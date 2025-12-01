Schwierige Gespräche USA-Ukraine über Friedensplan

Florida - Vertreter der USA und der Ukraine haben im US-Bundesstaat Florida Gespräche über Wege für ein Ende des russischen Angriffskriegs aufgenommen. Die Verhandlungen waren laut dem Umfeld des Kiewer Verhandlungsteams kompliziert. "Der Prozess ist nicht einfach, da die Suche nach Formulierungen und Lösungen weitergeht", hieß es. US-Präsident Donald Trump sah trotzdem eine "gute Chance, dass wir einen Deal machen können". Es gebe aber "schwierige kleine Probleme" der Ukrainer.

Weltweite Waffenumsätze so stark wie nie angestiegen

Stockholm/Wien - Die Einnahmen aus dem Verkauf von Waffen und militärischen Dienstleistungen durch die 100 größten Waffenproduzenten stiegen im Vorjahr um 5,9 Prozent. Sie erreichten einen Rekordwert von 679 Milliarden US-Dollar (586,05 Mrd. Euro), geht aus neuen Daten des Stockholmer Instituts für Internationale Friedensforschung (SIPRI) hervor, die am Montag veröffentlicht wurden. Im Jahrzehnt 2015-24 wuchsen sie um 26 Prozent. 49 Prozent der Umsätze machten Unternehmen in Nordamerika.

Israel: Mehr als 40 Hamas-Kämpfer diese Woche getötet

Gaza/Tel Aviv - Die israelische Armee hat bei Einsätzen zur Zerstörung von Tunneln im Gazastreifen nach eigenen Angaben in der vergangenen Woche Dutzende Hamas-Kämpfer getötet. Das Ziel der seit 40 Tagen andauernden Einsätze in der Nähe von Rafah sei es, "die noch vorhandenen unterirdischen Tunnelsysteme in dem Gebiet zu zerstören und die darin versteckten Terroristen zu eliminieren", teilte die Armee am Sonntag mit. In dieser Woche seien demnach "mehr als 40 Terroristen eliminiert" worden.

Schweizer stimmen gegen Bürgerdienst und Erbschaftssteuer

Bern - Bei einer Schweizer Volksabstimmung zeichnet sich ein deutliches Nein zur Einführung eines allgemeinen Bürgerdienstes und einer Erbschaftssteuer für Reiche ab. Laut dem offiziellen Endergebnis lehnten am Sonntag 84,2 Prozent den Bürgerdienst ab. 78,3 Prozent stimmten gegen den Vorschlag der Jungsozialisten (Juso), eine Steuer von 50 Prozent auf Erbschaften ab 50 Millionen Franken (53,66 Mio. Euro) zu erheben.

Mehr als 330 Tote durch Zyklon "Ditwah" in Sri Lanka

Colombo - Es ist die schlimmste Naturkatastrophe in Sri Lanka seit zwei Jahrzehnten: Der Zyklon "Ditwah" hat eine Spur der Verwüstung in dem Land hinterlassen, nach einer Woche heftiger Regenfälle infolge des Wirbelsturms standen am Sonntag in der Hauptstadt Colombo ganze Stadtteile unter Wasser. Die Zahl der Todesopfer stieg den Behörden zufolge nach Überschwemmungen und Erdrutschen auf mehr als 330, viele Menschen wurden noch vermisst.

EU-Minister beraten über Gesundheit am Arbeitsplatz

Brüssel - Die Sozialminister der EU beraten am Montag in Brüssel unter anderem über Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz. Gearbeitet wird auch an einer über das Arbeitsleben hinausgehenden Gleichbehandlungsrichtlinie. Ebenso auf der Agenda steht das leistbare Wohnen, dem die EU verstärkt Augenmerk schenkt. Österreich ist durch Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) vertreten.

