnach sind durch die Überschwemmungen und Erdrutsche mindestens 193 Menschen ums Leben gekommen, 228 gelten weiterhin als vermisst. Ausgelöst wurden die sintflutartigen Regenfälle durch den Zyklon "Ditwah". Die meisten Todesopfer stammen aus den zentralen Bezirken Kandy und Badulla. Mehr als eine Million Menschen mussten ihre Häuser verlassen.

Leo XIV. im Libanon - Große Erwartungen an "Friedenspapst"

Istanbul/Beirut - Papst Leo XIV. hat im Libanon zu neuem Engagement für Frieden und Versöhnung in dem von Krieg und Krisen gebeutelten Land aufgerufen. Das Oberhaupt der katholischen Kirche besucht das Land im Rahmen seiner ersten Auslandsreise seit seiner Wahl vor gut einem halben Jahr. Er traf am Sonntag in Beirut ein, zuvor hatte er die Türkei bereist. Leo kündigte bereits vor der Libanon-Visite an, dort die "Friedensbotschaft im Nahen Osten erneut verkünden" zu wollen.

NEOS pochen auf weitere Reformen beim Budget

Wien - Die NEOS wollen sich in Sachen Budgetkonsolidierung nicht mit der am Freitag erfolgten Einigung beim Stabilitätspakt zufrieden geben. Diese müsse "der Auftakt für die großen Reformen sein", forderte der Generalsekretär der Regierungspartei, Douglas Hoyos, am Sonntag via Aussendung: "Wir müssen jetzt an die Strukturen ran - nicht nur im Bund, auch in den Ländern." Aus der Opposition drängt auch die FPÖ auf "nachhaltige Strukturreformen und Einsparungen im System".

